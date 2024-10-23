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Как правильно варить яйца: сколько по времени, вкрутую, в мешочек и всмятку
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Рецепты
 
13:03 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/yaytsa-1979365611.html
В мешочек и пашот: как правильно варить яйца, советы повара
Как правильно варить яйца: сколько по времени, вкрутую, в мешочек и всмятку
В мешочек и пашот: как правильно варить яйца, советы повара
Как правильно варить яйца: сколько необходимо времени после закипания воды, чтобы яйца сварились вкрутую, всмятку и в мешочек; как сварить утиные, гусиные,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:03
2024-10-23T13:03
рецепты
простые рецепты
яйца
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Как правильно варить яйца: сколько необходимо времени после закипания воды, чтобы яйца сварились вкрутую, всмятку и в мешочек; как сварить утиные, гусиные, перепелиные и страусиные яйца: сколько минут нужно их держать в кипящей воде, советы шеф-поваров, - в материале РИА НовостиКак варить яйцаВареные яйца - один из самых распространенных ингредиентов различных блюд: они используются в салатах, первых и вторых блюдах и самостоятельно. Не смотря на это, не все знают, как правильно варить яйца.Выбор яицДля начала важно правильно выбрать продукт: стоит обращать внимание на дату упаковки или сбора.- Например, свежие яйца легче чистить после варки вкрутую, а чуть постоявшие подойдут для приготовления яиц пашот - такой белок будет лучше сворачиваться. Цвет скорлупы не влияет на вкус, но стоит обращать внимание на размер: крупные готовятся чуть дольше, - отмечает Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей “Теплые Беседы”.Максим Каплунов, лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX, советует:“При выборе яиц в магазине обращайте внимание на целостность скорлупы. Яйца с трещинами или сколами лучше не брать, так как через повреждения могут проникнуть бактерии. Проверьте чистоту скорлупы - она должна быть сухой, без следов помета или грязи. Также присмотритесь к маркировке. Яйца делятся на категории по размеру и свежести. Самые свежие - диетические. Они маркируются буквой "Д" и имеют срок хранения до семи дней. Столовые яйца обозначаются буквой "С" и хранятся дольше”.Чтобы проверить свежесть яйца, можно слегка потрясти его. Если ощущается сильное движение внутри, продукт может быть испорчен. Во многих продуктовых магазинах также есть овоскоп - специальный прибор для просвечивания яиц. С его помощью можно выявить скрытые дефекты, мелкие трещины и сгустки крови.Общие правила варки яицНаиболее полезным вариантом являются яйца вкрутую. Так они сохраняют мягкий желток, в котором находятся витамины A, D, E и K, а в организм поступает белок без лишнего жира.Тамара Мосева дала несколько рекомендаций по правильному приготовлению вареных яиц:Перед тем как приступить, нужно дать яйцам согреться до комнатной температуры - так будет минимизировано количество трещин. Чтобы они равномерно приготовились, стоит погрузить их полностью в воду и варить 9-12 минут.“Если вы предпочитаете яйца всмятку, варите их 4-5 минут - белок станет твёрдым, а желток останется жидким и насыщенным. “В мешочек” варятся чуть дольше - 6-7 минут, при этом белок сварится полностью, а желток останется мягким и тягучим. Для яиц пашот требуется особый подход: их варят около 3-4 минут в воде при температуре 80-90°C, добавив немного уксуса для свертываемости”, - говорит эксперт.Сколько времени варить яйцаДля удобства, продолжительность варки представлена в таблице:В чем варить яйцаМаксим Каплунов объясняет, что лучше всего варить яйца в небольшой кастрюле из нержавеющей стали. Такой материал равномерно распределяет тепло и позволяет контролировать температуру воды. Но можно использовать и другие способы варки.В кастрюлеКастрюля должна быть достаточно глубокой, чтобы яйца полностью погрузились в воду, но при этом не касались дна. Вода для варки должна быть холодной или комнатной температуры, чтобы избежать резкого перепада температуры и появления трещин в скорлупе.В микроволновкеЕсли времени на готовку совсем мало, можно сварить яйца в микроволновке.- Главное - соблюдать меры предосторожности. Обязательно сделайте несколько проколов в скорлупе. Иначе продукт взорвется из-за давления, которое накапливается внутри скорлупы при нагревании. Еще один вариант - разбить яйцо в чашку с водой и готовить его в микроволновке. Так у вас получится яйцо пашот. Для такого способа приготовления обычно достаточно 1-2 минут при средней мощности, - говорит эксперт.В мультиваркеЯйца также можно сварить в мультиварке. Для этого необходимо включить режим “Пар” или “Суп” в зависимости от модели устройства. Добавить достаточное количество воды и уложить яйца в специальную корзину для варки на пару. Время приготовления можно настроить по своему вкусу: для яиц всмятку достаточно 5-7 минут, а чтобы сварить вкрутую, понадобится около 10 минут.В пакетеДля того, чтобы приготовить яйцо пашот, необходимо добавить в воду уксус, сделать воронку из воды и аккуратно разбить в нее яйцо. Но есть вариант значительно проще: сварить пашот в пакете.Плотный пакет развернуть и уложить в пиалу или другую подобную емкость, смазать изнутри растительным маслом, чтобы яйцо можно было легко вынуть. Разбить яйцо так, чтобы не повредить желток, плотно завернуть в пакете и завязать. Опустить в кипящую воду, варить 4 минуты. Потом разрезать пакет, достать готовое яйцо пашот.Советы поваровВот еще несколько советов, которые помогут сварить яйца идеально от Тамары Мосевой:
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https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html
https://ria.ru/20240919/krabovyy_salat-1972073577.html
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простые рецепты, яйца
Рецепты, простые рецепты, Яйца

В мешочек и пашот: как правильно варить яйца, советы повара

© iStock.com / gchapelВарка яиц в кастрюле
Варка яиц в кастрюле - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / gchapel
Оглавление
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Как правильно варить яйца: сколько необходимо времени после закипания воды, чтобы яйца сварились вкрутую, всмятку и в мешочек; как сварить утиные, гусиные, перепелиные и страусиные яйца: сколько минут нужно их держать в кипящей воде, советы шеф-поваров, - в материале РИА Новости
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Как варить яйца

Вареные яйца - один из самых распространенных ингредиентов различных блюд: они используются в салатах, первых и вторых блюдах и самостоятельно. Не смотря на это, не все знают, как правильно варить яйца.

Выбор яиц

Для начала важно правильно выбрать продукт: стоит обращать внимание на дату упаковки или сбора.
- Например, свежие яйца легче чистить после варки вкрутую, а чуть постоявшие подойдут для приготовления яиц пашот - такой белок будет лучше сворачиваться. Цвет скорлупы не влияет на вкус, но стоит обращать внимание на размер: крупные готовятся чуть дольше, - отмечает Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей “Теплые Беседы”.
© iStock.com / StockahЯйца в овоскопе
Яйца в овоскопе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / Stockah
Яйца в овоскопе
Максим Каплунов, лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX, советует:
“При выборе яиц в магазине обращайте внимание на целостность скорлупы. Яйца с трещинами или сколами лучше не брать, так как через повреждения могут проникнуть бактерии. Проверьте чистоту скорлупы - она должна быть сухой, без следов помета или грязи. Также присмотритесь к маркировке. Яйца делятся на категории по размеру и свежести. Самые свежие - диетические. Они маркируются буквой "Д" и имеют срок хранения до семи дней. Столовые яйца обозначаются буквой "С" и хранятся дольше”.
Чтобы проверить свежесть яйца, можно слегка потрясти его. Если ощущается сильное движение внутри, продукт может быть испорчен. Во многих продуктовых магазинах также есть овоскоп - специальный прибор для просвечивания яиц. С его помощью можно выявить скрытые дефекты, мелкие трещины и сгустки крови.
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Общие правила варки яиц

Наиболее полезным вариантом являются яйца вкрутую. Так они сохраняют мягкий желток, в котором находятся витамины A, D, E и K, а в организм поступает белок без лишнего жира.Тамара Мосева дала несколько рекомендаций по правильному приготовлению вареных яиц:
Перед тем как приступить, нужно дать яйцам согреться до комнатной температуры - так будет минимизировано количество трещин. Чтобы они равномерно приготовились, стоит погрузить их полностью в воду и варить 9-12 минут.
“Если вы предпочитаете яйца всмятку, варите их 4-5 минут - белок станет твёрдым, а желток останется жидким и насыщенным. “В мешочек” варятся чуть дольше - 6-7 минут, при этом белок сварится полностью, а желток останется мягким и тягучим. Для яиц пашот требуется особый подход: их варят около 3-4 минут в воде при температуре 80-90°C, добавив немного уксуса для свертываемости”, - говорит эксперт.
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Сколько времени варить яйца

Для удобства, продолжительность варки представлена в таблице:

Вкрутую

9 минут

Всмятку

5 минут

В мешочек

7 минут

Пашот

4 минуты

Для ребенка

8 минут

Куриные

9 минут

Перепелиные

4 минуты

Индюшиные

10 минут

Утиные

15 минут

Гусиные

20 минут

Страусиные

60 минут

Цесариные

10 минут

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В чем варить яйца

Максим Каплунов объясняет, что лучше всего варить яйца в небольшой кастрюле из нержавеющей стали. Такой материал равномерно распределяет тепло и позволяет контролировать температуру воды. Но можно использовать и другие способы варки.

В кастрюле

© iStock.com / orinoco-artКуриные яйца в кипящей воде
Куриные яйца в кипящей воде - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / orinoco-art
Куриные яйца в кипящей воде
Кастрюля должна быть достаточно глубокой, чтобы яйца полностью погрузились в воду, но при этом не касались дна. Вода для варки должна быть холодной или комнатной температуры, чтобы избежать резкого перепада температуры и появления трещин в скорлупе.

В микроволновке

© iStock.com / Kai-Tze HsiaoЯйца у микроволновки
Яйца у микроволновки - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / Kai-Tze Hsiao
Яйца у микроволновки
Если времени на готовку совсем мало, можно сварить яйца в микроволновке.
- Главное - соблюдать меры предосторожности. Обязательно сделайте несколько проколов в скорлупе. Иначе продукт взорвется из-за давления, которое накапливается внутри скорлупы при нагревании. Еще один вариант - разбить яйцо в чашку с водой и готовить его в микроволновке. Так у вас получится яйцо пашот. Для такого способа приготовления обычно достаточно 1-2 минут при средней мощности, - говорит эксперт.

В мультиварке

© iStock.com / GeorgePetersПриготовление в мультиварке
Приготовление в мультиварке - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / GeorgePeters
Приготовление в мультиварке
Яйца также можно сварить в мультиварке. Для этого необходимо включить режим “Пар” или “Суп” в зависимости от модели устройства. Добавить достаточное количество воды и уложить яйца в специальную корзину для варки на пару. Время приготовления можно настроить по своему вкусу: для яиц всмятку достаточно 5-7 минут, а чтобы сварить вкрутую, понадобится около 10 минут.

В пакете

© iStock.com / WoodysPhotosКуриные яйца в пакете
Куриные яйца в пакете - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / WoodysPhotos
Куриные яйца в пакете
Для того, чтобы приготовить яйцо пашот, необходимо добавить в воду уксус, сделать воронку из воды и аккуратно разбить в нее яйцо. Но есть вариант значительно проще: сварить пашот в пакете.
Плотный пакет развернуть и уложить в пиалу или другую подобную емкость, смазать изнутри растительным маслом, чтобы яйцо можно было легко вынуть. Разбить яйцо так, чтобы не повредить желток, плотно завернуть в пакете и завязать. Опустить в кипящую воду, варить 4 минуты. Потом разрезать пакет, достать готовое яйцо пашот.

Советы поваров

© iStock.com / StockPlanetsЧистка сваренных яиц
Чистка сваренных яиц - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / StockPlanets
Чистка сваренных яиц
Вот еще несколько советов, которые помогут сварить яйца идеально от Тамары Мосевой:
  1. 1.
    Согреть до комнатной температуры. Достать их из холодильника за 10-15 минут до варки. Это поможет избежать трещин при погружении в горячую воду.
  2. 2.
    Использовать холодную воду. Класть яйца в холодную воду, чтобы они прогревались равномерно. Вода должна покрывать яйца полностью.
  3. 3.
    Контролировать температуру воды. После закипания нужно убавить огонь, чтобы она кипела слабо. На сильном огне можно повредить скорлупу.
  4. 4.
    Добавлять соль или уксус при варке. Эти ингредиенты помогут предотвратить вытекание белка, если яйцо вдруг треснет.
  5. 5.
    Остужать в ледяной воде. После варки сразу погружать яйца в ледяную или под холодную проточную воду на несколько минут. Это остановит процесс приготовления и облегчит чистку.
  6. 6.
    Не стоит бояться экспериментировать. Для приготовления яйца пашот можно использовать небольшую миску для того, чтобы аккуратно влить яйцо в воду, а уксус поможет белку быстрее свернуться.
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