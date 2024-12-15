Хитрость и мудрость: как встретить год Змеи-2025, советы астрологов
© Getty Images / skynesherГод Змеи 2025: символ, цвет, когда был, приметы, традиции
© Getty Images / skynesher
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Символом наступающего нового 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. Каким обещает стать год Змеи для россиян, когда он начинается по восточному календарю, в каких цветах и с какими подарками лучше встречать праздник - в материале РИА Новости.
Год Змеи
В восточном гороскопе существует двенадцать животных-знаков Зодиака, которые делят между собой не месяцы, а чередуются каждые двенадцать лет и по очереди оказывают влияние на жизнь людей в течение целого года.
Помимо этого есть и пять стихий (Огонь, Земля, Металл, Вода и Дерево), каждая из которых в свою очередь ассоциируются с определенным цветом. В общей сложности они образуют 60 различных комбинаций, и именно они поочередно становятся символом наступающего года. Покровителем 2025 года в соответствии с таким гороскопом будет Зеленая Деревянная Змея.
Восточный гороскоп напрямую связан с лунным календарем. Поэтому новый год Змеи стартует не 1 января, а 29 января 2025 года, закончится он не с последним днем декабря, а гораздо позже, 16 февраля 2026 года.
Символ 2025 года по Восточному календарю
Символ
Несмотря на то, что многие люди испытывают при виде змей далеко не самые положительные эмоции, в китайском гороскопе змея - одно из самых уважаемых и почитаемых животных. Она является символом ума и мудрости, а вместе с тем - гибкости и хитрости. Благодаря этим качествам она способна легко адаптироваться и приспосабливаться к переменам.
“Умение двигаться медленно, осторожно, взвешенно - этому нужно научиться за счет способности соображать, думать, анализировать на много ходов вперед. В 2025 году особенно нужно держаться перспективы и строить взвешенные планы”, - говорит эксперт цифрового психоанализа, нумеролог Ольга Шипило.
Змеи традиционно считались на Востоке вполне миролюбивыми и спокойными, однако недооценивать их точно не стоит. В случае опасности змея способна дать отпор противнику. А найти ее рядом с домом считалось предвестником большой удачи.
Цвета
Каждой из пяти стихий, упоминаемых в восточном гороскопе, соответствуют свои оттенки. Для металла, например, это белый цвет, а для дерева - зеленый (или синий). Именно поэтому символом 2025 года стала именно Зеленая Деревянная Змея.
Символ 2025 года по Восточному календарю
Какие года приходятся на год Змеи
Так как восточный гороскоп включает всего 12 животных и символом наступающего года они становятся поочередно, то получается, что год Змеи повторяется каждые двенадцать лет. Это: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
Нужно отметить, что предыдущий год Зеленой Деревянной Змеи отмечался в 1965 году.
Значение года Змеи в китайском календаре
Одна из отличительных особенностей Змеи - ее способность сбрасывать кожу. Поэтому год Змеи зачастую ассоциируется с обновлением и трансформацией, а значит, в течение всего года, который проходит под символом этой рептилии, гражданам стоит быть готовыми к переменам.
Змея целеустремленна, но при этом терпелива и не спешит принимать решения. Такие качества могут оказаться полезны для достижения успеха.
“В основе года - разум, рассудительность и выверенные шаги, - рассказывает Ольга Шипило. - Нужно обязательно сохранять здравый смысл, глубокомыслие и способность оценивать перспективы. Именно с этого качества должен начинаться каждый день: у человека должны быть четко проработанные и дальновидные планы. Только с такими планами можно начинать действовать, и тогда есть хорошая возможность достичь цели, добиться гармонии в отношениях”.
Место для встречи года Змеи
Так как Змея - достаточно скрытное создание, старается избегать шумных мест и больших компаний, встречать приближающийся новый год Змеи рекомендуется в уютной, спокойной обстановке, в идеале - дома, в кругу родных и самых близких друзей.
Внимательно стоит отнестись и к выбору тематических украшений для места празднования наступающего Нового года. Так как Змея любит все, связанное с природой, то можно использовать разнообразный натуральный декор (например, красивые камни или расставленные по квартире букеты из еловых веточек). Мишура и переливающиеся на свету игрушки также будут напоминать змеиную чешую, а елку или праздничный стол можно украсить фигуркой символа наступающего года.
© Getty Images / DisobeyArtСемья перед камином
© Getty Images / DisobeyArt
Семья перед камином
В чем встречать год Змеи
Стильный и красивый - именно такой наряд рекомендуется выбрать для встречи нового 2025 года, покровителем которого будет Зеленая Деревянная Змея. Угодить символу можно, выбрав ткани и материалы, напоминающие змеиную чешую. Это могут быть пайетки, стразы, металлик драгоценных оттенков (золото или серебро).
Задумываясь о цвете будущего наряда, стоит обратить внимание на все оттенки зеленого (в первую очередь, как советуют эксперты, насыщенных природных тонов - изумрудный, хвойный и так далее), элегантные и сдержанные коричневые и бежевые цвета.
© Getty Images / undreyДевушка в зеленой одежде
© Getty Images / undrey
Девушка в зеленой одежде
А вот с красным цветом все очень неоднозначно. С одной стороны этот цвет считается оттенком успеха, но в то же время, будучи связанным со стихией Огня, не самым лучшим образом сочетается с Деревом. Именно по этой причине при выборе новогоднего наряда к оттенкам красного (особенно очень ярким) стоит относиться с осторожностью.
Неудачным выбором для праздничного платья или костюма станут все оттенки, которые не встречаются в живой природе (например, слишком яркие, неестественные неоновые цвета). Экстравагантные фасоны также стоит отложить для других праздников: символ наступающего года подобной вычурности не оценит.
Подарки в год Змеи
Змея совсем не против практичных подарков, а потому под новогоднюю елку вполне можно положить ту вещь (новую музыкальную колонку, набор посуды и др.), о которой поздравляемый уже давно мечтал. Конверт с деньгами тоже станет отличным подарком и, возможно, позволит человеку реализовать свое новогоднее желание.
Как и на многие другие праздники, дарить косметику или парфюмерию на Новый 2025 год стоит очень аккуратно (и только в том случае, если точно известны вкусы поздравляемого). Ведь правильно подобрать подобный подарок вслепую практически невозможно, а потому не стоит рисковать.
А вот к всевозможным украшениям Змея относится хорошо. Представительницы прекрасного пола, например, оценят кольца, кулоны или браслеты, мужчинам пригодятся новые запонки или зажим для галстука. Подчеркнуть уважение к символу наступающего года можно, выбрав украшения в виде змеи.
Змея связана с природой, а значит, праздничный подарок можно дополнить предметами из натуральных материалов. А так как в наступающем году серьезное внимание стоит уделить саморазвитию, то в качестве подарка можно выбрать, например, образовательные курсы или программы, которые помогут человеку достичь новых карьерных высот или реализоваться в новой для него сфере.
© Getty Images / HispanolisticПодарки под елкой
© Getty Images / Hispanolistic
Подарки под елкой
Приметы и традиции
Каждый человек мечтает о том, чтобы новый год оказался успешнее, спокойнее и благополучнее года уходящего. Для того, чтобы в новогоднюю ночь привлечь удачу в дом, можно поставить на окошко небольшое блюдце с молоком: Змее такое угощение придется по душе.
Не стоит встречать наступающий год с малоприятным багажом года уходящего. В ожидании главной ночи стоит вернуть все долги, выполнить те обещания, что когда-то были даны, сделать все возможное для того, чтобы избежать ссор с родными и близкими.
Существуют и универсальные приметы, которые также могут помочь гражданам добиться желаемого в наступающем году. Например, если хочется в 2025 году получить финансовое благополучие, в обувь под пятку или в карман нужно спрятать монетку.
Каким будет год Змеи
“Змея считается символом роста и развития, удачи и процветания. 2025 год Деревянной Змеи предоставит многим людям возможность достичь своих целей, особенно если они открыты к изменениям, а также будут проявлять гибкость и прислушиваться к своей интуиции. Ожидается, что 2025 год станет временем важных преобразований, перемен и роста, - говорит астролог Юлия Рольник. - Змея отличается аналитическим и стратегическим подходом, поэтому в плане экономики
и финансов 2025 год станет годом продуманных инвестиций и будет способствовать
постепенному и стабильному финансовому росту. Особенно будут развиваться секторы экономики, связанные с инновациями и использованием искусственного
интеллекта. А вот отрасли и предприятия, ориентированные на быструю прибыль, использующие рисковые подходы, могут столкнуться с трудностями.
© Getty Images / miniseriesМолодой человек анализирует свои инвестиции
© Getty Images / miniseries
Молодой человек анализирует свои инвестиции
Творческая энергия Дерева в год Змеи также будет способствовать развитию инноваций, так как поможет находить новые решения и мыслить нестандартно. Во всем мире под влиянием года Змеи, вероятно, произойдут глубокие изменения, а змеиная мудрость поможет политическим лидерам стран принимать более взвешенные решения в международных отношениях”.
“В 2025 году придется наводить порядки. И если 2024 год был годом идей и попыток внести что-то новое, изменить ситуацию, то 2025-й - это практический год структурирования и упорядочения после этого нового. Как после переезда, когда требуется все расставить по местам и навести порядок, - говорит Ольга Шипило. - Самая сильная сфера жизни в 2025 году - духовная, когда принципы и идеалы выйдут на первое место наравне с отношениями, семьей и обществом. Действовать нужно осторожно и плавно, небольшими шагами, приспосабливаясь и обходя все то, что встретится на пути. Спешка и импульсивность могут погубить любое дело, и достичь цели станет невозможно. Важно обращать внимание на мелочи, ведь именно из них строится большое дело. И даже небольшая ошибка способна превратиться в снежный ком и привести к роковым последствиям. В этом году наша стабильность будет зависеть от наших способностей быть мудрыми и плавными, как змея”.
“2025 год для многих людей будет успешным. Но при условии, если они готовы выйти из тени и начать работать, - говорит практикующий таролог и астролог Юлия Пугачева. - Змея даст мудрость и хитрость для того, чтобы взять свое, а зеленый цвет обещает обновление во всем. Кому же повезет в этом году особенно? Прежде всего - Драконам и Змеям. Для них год пройдет как по маслу, потому что энергия года для них очень близка. И они знают, по каким правилам им следует играть. А вот Свинье и Кролику необходимо проявить осторожность, ведь обстоятельства могут складываться не в их пользу”.
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