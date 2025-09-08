Сборная Косова сенсационно обыграла команду Швеции в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сборная Косова обыграла команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы B, которая прошла в понедельник в Приштине, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Эльвис Реджбечай (26-я минута) и Ведат Мурики (42). В концовке второго тайма у команды Косова красную карточку получил Линдон Эмерлаху.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B
(Альбион Рахмани)
Сборная Косова одержала свою вторую победу за все время участия в отборочных турнирах чемпионатов мира. Также это первая победа команды над шведами. Две предыдущие официальные встречи в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года завершились победами сборной Швеции с одинаковым счетом 3:0.
Сборная Косова (3) поднялась на второе место в группе, команда Швеции (1) опустилась на третью строчку. Лидируют в квартете швейцарцы (6), а словенцы (1) идут последними. В следующем матче сборная Косова примет команду Словении, а сборная Швеции дома сыграет с командой Швейцарии. Обе встречи состоятся 10 октября.
Результаты других матчей:
группа L
Хорватия - Черногория - 4:0;
Гибралтар - Фарерские острова - 0:1.
