https://ria.ru/20250104/konkursy-1836677600.html

Лучшие новогодние конкурсы-2025: для дома, школы и корпоратива

Новогодние конкурсы 2025: смешные и прикольные игры для взрослых и детей

Лучшие новогодние конкурсы-2025: для дома, школы и корпоратива

Новогодние конкурсы - неотъемлемая часть праздничной ночи, которым порадуется и ребенок, и взрослый. Они помогают расслабиться, посмеяться, узнать друг друга... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новогодние конкурсы - неотъемлемая часть праздничной ночи, которым порадуется и ребенок, и взрослый. Они помогают расслабиться, посмеяться, узнать друг друга лучше и просто максимально развлечься во время праздника. Интеллектуальные и смешные, прикольные игры на Новый год для взрослых и большой компании или дружной семьи - в материале РИА Новости.Новогодние конкурсыЧтобы праздник точно запомнился, полезно разбавить разговоры и вкусное застолье играми и конкурсами. Важно выбирать программу в соответствии с возрастом участников, чтобы каждому было интересно проявить себя.Для детейИгровая программа для детей должна составляться с учетом их возраста.В детском садуМаленьким детям еще не интересны конкурсы, в основе которых сложные интеллектуальные задания, поэтому упор нужно сделать на физическую активность, веселье и творчество.Хоровод на одной ногеДети становятся вокруг елки. Как только заиграет музыка, им необходимо встать на одну ногу и прыгать друг за другом по кругу, пока мелодия не остановится. Участники, которые поменяли ногу или опустили вторую на пол, выбывают. Конкурс продолжается, пока не останется один ребенок.Наш любимый Дед МорозЛучше всего проводить игру в присутствии Деда Мороза. Малыши выстраиваются в шеренгу у елки и по очереди говорят ему приятные слова (красивый, мудрый, веселый, добрый и т.д.). Для старшего дошкольного возраста задачу можно усложнить - воспитатель называет букву, на которую нужно вспомнить слово. Можно совместить эту игру с вручением сладких подарков из мешка Деда Мороза.КолпакДети становятся в круг, начинающему дают новогодний колпак. Когда включится музыка, малыши должны передавать его по кругу. Как только ведущий остановит мелодию, тот ребенок, у которого остался колпак в руках, должен надеть его и выполнить задание воспитателя (спеть песню, прочитать стишок, станцевать и т.д.).Иголочки у елочкиДля конкурса нужны 2-3 участника. Детям завязывают глаза, а на их одежду цепляют прищепки. Их количество может быть любым, на усмотрение воспитателя. Главное - у всех участников их должно быть одинаковое количество. На счет три включается музыка, а ребята должны как можно быстрее снять с себя все прищепки. Победил тот, кто справился быстрее. Такой конкурс можно проводить несколько раз, чтобы поучаствовало как можно больше детей.Снежок в ложкеУчастники делятся на две команды. Начинающим выдается по ложке, в которой лежит бумажный "снежок". Задача участников - добежать до елки, оббежать ее вокруг и вернуться к своей команде, держа ложку перед собой и не выронив снежок. Победила та команда, чьи участники закончили первыми.Новогодние ассоциацииСпокойная игра на развитие ассоциаций и памяти. По очереди каждый ребенок должен назвать слово, связанное с Новым годом и зимой (снегирь, снег, мандарин и т.д.). Тот, кто не сможет ничего назвать - выбывает из игры.Хватай быстрееНа полу раскладываются мягкие игрушки, их количество в каждом туре должно быть на одну меньше, чем участников. Включается музыка и дети должны постоянно двигаться, танцевать и т.д. Как только музыка выключается - каждый пытается схватить игрушку. Тот, кому она не досталась - выбывает. Выиграет тот, кто окажется более ловким, чем все остальные.В школеШкольники младшего возраста, как правило, любят соперничать, поэтому новогоднюю программу обязательно стоит разбавить конкурсами на время и скорость.Новогодний мешокНа двух столах раскладывают различные вещи разного размера и назначения, среди которых должна быть новогодняя атрибутика (мандарины, мишура, открытки и т.д.). Двум желающим поучаствовать выдают по мешку. На счет три они должны подбежать к столу и за ограниченное время (в зависимости от количества предметов) положить в мешок все предметы, связанные с Новым годом. Победителем объявляется тот, кто соберет больше правильных вещей.Связующая мишураВсе дети делятся на две равные команды. Капитанам выдается мишура (ее длина должна превышать шеренгу детей, при необходимости можно связать несколько штук между собой), на счет три, по команде ведущего, дети должны по очереди завязывать мишуру на правой руке соседа. После успешного выполнения все участники должны поднять руки в знак окончания задания. Победили те, кто справился быстрее.Поле мандариновВыбирают 3-4 участников, которым завязывают глаза. На полу раскладывают мандарины, чем больше, тем лучше (мандарины можно сымитировать оранжевыми маленькими мячиками, а можно использовать пластмассовую бутафорию), детям выдают корзинки. Включается музыка и пока она играет, ребята должны собирать мандарины к себе в лукошко. Победителем является тот, у кого их больше всего в корзинке.Угадай новогоднюю мелодиюПодойдет для новогоднего чаепития или как завершающая игра после активных конкурсов. Ребятам включают отрывки из знаменитых новогодних детских песен. Их задача - угадать названия и постараться вспомнить слова хотя бы одного куплета каждой композиции.Баскетбол снежкамиУчастники делятся на две команды, каждой дается мешок со снежками из бумаги. Задача - забросить как можно больше снежков в корзину, которая висит на стене или стоит на стуле поодаль от участников. Каждому участнику дается пять попыток.Одной левойДля конкурса выбирается 2-3 участника. Каждому выдается лист А4, который они должны держать левой вытянутой рукой за уголок. На счет три каждый участник должен скомкать бумагу в шарик, не помогая себе другой рукой и не сгибая левую руку. Победил тот, кто сделал это быстрее. Такой конкурс можно проводить несколько раз, чтобы поучаствовало как можно больше детей.Сытый ковбойДля конкурса нужны два участника. Каждому дается банан или мандарин (надо убедиться, что шкурка отходит хорошо), который надо убрать в карман. На счет три ведущий дает команду (например, свистит), и "ковбои" должны резко достать фрукт из кармана, почистить его и съесть. Побеждает тот, кто справится быстрее.Подростки любят проявлять свои знания, творчество и лидерские качества. Для них отлично подойдут различные новогодние квесты, логически-активные задания и индивидуальные конкурсы.Новогодний шеф-поварИграть можно как командами, так и выбрать несколько участников. Для конкурса потребуются листочки с буквами, которые смешаны в общей коробке, мешке и т.д. и бумага с ручкой для конкурсантов. Задача участников - за ограниченное время написать максимальное количество блюд и напитков, начинающихся на ту букву, которую достанет ведущий. Если сделать конкурс командным, то за одну игру можно загадать несколько букв подряд, чтобы было не так просто и у ребят появился интерес соперничества.Найди подарокВсех участников нужно поделить на 2-3 команды. В классе или любом другом помещении нужно спрятать подарки (по одному на команду) и составить небольшой квест, который приведет ребят к призу. Поиски начинаются с первой подсказки, которую выдает учитель. Можно разнообразить квест простыми заданиями (спеть, станцевать и т.д.), за которые ведущий будет давать следующую подсказку, а можно писать загадки, ответом на которые будут места поисков.Подготовка к карнавалуДля конкурса понадобятся различные предметы одежды и новогодний реквизит. Каждый элемент должен иметь свой порядковый номер (от 1 до 20, например). Участники делятся на две команды и поочередно называют числа, после чего ведущий выдает им соответствующую одежду и атрибуты. Задача ребят - составить из попавшихся элементов новогодний образ и презентовать его на участнике через дефиле. Призы можно вручить обеим командам, придумав категории в соответствии с получившимися костюмами, например "Самый яркий образ" или "Самый запоминающийся карнавальный костюм".Мои новогодние традицииУчастники должны представить, что они правители вымышленных стран и придумать новые новогодние традиции. Для старшего возраста можно расширить - пусть каждый придумает название страны, в чем ее особенность (например, все круглый год носят шляпу) и какие новогодние традиции в связи с этими особенностями есть. Побеждает участник, придумавший самую связную и интересную историю.Внимание, черный ящик!Классическая игра по мотивам "Что? Где? Когда?". Ведущий заранее прячет в черную коробку какой-нибудь предмет (можно связанный с новым годом), только не сам задает вопрос, а позволяет участникам наводящими вопросами выяснить, что же там лежит. Отвечать можно только "да" и "нет". Можно провести конкурс несколько раз, если участники будут быстро отгадывать.Круг, квадрат, треугольникПростая игра для физической разминки. Нужны две команды по 12 человек. Включается музыка и все произвольно танцуют. В какой-то момент ведущий громко объявляет: "Круг!" и все команды должны соответствующим образом выстроится. По такому же принципу впоследствии участники встают в квадрат и треугольник. Побеждает та команда, которая быстрее и более организованно сможет воплотить все фигуры.Рассчитайтесь по порядкуДля игры нужны 10 участников. Каждый из них случайным образом вытягивает (или получает от ведущего) свой порядковый номер, при этом держа информацию в тайне до начала самого конкурса. После этого глаза всех участников завязывают, ребят разводят друг от друга, крутят на месте и всячески пытаются дезориентировать. Задача - по команде ведущего вслепую выстроится в шеренгу по порядку (в соответствии со своими номерами).Для взрослыхВеселое застолье и шумные обсуждения можно разнообразить активными и не очень конкурсами. Как правило, новогодние развлечения для взрослых направлены на людей, которые друг друга хорошо знают или, напротив, хотят познакомиться получше.Для компанииСанта и оленьВеселая игра на доверие и терпение, ведь даже близким людям бывает нелегко слышать и слушать друг друга. Понадобится длинный шнурок или веревка, оленьи рога на ободке и колпак Санта-Клауса, кегли (пустые одноразовые стаканчики, бутылки, игрушки и т.д.). Все участники делятся по парам. Один из них назначается оленем, а второй - Санта-Клаусом. В соответствии с ролями участникам раздается реквизит. На свободном месте из кеглей выстраиваются трассы (при возможности лучше всего сделать побольше препятствий и поворотов). "Оленям" завязывают глаза и оборачивают их пояс веревкой, имитируя упряжку, а "вожжи" берут в руки Санта-Клаусы. По сигналу ведущего пары начинают двигаться по трассам, задача Санта-Клаусов - направить командами своих "оленей" и сбить как можно меньше ограждений. Побеждает команда, которая справилась с задачей лучше всех.Новогодний эфирОтличный способ проявить свои актерские таланты и фантазию, не выходя из-за стола. Заранее нужно подготовить карточки с 5-6 словами, некоторые из которых будут связаны с Новым годом. Остальные не должны быть объединены между собой по смыслу, наоборот, будет интереснее, если они будут совершенно несочетаемыми.Участникам раздаются карточки со словами. Главная задача - придумать новогоднюю новость, как будто из новостного эфира, используя все слова, чтобы в итоге получился связный репортаж и зачитать его как невозмутимый репортер прямого эфира. Например, даны слова "удав, Новый год, стирка, ковер, зоопарк", можно составить следующий репортаж: "Новогодняя уборка в зоопарке приняла внезапные обороты. Генеральная стирка удава показала, что в нем был коврик". Побеждает тот участник, который придумает самый остроумный текст и сможет вжиться в роль репортера.Снегурочка-переводчикДля этого конкурса нужны два участника (мужчина и женщина), первый играет роль немого Деда Мороза, а девушка становится Снегурочкой. Задача - "произнести" поздравление, используя мимику, жесты и т.д., а Снегурочка должна перевести, что же дедушка имеет в виду.Для корпоративовКорпоративные конкурсы чаще всего направлены на знакомство и сближение коллег, особенно это актуально в крупных компаниях, где многие сотрудники не общаются друг с другом лично на постоянной основе.У каждого своя рольЭто не игра, а скорее подготовка к тому, чтобы корпоратив уже с самого начала позволил погрузиться в веселье. Заранее необходимо подготовить несложные атрибуты новогодних персонажей: оленьи рога, кокошник Снегурочки, кроличьи ушки и хвостик и т.д. Пусть сотрудники сами выберут, кем им быть или, например, все решит жребий. Поначалу будет казаться, что это просто формальность, но, когда по ходу вечера тост будет читать Серый Волк или Снегурочке придется подводить итоги рабочего года, это значительно разрядит обстановку.Тост по алфавитуОтличный способ разнообразить стандартные поздравления и побороть стеснение новеньким сотрудникам. По очереди или вразнобой каждый человек должен произнести короткий тост-поздравление на букву алфавита, которая ему достанется. Например:И так далее. Можно разделить алфавит на несколько частей и не произносить все тосты сразу. Это больше игра, чем конкурс, но по желанию можно вручить символические призы тем, чьи высказывания были самыми смешными и остроумными.ЗайчикиЗабавная игра, позволяющая немного почувствовать себя ребенком и подурачиться. Все участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий подходит к каждому и шепчет на ухо двух животных, один из которых обязательно должен быть зайчик (например, мишка и зайчик, лиса и зайчик и т.д.). Важно делать это максимально осторожно, чтобы остальные не услышали. После этого включается музыка и участники водят хоровод. В какой-то момент музыка останавливается, и ведущий выкрикивает одного из животных, которое он назвал, кроме зайчика, например: "Лисичка!". Все, кому было назван этот зверь должны резко сесть, а рядом стоящие - их удержать. Последним животным, которого выкрикнет ведущий, должен стать зайчик.Веселье начинается именно в этот момент, ведь зайчик был загадан абсолютно каждому участнику и начинается внутренняя борьба: вроде и надо сесть, а вроде и не дать сделать это другому. В этом конкурсе важно постоянно менять темп (то ускорять его, то замедлять), это позволит участникам войти в азарт и финальный круг наверняка закончится кучей малой.Новогодний "Крокодил"Знакомая многим игра на новогодний лад. Понадобятся две банки/шапки/коробки и т.п., в одной из которых листочки с эмоциями, в другой - с новогодними персонажами. Каждый участник по очереди достает листочек с эмоцией и персонажем. Задача - изобразить коллегам написанное так, чтобы они угадали как можно быстрее. Победителем становится тот участник, чью эмоцию и персонажа узнали быстрее всего.Кто самый нужныйУчастники рассаживаются на стулья, стоящие по кругу, и ведущий объявляет, что все они - на воздушном шаре, который терпит крушение, и чтобы снова набрать высоту, необходимо кого-то "сбросить". Каждый участник аргументирует свою пользу, исходя из должности в компании, и по такому же принципу обосновывает кандидата навылет. После всех речей проводится голосование за того, кто покинет борт. Побеждают трое оставшихся участников. Аргументы не должны дословно повторяться, а голосовать каждый участник может только против одного кандидата.Сиамские близнецыНужны несколько пар участников. Правую руку одного связывают с левой другого. Для сложности можно попросить, чтобы участники обняли друг друга за талию одной рукой (правой и левой соответственно). Свободными руками им необходимо выполнить одно из заданий, например, вырезать снеговика из бумаги, зашнуровать ботинок, разлить шампанское по бокалам и т.д. Побеждает та пара, которая справилась лучше остальных и не пыталась использовать "занятые" руки в процессе.КазановаЗабавная игра, которая больше подойдет для коллектива с молодыми сотрудниками. Перед началом корпоратива каждой сотруднице выдается определенное количество конфет в виде сердечек (например, по пять штук каждой). Задача коллег-мужчин в течение всего вечера пытаться "заработать" такую конфету. Они могут петь, танцевать, исполнять желания, в общем все, что попросят девушки. В конце праздника весь "улов" подсчитывается и определяется победитель с наибольшим количеством конфет.Сделай наоборотЧем больше участников в этом конкурсе, тем будет веселее. Ведущий поочередно называет разные действия, например "Стоять", "Сидеть", "Выпить", "Не прыгать" и т.д. Задача участников - сделать точно наоборот, например после команды "Стоять" нужно наоборот сесть. Кто запутался - выбывает. Самый внимательный и становится победителем.Угадай коллегу по детскому фотоЭта игра больше подойдет небольшому коллективу, в котором сотрудники часто коммуницируют между собой. Каждый заранее предоставляет ведущему свое детское фото. Во время застолья ведущий выводит эти фото на экран, и все пытаются определить, что же это за сотрудник.Для всей семьиСемейные игры и конкурсы должны удовлетворять интересам сразу разных возрастов, быть объединяющими, создавать максимально дружную и праздничную атмосферу.Тайный Санта для семьиПрекрасное развлечение для больших семей, которым не всегда удается собираться вместе. Заблаговременно с помощью жребия каждый член семьи должен вытянуть имя другого, которому будет выбирать и дарить подарок. Детей также не стоит исключать из этого, пусть своими руками, но они тоже сделают сюрприз. Интерес состоит в том, что в новогоднюю ночь все подарки должны подписанными лежать под елкой, а в процессе распаковки пусть каждый попробует угадать, кто его подарил.Конкурс снеговиковОтличный конкурс для снежной новогодней ночи. Членов семьи нужно поделить на команды, например, по два человека, где один ребенок и один взрослый. Задача простая - за ограниченное количество времени слепить на улице снеговика. Победители в этом конкурсе абсолютно все. Дети повеселятся, а взрослые отпустят серьезность и подурачатся.Рождественский венокОтличная творческая игра, которая поможет сблизиться взрослым и детям. Задача - создать рождественский венок из подручных средств. Можно заранее закупить некоторые элементы декора, но сам процесс поиска среди бытовых вещей намного интереснее и результаты будут гораздо более непредсказуемыми.Слово, которое нельзя называтьЗаранее ведущий должен подготовить список вопросов, которые имеют конкретный ответ. Например:И так далее. Задача участников - ответить на вопрос, не называя ответ напрямую. Отличная возможность проявить фантазию и словарный запас.Обмани меня, если сможешьИгра, которая очень похожа на предыдущую. В этом варианте участники должны отвечать как угодно, но чтобы это не являлось правильным ответом. Особенно интересно проводить игру в виде блиц-опроса: ведущий быстро зачитывает вопросы, а на обдумывание дается не больше 5 секунд. В спешке и панике могут рождаться самые непредсказуемые и смешные ответы.Сам себе астрологЗабавная застольная игра, если в семье нет совсем маленьких деток. Каждому участнику выдается листок и ручка. За короткое время каждый пишет пять любых слов (главное, чтобы ведущий не говорил, для чего они нужны). После этого, каждый член семьи пытается составить по этим словам гороскоп своему родственнику, который сидит по правую руку. И так по кругу. В итоге каждый получает индивидуальное и веселое предсказание на наступивший год.Тематические конкурсыКиновикторинаПосле поздравлений, застолья и веселья, можно отдохнуть во время этой игры. Предварительно кто-то из семьи подбирает отрывки из новогодних фильмов, сказок и мультфильмов, а задача остальных - вспомнить их названия. Можно вести подсчет, кто больше отгадал, а можно просто расслабиться и всем вручить символические призы.КинопробыГолливудский режиссер ищет актеров на главные роли своего нового фильма и для демонстрации своих талантов просит всех участников спеть пару куплетов "В лесу родилась елочка" в условиях заданной ситуации (когда болит зуб, когда очень хочешь кушать, когда не выплатили зарплату и т.д.). Их можно прописать на карточках заранее, чтобы каждый конкурсант вытянул случайным образом, а можно довериться аудитории, чтобы кто-то предложил свой вариант. Добавить веселья позволит запись кинопроб участников. Смотреть их потом на видео не менее смешно, чем в момент конкурса. К тому же, останутся приятные воспоминания о празднике.Песенные ассоциацииЭто не только творческий конкурс, но и хорошая возможность проверить свою память и поностальгировать. Предварительно нужно написать новогодние и "зимние" слова на отдельных небольших листочках и положить в шапку/коробку/новогодний мешочек и т.д.Каждый по очереди достает бумажку со словом из шапки (или чего-то другого) и вспоминает песню, где есть это слово. За каждый правильный ответ начисляется один балл, дополнительный балл можно получить, если не просто назвать песню, но и спеть ее. Конкурс продолжается пока не закончатся все слова. Побеждает участник, получивший больше всего баллов. Если в компании все меломаны, то можно добавить слова на английском языке.Мнение экспертаЛюбовь к празднику под названием Новый год каждый из нас проносит через всю жизнь. Именно от него обычно ждут подарков, особенного веселья, изменений к лучшему. Каждая встреча Нового года запоминается по-своему, а какое веселье без конкурсов и игр? Эксперты советуют обязательно разбавлять изобильное застолье забавными развлечениями, чтобы было о чем вспомнить в последующие месяцы.

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Алёна Пава

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