https://ria.ru/20241111/menyaylo-1983139888.html

Меняйло рассказал Путину о мерах по разгрузке дорог от машин

Меняйло рассказал Путину о мерах по разгрузке дорог от машин - РИА Новости, 11.11.2024

Меняйло рассказал Путину о мерах по разгрузке дорог от машин

Перехватывающие парковки для большегрузов и электронную очередь регистрации автомобилей ввели в Северной Осетии для разгрузки дорог от транзитного транспорта,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:58

2024-11-11T16:58

2024-11-11T16:58

общество

авто

грузия

россия

владикавказ

сергей меняйло

владимир путин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Перехватывающие парковки для большегрузов и электронную очередь регистрации автомобилей ввели в Северной Осетии для разгрузки дорог от транзитного транспорта, следующего в Грузию через Верхний Ларс, сообщил глава республики Сергей Меняйло в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Меняйло, большегрузы являются одним из факторов, способствующих росту числа ДТП в республике. Сейчас в Северной Осетии проходит внедрение транспортной реформы, открывается центр организации и управления дорожным движением. "Это и большегрузы, которые идут транзитом, и летом наплыв пассажирского транспорта... и весь наш транспорт, они ходят по дорогам общего пользования. Поэтому мы завели это на центр организации и управления дорожным движением сегодня, сделали три перехватывающие парковки для большегрузов, ввели электронную очередь - автоматически, как только пересекает границу, регистрируется автомобиль", - сообщил Меняйло. Глава региона рассказал, что пропускная способность Верхнего Ларса - максимум 700–750 автомобилей в сутки. Поэтому была проведена экспертиза "Безопасный город" и реализуется установка технических средств для контроля дорожного движения. Он также отметил, что Росавтодор приступил к третьему этапу строительства дороги в объезд Владикавказа, что очень сильно разгрузит трассы республики.

https://ria.ru/20241111/menjajlo-1983130434.html

https://ria.ru/20240606/vladikavkaz-1951095747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, грузия, россия, владикавказ, сергей меняйло, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)