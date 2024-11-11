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Меняйло рассказал Путину о мерах по разгрузке дорог от машин - РИА Новости, 11.11.2024
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16:58 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/menyaylo-1983139888.html
Меняйло рассказал Путину о мерах по разгрузке дорог от машин
Меняйло рассказал Путину о мерах по разгрузке дорог от машин - РИА Новости, 11.11.2024
Меняйло рассказал Путину о мерах по разгрузке дорог от машин
Перехватывающие парковки для большегрузов и электронную очередь регистрации автомобилей ввели в Северной Осетии для разгрузки дорог от транзитного транспорта,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:58
2024-11-11T16:58
общество
авто
грузия
россия
владикавказ
сергей меняйло
владимир путин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Перехватывающие парковки для большегрузов и электронную очередь регистрации автомобилей ввели в Северной Осетии для разгрузки дорог от транзитного транспорта, следующего в Грузию через Верхний Ларс, сообщил глава республики Сергей Меняйло в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Меняйло, большегрузы являются одним из факторов, способствующих росту числа ДТП в республике. Сейчас в Северной Осетии проходит внедрение транспортной реформы, открывается центр организации и управления дорожным движением. "Это и большегрузы, которые идут транзитом, и летом наплыв пассажирского транспорта... и весь наш транспорт, они ходят по дорогам общего пользования. Поэтому мы завели это на центр организации и управления дорожным движением сегодня, сделали три перехватывающие парковки для большегрузов, ввели электронную очередь - автоматически, как только пересекает границу, регистрируется автомобиль", - сообщил Меняйло. Глава региона рассказал, что пропускная способность Верхнего Ларса - максимум 700–750 автомобилей в сутки. Поэтому была проведена экспертиза "Безопасный город" и реализуется установка технических средств для контроля дорожного движения. Он также отметил, что Росавтодор приступил к третьему этапу строительства дороги в объезд Владикавказа, что очень сильно разгрузит трассы республики.
https://ria.ru/20241111/menjajlo-1983130434.html
https://ria.ru/20240606/vladikavkaz-1951095747.html
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общество, авто, грузия, россия, владикавказ, сергей меняйло, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Общество, Авто, Грузия, Россия, Владикавказ, Сергей Меняйло, Владимир Путин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Меняйло рассказал Путину о мерах по разгрузке дорог от машин

Меняйло: в Северной Осетии ввели перехватывающие парковки для большегрузов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСергей Меняйло
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Меняйло. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Перехватывающие парковки для большегрузов и электронную очередь регистрации автомобилей ввели в Северной Осетии для разгрузки дорог от транзитного транспорта, следующего в Грузию через Верхний Ларс, сообщил глава республики Сергей Меняйло в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Меняйло, большегрузы являются одним из факторов, способствующих росту числа ДТП в республике. Сейчас в Северной Осетии проходит внедрение транспортной реформы, открывается центр организации и управления дорожным движением.
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"Это и большегрузы, которые идут транзитом, и летом наплыв пассажирского транспорта... и весь наш транспорт, они ходят по дорогам общего пользования. Поэтому мы завели это на центр организации и управления дорожным движением сегодня, сделали три перехватывающие парковки для большегрузов, ввели электронную очередь - автоматически, как только пересекает границу, регистрируется автомобиль", - сообщил Меняйло.
Глава региона рассказал, что пропускная способность Верхнего Ларса - максимум 700–750 автомобилей в сутки. Поэтому была проведена экспертиза "Безопасный город" и реализуется установка технических средств для контроля дорожного движения. Он также отметил, что Росавтодор приступил к третьему этапу строительства дороги в объезд Владикавказа, что очень сильно разгрузит трассы республики.
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ОбществоАвтоГрузияРоссияВладикавказСергей МеняйлоВладимир ПутинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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