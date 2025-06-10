Сборная Латвии сыграла вничью с Албанией в отборе ЧМ-2026
23:54 10.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Латвии сыграла вничью с Албанией в отборе ЧМ-2026

Сборные Латвии и Албании по футболу сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2026

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сборная Латвии по футболу дома сыграла вничью с командой Албании в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы K, которая прошла во вторник в Риге, завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте защитник сборной Латвии Антоний Черномордый отправил мяч в собственные ворота. Он же на 4-й добавленной к первому тайму минуте спас хозяев от поражения. На 21-й минуте полузащитник сборной Латвии Янис Икауниекс не забил пенальти.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
10 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
Латвия
1 : 1
Албания
45‎’‎ • Антон Черномордый
(Андрей Цыганик)
29‎’‎ • Антон Черномордый (А)
В другом матче этой группы сборная Сербии дома разгромила со счетом 3:0 команду Андорры.
Лидирует в группе K сборная Англии (9 очков), следом расположились сборные Албании (5), Сербии (4), Латвии (4) и Андорры (0).

Матч сборных Албании и Сербии прерывали из-за брошенного на поле предмета
