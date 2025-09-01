"Первый раз, что ли?" Карпин уже готовится к увольнению из "Динамо"

В воскресенье подошел к концу седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в заключительном матче которого футболисты махачкалинского "Динамо" сотворили главную сенсацию выходных, на своем поле одержав победу над московским "Динамо" благодаря единственному голу в исполнении Мохаммаджавада Хоссейннеджада.

РИА Новости Спорт — о катастрофическом старте Валерия Карпина в столичной команде и возможном уходе главного тренера сборной России из стана "бело-голубых".

Провал за провалом

На данный момент мы имеем следующее: московское "Динамо" (8 очков) проиграло третий раз за последние пять туров.

Москвичи уже на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. И дело может стать еще хуже, ведь впереди дерби со "Спартаком" (состоится 13 сентября на домашней арене).

В августе команда провела семь встреч, в которых проиграла пять раз.

"Бело-голубые" при Карпине выиграли три из десяти матчей во всех турнирах – такого старта не было с 2019 года.

Кстати, "Динамо" впервые проиграло махачкалинцам. Первые четыре матча москвичи завершили в свою пользу.

Слова после поражения

На пресс-конференции Карпин неожиданно для всех допустил свой уход из "Динамо":

« "Надо дальше работать, что тут еще сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется. Видимо, они не слышат, раз не выполняют. Либо тренера поменять надо. Готов ли оставить команду прямо сейчас, если будет принято такое решение? А чего нет, первый раз, что ли?" ("Спорт-Экспресс")

Также Валерий Георгиевич отметил, что не считает выступления "Динамо" в этом сезоне позорными в целом. Но выезд в Махачкалу позорным признает.

Назначение Карпина – ошибка?

Московское "Динамо" весной снова провалило заключительную стадию чемпионата России и на сей раз осталось даже вне первой тройки. Еще в начале мая был отправлен в отставку Марцел Личка, а пришедший ему на смену и. о. главного тренера Ролан Гусев хоть и проиграл один матч (разгром от "Краснодара" в чемпионском для "быков" матче), но все же не сравнится по опыту с тем рулевым, на которого решило сделать ставку руководство "бело-голубых". И теперь оно поставило перед новым тренером большие задачи:

с 1976 года "Динамо" не побеждало в чемпионате СССР/России;

с 1995-го, когда был триумф в Кубке страны, москвичи не знают вкуса больших побед. Первое место в Футбольной национальной лиге сезона-2016/17, само собой, оставляем за скобками.

Сделали выбор в пользу Карпина, который благодаря четырем годам работы со сборной получил и важнейший опыт, и еще больший медийный вес. Казалось, все останутся в выигрыше от такого союза, если бы не одно "но". Такое пугающее слово "совмещение", которое снова дало о себе знать: никто не мог предположить, что с Валерием Георгиевичем динамовцы начнут сезон настольно плохо. Необходимо срочно исправлять ситуацию. Но как? Ценой возвращения Константина Тюкавина после травмы? Непонятно. Ведь сейчас в РПЛ начинается пауза на сборные, в которую Карпин уедет на матчи национальной команды против Иордании и Катара... Все это к вопросу о том, не помешает ли специалисту совмещение работы с клубом и сборной?

Конечно, помешает

За примером далеко ходить не надо. Леонид Слуцкий одновременно возглавлял ЦСКА и сборную России в сезоне-2015/16: армейцы тогда стали чемпионами, а национальная команда совершила крутой камбэк в отборочной группе и будто воскресла после увольнения Фабио Капелло, прорвавшись на чемпионат Европы.

В общем, ненадолго Леонид Викторович стал героем. Однако на французском Евро-2016 сборная провалилась, набрав всего одно очко в трех матчах в квартете с Англией, Словакией, Уэльсом и бесславно вылетев с турнира.

По приезде домой Слуцкий поговорил с "СЭ" и признался, что больше не видит возможности совмещения в длинном цикле подготовки к чемпионату мира, "в который надо погрузиться и принимать очень правильные решения в долгую". В "Динамо" же поверили, что при продолжении бана России на международной арене концентрация Карпина на клубе будет куда больше и никаких проблем не возникнет.

* * *