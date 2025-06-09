Рейтинг@Mail.ru
Футбольный союз Сербии осудил поведение албанских фанатов - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:18 09.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Футбольный союз Сербии осудил поведение албанских фанатов

Футбольный союз Сербии осудил провокационное поведение албанских фанатов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Футбольный союз Сербии (ФСС) опубликовал в соцсетях заявление, в котором осудил провокационное поведение албанских болельщиков во время матча отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Сборные Албании и Сербии сыграли вничью со счетом 0:0 в субботу в Тиране. В своем заявлении ФСС выразил благодарность Федерации футбола Албании (FSHF) за организацию матча и гостеприимство, однако осудил действия албанских фанатов.
"К сожалению, сцены с трибун, которые футбольный мир не хотел бы видеть, с которыми УЕФА борется на протяжении многих лет с помощью регулирующих органов и правил, бросили большое пятно на честные и корректные действия на поле. ФСС решительно осуждает политические выплески ненависти через различные провокации и позорные песнопения в поддержку террористических организаций и призывы к новым преступлениям", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ФСС в соцсети X.
На 65-й минуте после попадания брошенного с трибуны предмета в голову нападающему сборной Сербии Андрии Живковичу игра была прервана на две минуты.
"Когда слов оказалось недостаточно, нашим футболистам стали угрожать физически. С трибун летели монеты, полные стаканы и бутылки. Итальянский судья несколько раз прерывал матч, официальный диктор также делал объявления, но все безрезультатно. Позорные сцены, начавшиеся с освистывания гимна и продолжившиеся скандальными песнопениями и бросками предметов в сербских игроков, не только нарушают дух спортивного мастерства и атмосферу честной игры, но и напрямую угрожают принципам международного уважения и толерантности, которые должен пропагандировать футбол", - подчеркивает ФСС.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Алькарас извинился перед болельщиками после победы на "Ролан Гаррос"
4 июня 2025, 00:14
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала