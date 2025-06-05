Сборные Иордании и Южной Кореи квалифицировались на ЧМ по футболу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборные Иордании и Южной Кореи за тур до конца третьего отборочного цикла в азиатском регионе завоевали путевки на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.