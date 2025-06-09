Футбольный союз Сербии осудил поведение албанских фанатов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Футбольный союз Сербии (ФСС) опубликовал в соцсетях заявление, в котором осудил провокационное поведение албанских болельщиков во время матча отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Сборные Албании и Сербии сыграли вничью со счетом 0:0 в субботу в Тиране. В своем заявлении ФСС выразил благодарность Федерации футбола Албании (FSHF) за организацию матча и гостеприимство, однако осудил действия албанских фанатов.

"К сожалению, сцены с трибун, которые футбольный мир не хотел бы видеть, с которыми УЕФА борется на протяжении многих лет с помощью регулирующих органов и правил, бросили большое пятно на честные и корректные действия на поле. ФСС решительно осуждает политические выплески ненависти через различные провокации и позорные песнопения в поддержку террористических организаций и призывы к новым преступлениям", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ФСС в соцсети X.

На 65-й минуте после попадания брошенного с трибуны предмета в голову нападающему сборной Сербии Андрии Живковичу игра была прервана на две минуты.