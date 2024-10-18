https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978681401.html
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой - РИА Новости, 18.10.2024
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит ситуацию с рожденной и оставленной в аэропорту турецкой Антальи девочкой на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:37
2024-10-18T11:37
2024-10-18T11:55
анталья (провинция)
общество
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мария львова-белова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит ситуацию с рожденной и оставленной в аэропорту турецкой Антальи девочкой на контроле, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.Ранее в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили, что в Турции задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию."Мы направили запросы в профильные ведомства Российской Федерации по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка держит ситуацию на контроле", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240702/proisshestviya-1956818141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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анталья (провинция), общество, здоровье - общество, россия, мария львова-белова, турция
Анталья (провинция), Общество, Здоровье - Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Турция
Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой
Брошенной в аэропорту Антальи девочки оформили российское гражданство