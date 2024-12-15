https://ria.ru/20241215/zmeya-1986928905.html

Хитрость и мудрость: как встретить год Змеи-2025, советы астрологов

Год Змеи 2025: символ, цвет, когда был, приметы, традиции

Хитрость и мудрость: как встретить год Змеи-2025, советы астрологов

Символом наступающего нового 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. Каким обещает стать год Змеи для россиян, когда он начинается по восточному календарю, в... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:18

2024-12-15T16:18

2024-12-15T16:28

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Символом наступающего нового 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. Каким обещает стать год Змеи для россиян, когда он начинается по восточному календарю, в каких цветах и с какими подарками лучше встречать праздник - в материале РИА Новости.Год ЗмеиВ восточном гороскопе существует двенадцать животных-знаков Зодиака, которые делят между собой не месяцы, а чередуются каждые двенадцать лет и по очереди оказывают влияние на жизнь людей в течение целого года.Помимо этого есть и пять стихий (Огонь, Земля, Металл, Вода и Дерево), каждая из которых в свою очередь ассоциируются с определенным цветом. В общей сложности они образуют 60 различных комбинаций, и именно они поочередно становятся символом наступающего года. Покровителем 2025 года в соответствии с таким гороскопом будет Зеленая Деревянная Змея.Восточный гороскоп напрямую связан с лунным календарем. Поэтому новый год Змеи стартует не 1 января, а 29 января 2025 года, закончится он не с последним днем декабря, а гораздо позже, 16 февраля 2026 года.СимволНесмотря на то, что многие люди испытывают при виде змей далеко не самые положительные эмоции, в китайском гороскопе змея - одно из самых уважаемых и почитаемых животных. Она является символом ума и мудрости, а вместе с тем - гибкости и хитрости. Благодаря этим качествам она способна легко адаптироваться и приспосабливаться к переменам.“Умение двигаться медленно, осторожно, взвешенно - этому нужно научиться за счет способности соображать, думать, анализировать на много ходов вперед. В 2025 году особенно нужно держаться перспективы и строить взвешенные планы”, - говорит эксперт цифрового психоанализа, нумеролог Ольга Шипило.Змеи традиционно считались на Востоке вполне миролюбивыми и спокойными, однако недооценивать их точно не стоит. В случае опасности змея способна дать отпор противнику. А найти ее рядом с домом считалось предвестником большой удачи.ЦветаКаждой из пяти стихий, упоминаемых в восточном гороскопе, соответствуют свои оттенки. Для металла, например, это белый цвет, а для дерева - зеленый (или синий). Именно поэтому символом 2025 года стала именно Зеленая Деревянная Змея.Какие года приходятся на год ЗмеиТак как восточный гороскоп включает всего 12 животных и символом наступающего года они становятся поочередно, то получается, что год Змеи повторяется каждые двенадцать лет. Это: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.Нужно отметить, что предыдущий год Зеленой Деревянной Змеи отмечался в 1965 году.Значение года Змеи в китайском календареОдна из отличительных особенностей Змеи - ее способность сбрасывать кожу. Поэтому год Змеи зачастую ассоциируется с обновлением и трансформацией, а значит, в течение всего года, который проходит под символом этой рептилии, гражданам стоит быть готовыми к переменам.Змея целеустремленна, но при этом терпелива и не спешит принимать решения. Такие качества могут оказаться полезны для достижения успеха.“В основе года - разум, рассудительность и выверенные шаги, - рассказывает Ольга Шипило. - Нужно обязательно сохранять здравый смысл, глубокомыслие и способность оценивать перспективы. Именно с этого качества должен начинаться каждый день: у человека должны быть четко проработанные и дальновидные планы. Только с такими планами можно начинать действовать, и тогда есть хорошая возможность достичь цели, добиться гармонии в отношениях”.Место для встречи года ЗмеиТак как Змея - достаточно скрытное создание, старается избегать шумных мест и больших компаний, встречать приближающийся новый год Змеи рекомендуется в уютной, спокойной обстановке, в идеале - дома, в кругу родных и самых близких друзей.Внимательно стоит отнестись и к выбору тематических украшений для места празднования наступающего Нового года. Так как Змея любит все, связанное с природой, то можно использовать разнообразный натуральный декор (например, красивые камни или расставленные по квартире букеты из еловых веточек). Мишура и переливающиеся на свету игрушки также будут напоминать змеиную чешую, а елку или праздничный стол можно украсить фигуркой символа наступающего года.В чем встречать год ЗмеиСтильный и красивый - именно такой наряд рекомендуется выбрать для встречи нового 2025 года, покровителем которого будет Зеленая Деревянная Змея. Угодить символу можно, выбрав ткани и материалы, напоминающие змеиную чешую. Это могут быть пайетки, стразы, металлик драгоценных оттенков (золото или серебро).Задумываясь о цвете будущего наряда, стоит обратить внимание на все оттенки зеленого (в первую очередь, как советуют эксперты, насыщенных природных тонов - изумрудный, хвойный и так далее), элегантные и сдержанные коричневые и бежевые цвета.А вот с красным цветом все очень неоднозначно. С одной стороны этот цвет считается оттенком успеха, но в то же время, будучи связанным со стихией Огня, не самым лучшим образом сочетается с Деревом. Именно по этой причине при выборе новогоднего наряда к оттенкам красного (особенно очень ярким) стоит относиться с осторожностью.Неудачным выбором для праздничного платья или костюма станут все оттенки, которые не встречаются в живой природе (например, слишком яркие, неестественные неоновые цвета). Экстравагантные фасоны также стоит отложить для других праздников: символ наступающего года подобной вычурности не оценит.Подарки в год ЗмеиЗмея совсем не против практичных подарков, а потому под новогоднюю елку вполне можно положить ту вещь (новую музыкальную колонку, набор посуды и др.), о которой поздравляемый уже давно мечтал. Конверт с деньгами тоже станет отличным подарком и, возможно, позволит человеку реализовать свое новогоднее желание.Как и на многие другие праздники, дарить косметику или парфюмерию на Новый 2025 год стоит очень аккуратно (и только в том случае, если точно известны вкусы поздравляемого). Ведь правильно подобрать подобный подарок вслепую практически невозможно, а потому не стоит рисковать.А вот к всевозможным украшениям Змея относится хорошо. Представительницы прекрасного пола, например, оценят кольца, кулоны или браслеты, мужчинам пригодятся новые запонки или зажим для галстука. Подчеркнуть уважение к символу наступающего года можно, выбрав украшения в виде змеи.Змея связана с природой, а значит, праздничный подарок можно дополнить предметами из натуральных материалов. А так как в наступающем году серьезное внимание стоит уделить саморазвитию, то в качестве подарка можно выбрать, например, образовательные курсы или программы, которые помогут человеку достичь новых карьерных высот или реализоваться в новой для него сфере.Приметы и традицииКаждый человек мечтает о том, чтобы новый год оказался успешнее, спокойнее и благополучнее года уходящего. Для того, чтобы в новогоднюю ночь привлечь удачу в дом, можно поставить на окошко небольшое блюдце с молоком: Змее такое угощение придется по душе.Не стоит встречать наступающий год с малоприятным багажом года уходящего. В ожидании главной ночи стоит вернуть все долги, выполнить те обещания, что когда-то были даны, сделать все возможное для того, чтобы избежать ссор с родными и близкими.Существуют и универсальные приметы, которые также могут помочь гражданам добиться желаемого в наступающем году. Например, если хочется в 2025 году получить финансовое благополучие, в обувь под пятку или в карман нужно спрятать монетку.Каким будет год Змеи“Змея считается символом роста и развития, удачи и процветания. 2025 год Деревянной Змеи предоставит многим людям возможность достичь своих целей, особенно если они открыты к изменениям, а также будут проявлять гибкость и прислушиваться к своей интуиции. Ожидается, что 2025 год станет временем важных преобразований, перемен и роста, - говорит астролог Юлия Рольник. - Змея отличается аналитическим и стратегическим подходом, поэтому в плане экономикии финансов 2025 год станет годом продуманных инвестиций и будет способствоватьпостепенному и стабильному финансовому росту. Особенно будут развиваться секторы экономики, связанные с инновациями и использованием искусственногоинтеллекта. А вот отрасли и предприятия, ориентированные на быструю прибыль, использующие рисковые подходы, могут столкнуться с трудностями.Творческая энергия Дерева в год Змеи также будет способствовать развитию инноваций, так как поможет находить новые решения и мыслить нестандартно. Во всем мире под влиянием года Змеи, вероятно, произойдут глубокие изменения, а змеиная мудрость поможет политическим лидерам стран принимать более взвешенные решения в международных отношениях”.“В 2025 году придется наводить порядки. И если 2024 год был годом идей и попыток внести что-то новое, изменить ситуацию, то 2025-й - это практический год структурирования и упорядочения после этого нового. Как после переезда, когда требуется все расставить по местам и навести порядок, - говорит Ольга Шипило. - Самая сильная сфера жизни в 2025 году - духовная, когда принципы и идеалы выйдут на первое место наравне с отношениями, семьей и обществом. Действовать нужно осторожно и плавно, небольшими шагами, приспосабливаясь и обходя все то, что встретится на пути. Спешка и импульсивность могут погубить любое дело, и достичь цели станет невозможно. Важно обращать внимание на мелочи, ведь именно из них строится большое дело. И даже небольшая ошибка способна превратиться в снежный ком и привести к роковым последствиям. В этом году наша стабильность будет зависеть от наших способностей быть мудрыми и плавными, как змея”.“2025 год для многих людей будет успешным. Но при условии, если они готовы выйти из тени и начать работать, - говорит практикующий таролог и астролог Юлия Пугачева. - Змея даст мудрость и хитрость для того, чтобы взять свое, а зеленый цвет обещает обновление во всем. Кому же повезет в этом году особенно? Прежде всего - Драконам и Змеям. Для них год пройдет как по маслу, потому что энергия года для них очень близка. И они знают, по каким правилам им следует играть. А вот Свинье и Кролику необходимо проявить осторожность, ведь обстоятельства могут складываться не в их пользу”.

https://ria.ru/20241215/podelki-1986293031.html

https://ria.ru/20241213/novogodniy_stol-1968520977.html

https://ria.ru/20241209/salat_zmeya-1977126391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, новый год, традиции, астрология, эзотерика, семья