Сборная Латвии сыграла вничью с Албанией в отборе ЧМ-2026

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сборная Латвии по футболу дома сыграла вничью с командой Албании в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы K, которая прошла во вторник в Риге, завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте защитник сборной Латвии Антоний Черномордый отправил мяч в собственные ворота. Он же на 4-й добавленной к первому тайму минуте спас хозяев от поражения. На 21-й минуте полузащитник сборной Латвии Янис Икауниекс не забил пенальти.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
10 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
45’ • Антон Черномордый
29’ • Антон Черномордый (А)
Результаты матчей группы H:
- Румыния - Кипр - 2:0;
- Сан-Марино - Австрия - 0:4.