https://ria.ru/20241206/vostok-1987702019.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 06.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Украинские подразделения потеряли до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:57

2024-12-06T12:57

2024-12-06T12:57

специальная военная операция на украине

германия

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и семи бригад теробороны. Отражены 15 контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре MaxxPro и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155-мм самоходных артиллерийских установок.

https://ria.ru/20241206/udary-1987697406.html

германия

сша

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Варвара Скокшина

германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность