Сантоса и Энрике вызвали в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике попали в расширенный состав сборной Бразилии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года в южноамериканской зоне.
Ранее Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира с командами Колумбии и Аргентины. Позднее стало известно, что защитник также попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Замбии и Гренады. Он получил паспорт гражданина РФ осенью 2024 года. В итоге Дуглас Сантос тогда не вошел в окончательный состав как сборной Бразилии, так и команды России.
В июне сборная Бразилии досрочно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года после победы над командой Парагвая. "Пентакампеоны" отобрались на мировое первенство 23-й раз в своей истории и являются единственной командой, которая ни разу не пропускала чемпионаты мира. В последний раз бразильцы становились чемпионами в 2002 году.
