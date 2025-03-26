Российское посольство поздравило сборную Ирана с выходом на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
10:50 26.03.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Российское посольство поздравило сборную Ирана с выходом на ЧМ-2026

Посольство России поздравило сборную Ирана с выходом в финальную часть ЧМ-2026

ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Посольство РФ поздравило сборную Ирана по футболу с выходом в финальную часть чемпионата мира-2026 года.
Иранцы накануне со счетом 2:2 завершили встречу в Тегеране с командой Узбекистана в восьмом туре третьего этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне, что позволило хозяевам поля досрочно выйти в финальную часть турнира. Сборная Ирана набрала 20 очков в группе А и за два тура до конца квалификации обеспечила себе попадание на ЧМ-2026.
Кубок Мира квалиф. АФК - 3-й раунд гр. A
25 марта 2025 • начало в 19:00
Завершен
Иран
2 : 2
Узбекистан
52‎’‎ • Мехди Тареми
83‎’‎ • Мехди Тареми
16‎’‎ • Ходжимат Эркинов
53‎’‎ • Аббосбек Файзуллаев
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Поздравляем сборную Ирана с выходом на Чемпионат мира по футболу 2026 года! Желаем в наступившем иранском Новом году дальнейших успехов, здоровья и побед не только футболистам, но и всему дружественному иранскому народу", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале российского посольства в Тегеране.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщала, что по случаю выхода футболистов на ЧМ-2026 тегеранский мост Табиат, являющийся крупнейшим в Иране пешеходным мостом и одним из известнейших символов иранской столицы, подсветили в цвета национального флага (горизонтально расположенные зеленая, белая и красная полосы).
