Непобежденный россиянин вызвал Волкановски на бой за титул UFC

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский боец Мовсар Евлоев в соцсети Х призвал австралийского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести следующий бой с ним.
В воскресенье Волкановски победил бразильца Диего Лопеса и завоевал вакантный титул чемпиона в полулегком весе, которым он владел с 2019 по 2024 годы. Перед боем Волкановски заявлял, что в случае победы намерен провести защиту в следующем бою против россиянина.
13 апреля 2025, 07:18
"Поздравляю с отличным выступлением, ты настоящий чемпион. Теперь посмотрим, чего стоит твое слово", - написал Евлоев.
Сам Волкановски после поединка заявил, что хотел бы сразиться с Евлоевым. "Есть парни, которые до сих пор остаются непобежденными. Хочется отобрать у них 0 в графе поражений. Посмотрим, что скажет UFC", - сказал австралиец на пресс-конференции.
На счету 31-летнего Евлоева 19 побед и ни одного поражения. 36-летний Волкановски выиграл 27 боев и потерпел четыре поражения, дважды он уступил россиянину Исламу Махачеву.
13 апреля 2025, 12:16