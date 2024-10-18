Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 18.10.2024 (обновлено: 11:55 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978681401.html
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой - РИА Новости, 18.10.2024
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит ситуацию с рожденной и оставленной в аэропорту турецкой Антальи девочкой на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:37
2024-10-18T11:55
анталья (провинция)
общество
здоровье - общество
россия
мария львова-белова
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_0:128:1946:1223_1920x0_80_0_0_f6cfe124ef8296dcb5314c9f0983e805.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит ситуацию с рожденной и оставленной в аэропорту турецкой Антальи девочкой на контроле, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.Ранее в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили, что в Турции задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию."Мы направили запросы в профильные ведомства Российской Федерации по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка держит ситуацию на контроле", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240702/proisshestviya-1956818141.html
анталья (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_54:0:1891:1378_1920x0_80_0_0_24d9281c060aa169955215ca57fdf7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), общество, здоровье - общество, россия, мария львова-белова, турция
Анталья (провинция), Общество, Здоровье - Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Турция
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой

Брошенной в аэропорту Антальи девочки оформили российское гражданство

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкАэропорт Антальи
Аэропорт Антальи - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в медиабанк
Аэропорт Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит ситуацию с рожденной и оставленной в аэропорту турецкой Антальи девочкой на контроле, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.
Ранее в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили, что в Турции задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию.
"Мы направили запросы в профильные ведомства Российской Федерации по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка держит ситуацию на контроле", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве
2 июля, 11:19
 
Анталья (провинция)ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМария Львова-БеловаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала