Непобежденный россиянин вызвал Волкановски на бой за титул UFC
Единоборства
 
13:32 13.04.2025 (обновлено: 14:35 13.04.2025)
Непобежденный россиянин вызвал Волкановски на бой за титул UFC
Непобежденный россиянин вызвал Волкановски на бой за титул UFC - РИА Новости Спорт, 13.04.2025
Непобежденный россиянин вызвал Волкановски на бой за титул UFC
Российский боец Мовсар Евлоев в соцсети Х призвал австралийского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести следующий бой с ним. РИА Новости Спорт, 13.04.2025
единоборства
спорт
мовсар евлоев
диего лопес (мма)
ислам махачев
ufc
александр волкановски
Новости
спорт, мовсар евлоев, диего лопес (мма), ислам махачев, ufc, александр волкановски
Единоборства, Спорт, Мовсар Евлоев, Диего Лопес (ММА), Ислам Махачев, UFC, Александр Волкановски
Непобежденный россиянин вызвал Волкановски на бой за титул UFC

Евлоев призвал Волкановски сдержать слово и побиться с ним за пояс чемпиона UFC

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский боец Мовсар Евлоев в соцсети Х призвал австралийского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести следующий бой с ним.
В воскресенье Волкановски победил бразильца Диего Лопеса и завоевал вакантный титул чемпиона в полулегком весе, которым он владел с 2019 по 2024 годы. Перед боем Волкановски заявлял, что в случае победы намерен провести защиту в следующем бою против россиянина.
Афиша боя Чендлер - Пимблетт на UFC 314 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Чендлер досрочно уступил Пимблетту в соглавном бою UFC 314
13 апреля 2025, 07:18
"Поздравляю с отличным выступлением, ты настоящий чемпион. Теперь посмотрим, чего стоит твое слово", - написал Евлоев.
Сам Волкановски после поединка заявил, что хотел бы сразиться с Евлоевым. "Есть парни, которые до сих пор остаются непобежденными. Хочется отобрать у них 0 в графе поражений. Посмотрим, что скажет UFC", - сказал австралиец на пресс-конференции.
На счету 31-летнего Евлоева 19 побед и ни одного поражения. 36-летний Волкановски выиграл 27 боев и потерпел четыре поражения, дважды он уступил россиянину Исламу Махачеву.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Дмитриев рассказал о ведущейся работе по возвращению UFC в Россию
13 апреля 2025, 12:16
 
Единоборства Спорт Мовсар Евлоев Диего Лопес (ММА) Ислам Махачев UFC Александр Волкановски
 
