Сборные Иордании и Южной Кореи квалифицировались на ЧМ по футболу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборные Иордании и Южной Кореи за тур до конца третьего отборочного цикла в азиатском регионе завоевали путевки на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
После девяти туров сборная Южной Кореи возглавила группу B (19 очков). Команда Иордании (16) не опустится ниже второго места, они впервые в истории отобрались в финальную часть мирового первенства.
Другие результаты дня:
группа А
Положение: 1. Иран (20 очков), 2. Узбекистан (18), 3. ОАЭ (14), 4. Катар (13), 5. Киргизия (7), 6. КНДР (3);
группа B
Положение: 1. Южная Корея (19), 2. Иордания (16), 3. Ирак (12), 4. Оман (10), 5. Палестина (9), 6. Кувейт (5);
группа С
- Индонезия - Китай - 1:0;
- Бахрейн - Саудовская Аравия - 0:2,
27 мая 2025, 11:50