Сборные Иордании и Южной Кореи квалифицировались на ЧМ по футболу
23:55 05.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборные Иордании и Южной Кореи квалифицировались на ЧМ по футболу

Сборные Иордании и Южной Кореи завоевали путевки на ЧМ по футболу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборные Иордании и Южной Кореи за тур до конца третьего отборочного цикла в азиатском регионе завоевали путевки на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Сборная Иордании гарантировала место на чемпионате мира после того, как команда Ирака уступила южнокорейцам - 0:2. У победителей мячи забили Ким Джин Гю (63) и О Хён Гю (82). Красную карточку получил иракец Али Аль-Хамади (26). Сами иорданцы в четверг разгромили команду Омана со счетом 3:0.
После девяти туров сборная Южной Кореи возглавила группу B (19 очков). Команда Иордании (16) не опустится ниже второго места, они впервые в истории отобрались в финальную часть мирового первенства.

Другие результаты дня:

группа А
Положение: 1. Иран (20 очков), 2. Узбекистан (18), 3. ОАЭ (14), 4. Катар (13), 5. Киргизия (7), 6. КНДР (3);
группа B
Положение: 1. Южная Корея (19), 2. Иордания (16), 3. Ирак (12), 4. Оман (10), 5. Палестина (9), 6. Кувейт (5);
группа С
Положение: 1. Япония (20), 2. Австралия (16), 3. Саудовская Аравия (13), 4. Индонезия (12), 5. Бахрейн (6), 6. Китай (6).
