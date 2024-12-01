Не убийца, а чемпион. Какие тайны кроются за судьбами звезд шоу-бизнеса?

Актеры кино - этих людей знают практически все. Но многие из звезд ТВ-экранов могли и вовсе не сыграть ни одной роли. Ведь изначально их выбором был профессиональный спорт. РИА Новости рассказывает о спортивных тайнах представителей российского шоу-бизнеса.

Русский медведь

Олег Тактаров сделал вполне успешную карьеру в Голливуде. Среди фильмов, в которых он снимался, такие известные картины как "Самолет президента", "Плохие парни-2", "Сокровище нации". Олег — профессиональный спортсмен. С детства хотел стать актером, но отец настоял на занятиях самбо и дзюдо. В 1995 году уже в ранге мастера спорта СССР Тактаров отправился в США, где получил актерское образование и параллельно дебютировал в UFC.

В итоге Тактаров стал первым российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата. Именно этот успех "Русского медведя" и открыл ему путь в кинематограф. От ролей "плохого русского" он перешел и к более серьезным вызовам. После возвращения в Россию работал на телевидении, а также участвовал в различных шоу. В рамках одного из них Тактаров в пятираундовом бою даже победил Дольфа Лундгрена.

Он вам не Гена

Охранник или бандит — с этими ролями Свиридов ассоциируется у всех любителей кино и сериалов. Но многие даже не догадываются, что Андрей — профессиональный баскетболист. Это не просто телохранитель Сильвестра Андреевича по имени Гена. Свиридов в 19 лет уже стал мастером спорта. В его активе звания чемпиона Европы среди молодежных команд, двукратного чемпиона СССР среди молодежи, чемпиона Белоруссии.

© Фото : Из личного архива Андрея Свиридова Андрей Свиридов © Фото : Из личного архива Андрея Свиридова Андрей Свиридов

В 20 лет он переехал в США, выступал за баскетбольную команду Университета Джорджа Вашингтона. Но, как это часто бывает, травмы заставили Свиридова достаточно рано завершить карьеру. Среди его актерских работ была и съемка в клипе Робби Уильямса.

« "Как-то позвонил мне агент и говорит, что через 15 минут — пробы на клип Робби Уильямса. Нужно быстро сорваться и приехать. Я успел. На следующий день уже были съемки, где мы познакомились. Меня поразило, что он очень хорошо понимает в баскетболе. Я сказал, что из России, подумал, что он не знает про Белоруссию. Когда разговорились про баскетбол, он спросил о моем опыте. Я, конечно, гордо заявил, что я — чемпион Европы по молодежке в 1994 году. А он говорит: "Врешь, в 1994-м белорусы выиграли!" — вспоминал Свиридов в одном из интервью.

Блестящая Анна

© РИА Новости Денис Майданов и Анна Семенович на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год © РИА Новости Денис Майданов и Анна Семенович на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год

Спортивный путь будущей звезды "Блестящих" начался в три года. "У меня был ревматоидный артрит, и врачи посоветовали отдать меня в зимний вид спорта. Можно сказать, фигурное катание меня вылечило. Я входила в десятку лучших фигуристок мира", — рассказывала Семенович.

Она нашла себя в танцах на льду. Среди партнеров Семенович по фигурному катанию был даже Роман Костомаров, с которым Семенович брала серебро чемпионата России 2000 года. Но, как и в случае со Свиридовым, травма положила конец ее карьере.

Неординарные внешние данные привлекали огромное внимание. Жизнь Семенович завертелась вокруг концертов, съемок в журналах (зачастую — откровенного характера) и кино. Но, конечно, особую популярность ей принесла группа "Блестящие". Как позже признавалась Анна, она ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание и ушла в шоу-биз.

Из танцоров в "диверсанты"

В фильмографии Кирилла Плетнева более сотни ролей. А ведь звезда сериала "Диверсант" и "Солдаты" мог и вовсе не стать актером. Его мама — мастер спорта международного класса и профессиональный тренер по спортивным бальным танцам — прочила сыну другую карьеру. В итоге Плетнев стал чемпионом Европы по современным танцам. Пробовал себя и в футболе, посещая известную на всю страну школу "Смена" в Санкт-Петербурге. Помимо этого, занимался каратэ, тхэквондо, скалолазанием и плаванием.

Спорт Плетневу помогал не только в детстве. После развода с Нино Нанадзе именно занятия боксом позволяли актеру отвлечься от разлуки с супругой.

Учился у Ротенберга

Дмитрий Нагиев — не только великолепный актер и шоумен, но и профессиональный самбист. С детства занимался самбо и дзюдо и выигрывал чемпионат СССР среди юниоров. Забавно, что в отличие от многих подобных историй, в семье Нагиева хотели, чтобы он стал актером. Его отец в свое время играл в театре и прочил сыну совсем не спортивную карьеру.

"Раньше тренеры не видели во мне никаких перспектив, пока не появились Виктор Михайлович Горлов и Аркадий Романович Ротенберг. У меня были бедные родители, и тогда мне казалось, что нет другого выхода, что я могу в этой жизни зафиксироваться только через спорт. Поэтому я закусил удила и с 9 до 17 лет вкалывал, через лень, через разбитые мениски, безусловно, ломая себя. И то, что из инфантильного тонкокостного кучерявого бутуза весом в 48 килограммов выбили маменькино воспитание и заставили в итоге бороться — целиком заслуга тренеров. Все-таки папа не мог себе позволить крикнуть во время чемпионата России "подворачивай жопу, я тебе сказал!" А тренер мог, и этот изначальный мужской стержень у меня — от них", — рассказывал Нагиев в интервью Esquire.

Спортивные навыки очень пригодились будущему актеру после призыва в армию. В те времена служба была неразрывно связана с дедовщиной. И именно самбо помогало Нагиеву постоять за себя.

Хотел подраться с Тайсоном

Анатолий Журавлев получил широкую известность после роли Толстого в сериале "День рождения буржуя". Среди других известных работ актера — сериал "Марш Турецкого" и фильм "Жмурки". Оказывается же, что за плечами Журавлева не только удачные картины, но и спортивная слава. Анатолий занимался восточными единоборствами, а в 1991 году завоевал звание последнего в истории чемпиона СССР по тхэквондо. Интересно, что это был не только последний, но и первый чемпионат Советского Союза по данному виду спорта.

© . Актер Анатолий Журавлев на чемпионате СССР по тхэквондо в 1991 году © . Актер Анатолий Журавлев на чемпионате СССР по тхэквондо в 1991 году

Также увлекался боксом, получив звание КМС. Одним из соперников Журавлева был сам Николай Валуев. Их бой прошел в рамках чемпионата Санкт-Петербурга среди любителей и завершился победой будущего чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA. "Я одно время даже хотел устроить коммерческий бой и вызвать на поединок Майка Тайсона. Был еще совсем молодой, не понимал, что мог и не выжить после такого боя", — говорил актер в одном из интервью.

Роли военных — благодаря боксу

© Атмосфера кино 2023 Михаил Пореченков в фильме "Русский крест" © Атмосфера кино 2023 Михаил Пореченков в фильме "Русский крест"

Михаил Пореченков, как и Журавлев, имеет звание КМС по боксу. Этим видом спорта он начал заниматься достаточно поздно, аж в 19 лет, во время учебы в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище. Увлекался еще и кикбоксингом. В детстве мама Пореченкова настаивала на посещении секции плавания, что вызвало у него отторжение ко всем циклическим видам на всю последующую жизнь.

« "С одной стороны, бокс меня пугал, а с другой, мне всегда хотелось к нему прикоснуться, и по-настоящему я стал им заниматься только в военном училище, отдав этому прекрасному виду спорта девять лет жизни. Я нормально боксировал, ездил выступать на соревнования и после окончания военного училища, уже живя в Петербурге. Мои спортивные достижения, правильные габариты, учеба в военном училище, где научился с оружием обращаться правильно, в итоге все это и сыграло главную роль в том, что меня ставили на роли военных", — рассказывал актер.

"Стыдись, Белое Перо!"

Юрий Думчев являлся редким примером человека, в жизни которого спорт и актерская работа шли параллельно. Не замещали, а дополняли друг друга. Думчев - шестикратный чемпион СССР в метании диска и толкании ядра, чемпион Европы и заслуженный мастер спорта СССР. При этом, он с 1979 года снимался в кино. Юрий сыграл более 50 ролей в картинах, среди которых "Бригада", "Антикиллер", "Марш Турецкого", "Хочу в тюрьму". Одна из самых известных его работ — роль Белого пера в "Человеке с бульвара Капуцинов".

Все помнят момент с перевернутой им телегой. А фраза "Стыдись, Белое Перо! Ты еще не отпраздновал свою шестнадцатую весну" стала крылатой. Среди его спортивных заслуг не только огромное количество титулов, но и мировой рекорд в метании диска. Этого успеха Думчев добился в 1983 году на Спартакиаде в Москве.

« "Я всегда интересовался тем, этим, разносторонним был, поэтому, когда я понял, что метать не смогу... Тренером я не хотел быть, совершенно. А приглашения от кино я получал регулярно, даже в тяжелые времена, когда были 1990-е, многие не снимались. Фактура моя... Я ни с кем не конкурировал. Приходилось делать многие трюки, но никто меня не боялся, они знали, что я добрый", — говорил о своем выборе в пользу кино Думчев.

Из народных танцев в борьбу

Известность Никите Панфилову принес сериал "Пес", в котором он сыграл роль полицейского Максима Максимова. Оказывается, что на профессии актера настаивала его мама, а вот отец видел в Никите профессионального спортсмена. И ведь могло получится! Уже к восьмому классу он стал мастером спорта по греко-римской борьбе и вошел в олимпийский резерв юношеской сборной страны. Но самому Панфилову посвящать жизнь спорту не захотелось. Так он и оказался после армии в Школе-студии МХАТ.

« "Родители отдавали меня абсолютно во все секции и кружки — начиная с народных танцев и заканчивая рисованием. Из хоккея меня попросили: сказали, что я "некомандный игрок". И оказалось, ближе всего мне труба и греко-римская борьба. Я лет сто не брал в руки трубу, хотя нотную грамоту помню", — рассказывал Панфилов в интервью "Вечерней Москве".