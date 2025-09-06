Сборная Сербии обыграла латвийцев в матче отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сборная Сербии по футболу нанесла поражение национальной команде Латвии в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы К, которая прошла в субботу в Риге, закончилась со счетом 1:0. Мяч на 12-й минуте забил Душан Влахович.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
06 сентября 2025 • начало в 16:00
Сербы, набрав семь очков, поднялись на второе место в турнирной таблице и теперь уступают только англичанам, в активе у которых девять баллов. Ниже располагаются сборные Албании (5), Латвии (4) и Андорры (0). В следующем матче команда Сербии 9 сентября примет англичан, а латвийцы в тот же день на выезде встретятся с албанцами. Напрямую на мировое первенство от Европы пробьются победители отборочных групп.
