Российское посольство поздравило сборную Ирана с выходом на ЧМ-2026

ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Посольство РФ поздравило сборную Ирана по футболу с выходом в финальную часть чемпионата мира-2026 года.
Иранцы накануне со счетом 2:2 завершили встречу в Тегеране с командой Узбекистана в восьмом туре третьего этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне, что позволило хозяевам поля досрочно выйти в финальную часть турнира. Сборная Ирана набрала 20 очков в группе А и за два тура до конца квалификации обеспечила себе попадание на ЧМ-2026.
Кубок Мира квалиф. АФК - 3-й раунд гр. A
25 марта 2025 • начало в 19:00
Завершен
52’ • Мехди Тареми
83’ • Мехди Тареми
16’ • Ходжимат Эркинов
53’ • Аббосбек Файзуллаев
"Поздравляем сборную Ирана с выходом на Чемпионат мира по футболу 2026 года! Желаем в наступившем иранском Новом году дальнейших успехов, здоровья и побед не только футболистам, но и всему дружественному иранскому народу", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале российского посольства в Тегеране.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщала, что по случаю выхода футболистов на ЧМ-2026 тегеранский мост Табиат, являющийся крупнейшим в Иране пешеходным мостом и одним из известнейших символов иранской столицы, подсветили в цвета национального флага (горизонтально расположенные зеленая, белая и красная полосы).
