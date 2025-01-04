https://ria.ru/20250104/novyy-god-1987118001.html

Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год

Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи

Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год

Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2025 год. Как встретить Новый год с программой интересно РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:10:00+03:00

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московская область (подмосковье)

великий устюг

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общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2025 год. Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь: уютно, необычно, романтично - в материале РИА Новости.Как встретить Новый годСогласно восточному календарю, 2025 год будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Это существо китайская мифология наделяет большим количеством положительных качеств: хитрость, проницательность, мудрость, верность, ловкость. В сказках она дает героям умные советы, помогает найти выход из сложных ситуаций. Змея способна находить радость в простых вещах: свернувшись в клубок греться на солнце, напоминая человеку о том, как важно ценить моменты счастья. Известно, что эта рептилия не любит шума и предпочитает тихие спокойные места, поэтому при встрече нового 2025 года астрологи советуют избегать больших шумных компаний и отдать предпочтение уютной домашней обстановке, кругу родных и самых близких друзей.Но если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения - быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, познакомиться с кем-нибудь на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.Программы встречи Нового годаКаждому из нас хочется провести новогоднюю ночь так, чтобы она надолго осталась в памяти и принесла яркие, положительные эмоции. Встретить Новый год можно шумно, романтично, уютно и необычно.УютноДля тех, кто ценит спокойствие и домашний комфорт, уютная встреча Нового года станет настоящим подарком.- Создайте атмосферу тепла: зажгите свечи, приготовьте любимые блюда и включите мягкую музыку. Можно собраться с близкими друзьями или семьей, устроив вечер настольных игр или просмотра новогодних фильмов. Такой подход поможет укрепить связи и создать позитивные воспоминания, что очень важно для психического здоровья, - говорит Юлия Коваль, психолог для предпринимателей, бизнес адвайзер.“В этом году очень хочется собрать родственников вместе и организовать уютный вечер в кругу близких и родных людей. Хочу запечь утку с яблоками, приготовить вкусные салаты, закуски, пригласить Деда Мороза: удивить маленького сына и развеселить взрослых”, - делится Анжелика Атоева, PR-эксперт.Для того, чтобы развлечь гостей, можно:- Устроить необычный квест. Например, нарисовать карту, спрятать записки с подсказками и предложить искать подарки. На записках написать простые задания, которые должен выполнить тот, кому предназначен подарок, чтобы получить следующую подсказку: спеть новогоднюю песенку, вырезать из бумаги символ наступающего года - змею, съесть печенье, отгадать загадку.ШумноНесмотря на то, что змея любит тишину и покой, - это не повод отказываться от веселья и активного праздника.“Устройте вечеринку с музыкой, танцами и, конечно, фейерверками. Общение с большим количеством людей способствует выработке серотонина - гормона счастья, что делает нас более счастливыми и расслабленными. Не забудьте подготовить интересные конкурсы и игры, чтобы все гости могли активно участвовать и веселиться”, - советует Юлия Коваль.Встретить Новый год большой компанией можно не только дома, если хочется чего-то более оригинального:НеобычноДля тех, кто ищет новые впечатления, необычная встреча Нового года станет настоящим приключением.РомантичноЕсли запланировано встретить Новый год вдвоем с любимым человеком, можно создать романтическую атмосферу.“Ужин при свечах, тихая музыка и, возможно, прогулка под звездами - все это поможет укрепить ваши чувства и создать незабываемые моменты. Романтическая обстановка способствует выработке окситоцина, который отвечает за чувство привязанности и любви”, - говорит Юлия Коваль.“Независимо от того, как вы решите встретить Новый год, главное - это ваше эмоциональное состояние и те воспоминания, которые вы создадите. Позаботьтесь о том, чтобы праздник был наполнен радостью, теплотой и любовью. Пусть Новый год принесет вам счастье и новые возможности”, - желает Юлия Коваль.

https://ria.ru/20250104/zmeya-1986928905.html

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https://ria.ru/20250104/buterbrody-1970729055.html

https://ria.ru/20250104/otdykh-1836657926.html

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московская область (подмосковье), великий устюг, дед мороз, снегурочка, новый год, праздники, общество, новый год 2025