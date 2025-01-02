Что смотреть в каникулы: "Мамонты" со Стояновым — отличный семейный сериал
© Дженерал Криэйшн (2023)Кадр из сериала "Мамонты"
© Дженерал Криэйшн (2023)
Кадр из сериала "Мамонты"
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Павел Сурков. В новогодние каникулы хочется посмотреть что-то легкое и уютное, но одновременно — увлекательное и полезное. Все это есть в новом сериале "Мамонты". Тут и комедия, и детектив, и инструкция по выживанию в большом городе. А также вполне четкие рекомендации для пожилых людей, пенсионеров — как защититься от киберпреступников и обычных мошенников.
Сюжет
Николай Николаевич (Юрий Стоянов) — самый обычный пенсионер, живущий в российской провинции. Дочь Юля (Марьяна Спивак) уговаривает отца переехать в Москву, продав квартиру. В итоге Николай Николаевич соглашается — и попадает в совершенно незнакомый ему мир современного большого города. От внучки Полины (Елизавета Ищенко) он получает старый айфон, на который, естественно, и звонит "сотрудник службы безопасности банка". В результате все средства от продажи квартиры утекают мошенникам. Но раздосадованный пенсионер не сдается — он намерен сам отыскать злодея и вернуть свои деньги. Вот только еще надо бы научиться пользоваться современными достижениями техники. Впрочем, для этого у дедушки есть отличная учительница — его собственная внучка.
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Рецензия на сериал "Мамонты"
© Фото предоставлено пресс-службой OKKOСъемки сериала "Мамонты"
© Фото предоставлено пресс-службой OKKO
Съемки сериала "Мамонты"
Новая работа Михаила Чистова — легкий, невероятно добрый, во многом даже наивный сериал. В нем "столкновение поколений", чуть утрированное, но довольно точно отраженное, становится главным драйвером сюжета. Конечно, не стоит думать, что наивный провинциальный дедушка в одночасье превратится в непримиримого борца с киберпреступностью, — тем не менее финал с хеппи-эндом не только напрашивается, но и просчитывается. Все это, впрочем, "Мамонтов" не портит, а делает их замечательной и трогательной историей для семейного просмотра.
© Дженерал Криэйшн (2024)Кадр из сериала "Мамонты"
© Дженерал Криэйшн (2024)
Кадр из сериала "Мамонты"
Герои у Чистова вышли несколько шаблонными: Николай Николаевич — типичный стареющий шестидесятник, цитирующий советскую киноклассику и видящий в первом встречном хорошего человека.
Бывший муж Юли Роман — классический "хороший полицейский": честный борец с преступностью, сетующий на ограниченность полномочий и трепещущий перед начальством. Разве что очень хороша учительница Наталья Леонидовна (Наталья Павленкова) — классная грымза, которая дома превращается в наивно верящую в эзотерику женщину, слушающую по утрам медитативные треки.
© Дженерал Криэйшн (2024)Кадр из сериала "Мамонты"
© Дженерал Криэйшн (2024)
Кадр из сериала "Мамонты"
Как бороться с кибермошенниками
Но при этом сериал (спродюсированный, кстати, при участии "Сбера") носит еще и просветительский характер. Во всяком случае, "Мамонтов" можно рекомендовать пожилым родственникам. По сути, нам объясняют, как вас могут с легкостью "кинуть" в самых разных бытовых ситуациях — от анонимного звонка до курьера, "потерявшего сдачу".
Наивный Николай Николаевич раз за разом попадается на очередную уловку, но все равно придерживается собственных принципов и не сдается в стремлении вернуть свое. Впрочем, месть как таковая ему совершенно чужда. А мы четко видим, как следует вести себя со злоумышленниками, чтобы они не втерлись в доверие. В этом отношении "Мамонты" по сути — идеальная юмористическая инструкция по выживанию в современных городских и цифровых условиях.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Стоянов во время интервью на XI фестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" в Калининграде
Актер Юрий Стоянов во время интервью на XI фестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" в Калининграде
"Мамонты" выдают нам очень трогательную форму дидактики: когда мы обучаемся посредством рефлексии художественного творчества. Когда-то, на самой заре отечественного сериалостроения, собственно, так и выстраивались первые русские ситкомы — что "Кафе "Клубничка", что "АБВГД Ltd" в 1990-е тоже учили зрителей современным на тот момент бизнес-задачам.
И если "Физрук" Михаила Чистова (автора сценария) был переделанной версией японского аниме "Крутой учитель Онидзука", то "Мамонты" полностью вырастают из текущих российских реалий. Сериал становится своеобразным утешением, поддержкой в нелегкое и порой нестабильное время.
Семейное кино для просмотра в каникулы
С одной стороны, приемы, которые здесь используются, давно знакомы: сериал дарит новых друзей, каждому хочется иметь такого дедушку, как герой Стоянова. Да и в общем иные дедушка или бабушка вряд ли откажутся от такой внучки, как Полина, — немного вздорной, но доброй и справедливой. Ну а в том, что Юля с Романом в итоге помирятся, сомнений тоже быть не может.
© Дженерал Криэйшн (2023)Кадр из сериала "Мамонты"
© Дженерал Криэйшн (2023)
Кадр из сериала "Мамонты"
До финала еще пара-тройка серий, и, пожалуй, единственный герой, чья судьба пока под вопросом, — туповатый мошенник, который, собственно, и "развел" Николая Николаевича. Нет, понятно, его поймают: вопрос в том, насколько быстро — и успеет ли он окончательно раскаяться в своих злодеяниях. Тем более что и с ним ничего хорошего не происходит, его самого "кидают на деньги" старшие подельники.
В целом "Мамонты" — очень милая предновогодняя сказка: в ней вроде бы все серьезно, а вместе с тем понарошку. И уверенность в том, что рядом с нами есть место для веры в хороших людей, разумное, доброе и, как ни странно, вечное, — жить становится несколько легче. Как и противостоять разнообразным злоумышленникам. Так что мы вполне можем быть древними в наших идеалах, как мамонты, но вымереть у нас точно не получится.
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