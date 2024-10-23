В мешочек и пашот: как правильно варить яйца, советы повара
© iStock.com / gchapelВарка яиц в кастрюле
© iStock.com / gchapel
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Как правильно варить яйца: сколько необходимо времени после закипания воды, чтобы яйца сварились вкрутую, всмятку и в мешочек; как сварить утиные, гусиные, перепелиные и страусиные яйца: сколько минут нужно их держать в кипящей воде, советы шеф-поваров, - в материале РИА Новости
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Как варить яйца
Вареные яйца - один из самых распространенных ингредиентов различных блюд: они используются в салатах, первых и вторых блюдах и самостоятельно. Не смотря на это, не все знают, как правильно варить яйца.
Выбор яиц
Для начала важно правильно выбрать продукт: стоит обращать внимание на дату упаковки или сбора.
- Например, свежие яйца легче чистить после варки вкрутую, а чуть постоявшие подойдут для приготовления яиц пашот - такой белок будет лучше сворачиваться. Цвет скорлупы не влияет на вкус, но стоит обращать внимание на размер: крупные готовятся чуть дольше, - отмечает Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей “Теплые Беседы”.
© iStock.com / StockahЯйца в овоскопе
© iStock.com / Stockah
Яйца в овоскопе
Максим Каплунов, лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX, советует:
“При выборе яиц в магазине обращайте внимание на целостность скорлупы. Яйца с трещинами или сколами лучше не брать, так как через повреждения могут проникнуть бактерии. Проверьте чистоту скорлупы - она должна быть сухой, без следов помета или грязи. Также присмотритесь к маркировке. Яйца делятся на категории по размеру и свежести. Самые свежие - диетические. Они маркируются буквой "Д" и имеют срок хранения до семи дней. Столовые яйца обозначаются буквой "С" и хранятся дольше”.
Чтобы проверить свежесть яйца, можно слегка потрясти его. Если ощущается сильное движение внутри, продукт может быть испорчен. Во многих продуктовых магазинах также есть овоскоп - специальный прибор для просвечивания яиц. С его помощью можно выявить скрытые дефекты, мелкие трещины и сгустки крови.
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Общие правила варки яиц
Наиболее полезным вариантом являются яйца вкрутую. Так они сохраняют мягкий желток, в котором находятся витамины A, D, E и K, а в организм поступает белок без лишнего жира.Тамара Мосева дала несколько рекомендаций по правильному приготовлению вареных яиц:
Перед тем как приступить, нужно дать яйцам согреться до комнатной температуры - так будет минимизировано количество трещин. Чтобы они равномерно приготовились, стоит погрузить их полностью в воду и варить 9-12 минут.
“Если вы предпочитаете яйца всмятку, варите их 4-5 минут - белок станет твёрдым, а желток останется жидким и насыщенным. “В мешочек” варятся чуть дольше - 6-7 минут, при этом белок сварится полностью, а желток останется мягким и тягучим. Для яиц пашот требуется особый подход: их варят около 3-4 минут в воде при температуре 80-90°C, добавив немного уксуса для свертываемости”, - говорит эксперт.
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Сколько времени варить яйца
Для удобства, продолжительность варки представлена в таблице:
Вкрутую
9 минут
Всмятку
5 минут
В мешочек
7 минут
Пашот
4 минуты
Для ребенка
8 минут
Куриные
9 минут
Перепелиные
4 минуты
Индюшиные
10 минут
Утиные
15 минут
Гусиные
20 минут
Страусиные
60 минут
Цесариные
10 минут
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В чем варить яйца
Максим Каплунов объясняет, что лучше всего варить яйца в небольшой кастрюле из нержавеющей стали. Такой материал равномерно распределяет тепло и позволяет контролировать температуру воды. Но можно использовать и другие способы варки.
В кастрюле
© iStock.com / orinoco-artКуриные яйца в кипящей воде
© iStock.com / orinoco-art
Куриные яйца в кипящей воде
Кастрюля должна быть достаточно глубокой, чтобы яйца полностью погрузились в воду, но при этом не касались дна. Вода для варки должна быть холодной или комнатной температуры, чтобы избежать резкого перепада температуры и появления трещин в скорлупе.
В микроволновке
© iStock.com / Kai-Tze HsiaoЯйца у микроволновки
© iStock.com / Kai-Tze Hsiao
Яйца у микроволновки
Если времени на готовку совсем мало, можно сварить яйца в микроволновке.
- Главное - соблюдать меры предосторожности. Обязательно сделайте несколько проколов в скорлупе. Иначе продукт взорвется из-за давления, которое накапливается внутри скорлупы при нагревании. Еще один вариант - разбить яйцо в чашку с водой и готовить его в микроволновке. Так у вас получится яйцо пашот. Для такого способа приготовления обычно достаточно 1-2 минут при средней мощности, - говорит эксперт.
В мультиварке
© iStock.com / GeorgePetersПриготовление в мультиварке
© iStock.com / GeorgePeters
Приготовление в мультиварке
Яйца также можно сварить в мультиварке. Для этого необходимо включить режим “Пар” или “Суп” в зависимости от модели устройства. Добавить достаточное количество воды и уложить яйца в специальную корзину для варки на пару. Время приготовления можно настроить по своему вкусу: для яиц всмятку достаточно 5-7 минут, а чтобы сварить вкрутую, понадобится около 10 минут.
В пакете
© iStock.com / WoodysPhotosКуриные яйца в пакете
© iStock.com / WoodysPhotos
Куриные яйца в пакете
Для того, чтобы приготовить яйцо пашот, необходимо добавить в воду уксус, сделать воронку из воды и аккуратно разбить в нее яйцо. Но есть вариант значительно проще: сварить пашот в пакете.
Плотный пакет развернуть и уложить в пиалу или другую подобную емкость, смазать изнутри растительным маслом, чтобы яйцо можно было легко вынуть. Разбить яйцо так, чтобы не повредить желток, плотно завернуть в пакете и завязать. Опустить в кипящую воду, варить 4 минуты. Потом разрезать пакет, достать готовое яйцо пашот.
Советы поваров
© iStock.com / StockPlanetsЧистка сваренных яиц
© iStock.com / StockPlanets
Чистка сваренных яиц
Вот еще несколько советов, которые помогут сварить яйца идеально от Тамары Мосевой:
- 1.Согреть до комнатной температуры. Достать их из холодильника за 10-15 минут до варки. Это поможет избежать трещин при погружении в горячую воду.
- 2.Использовать холодную воду. Класть яйца в холодную воду, чтобы они прогревались равномерно. Вода должна покрывать яйца полностью.
- 3.Контролировать температуру воды. После закипания нужно убавить огонь, чтобы она кипела слабо. На сильном огне можно повредить скорлупу.
- 4.Добавлять соль или уксус при варке. Эти ингредиенты помогут предотвратить вытекание белка, если яйцо вдруг треснет.
- 5.Остужать в ледяной воде. После варки сразу погружать яйца в ледяную или под холодную проточную воду на несколько минут. Это остановит процесс приготовления и облегчит чистку.
- 6.Не стоит бояться экспериментировать. Для приготовления яйца пашот можно использовать небольшую миску для того, чтобы аккуратно влить яйцо в воду, а уксус поможет белку быстрее свернуться.