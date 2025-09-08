Рейтинг@Mail.ru
Сборная Косова сенсационно обыграла команду Швеции в отборе к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:50 08.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Косова сенсационно обыграла команду Швеции в отборе к ЧМ-2026

Сборная Косова нанесла поражение команде Швеции в матче отбора на ЧМ по футболу

© Getty Images / Armando BabaniЭпизод матча отбора ЧМ-2026 Косово - Швеция
Эпизод матча отбора ЧМ-2026 Косово - Швеция - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Getty Images / Armando Babani
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сборная Косова обыграла команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы B, которая прошла в понедельник в Приштине, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Эльвис Реджбечай (26-я минута) и Ведат Мурики (42). В концовке второго тайма у команды Косова красную карточку получил Линдон Эмерлаху.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B
08 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Косово
2 : 0
Швеция
26‎’‎ • Эльвис Реджбечай
42‎’‎ • Ведат Мурики
(Альбион Рахмани)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Косова одержала свою вторую победу за все время участия в отборочных турнирах чемпионатов мира. Также это первая победа команды над шведами. Две предыдущие официальные встречи в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года завершились победами сборной Швеции с одинаковым счетом 3:0.
В другом матче квартета сборная Швейцарии разгромила команду Словении со счетом 3:0.
Сборная Косова (3) поднялась на второе место в группе, команда Швеции (1) опустилась на третью строчку. Лидируют в квартете швейцарцы (6), а словенцы (1) идут последними. В следующем матче сборная Косова примет команду Словении, а сборная Швеции дома сыграет с командой Швейцарии. Обе встречи состоятся 10 октября.
Результаты других матчей:
группа L
Хорватия - Черногория - 4:0;
Гибралтар - Фарерские острова - 0:1.
Футболисты сборной Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Футболисты сборной Белоруссии проиграли шотландцам в матче отбора на ЧМ
8 сентября 2025, 23:43
 
ФутболСпортВедат МурикиКосовоШвецияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала