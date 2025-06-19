Мутко: США не смогут провести чемпионат мира по футболу лучше России
14:15 19.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Мутко: США не смогут провести чемпионат мира по футболу лучше России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. США не смогут провести чемпионат мира по футболу лучше, чем это сделала Россия в 2018 году, заявил РИА Новости бывший министр спорта Виталий Мутко.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд. В настоящее время в США проходит клубный чемпионат мира.
"Нет, это невозможно, - сказал Мутко в ответ на вопрос о том, смогут ли Штаты провести чемпионат мира лучше России. - Сейчас идет клубный чемпионат мира, мы видим, как он проходит и какое к нему внимание. Чемпионат мира с таким количеством команд будет сделать крайне сложно. Это огромные перелеты. Тем более чемпионат мира должен быть праздником, куда съезжаются все культуры. Это немного другое".
В октябре 2018 года тогдашний член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин заявил, что организация признала чемпионат мира в России лучшим в истории.
