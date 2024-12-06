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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 06.12.2024
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12:57 06.12.2024
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 06.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Украинские подразделения потеряли до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:57
2024-12-06T12:57
специальная военная операция на украине
германия
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и семи бригад теробороны. Отражены 15 контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре MaxxPro и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155-мм самоходных артиллерийских установок.
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германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Германия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 950 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и семи бригад теробороны. Отражены 15 контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре MaxxPro и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155-мм самоходных артиллерийских установок.
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