Футболисты сборной Белоруссии проиграли шотландцам в матче отбора на ЧМ

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сборная Белоруссии уступила команде Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы C прошла на нейтральном поле в венгерском городе Залаэгерсег и завершилась со счетом 2:0 в пользу шотландцев. Счет в матче открыл Че Адамс (43-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник белорусов Захар Волков (65).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C
08 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
43’ • Че Адамс
65’ • Захар Волков (А)
После двух проведенных матчей сборные Шотландии и Дании (по 4 очка) делят лидерство в группе C. Сборная Греции (3) занимает третье место. Сборная Белоруссии (0), проигравшая обе стартовые встречи, замыкает турнирную таблицу.
В следующем матче сборная Белоруссии примет датчан, а шотландцы дома сыграют с греками. Оба матча пройдут 9 октября.
