https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978681401.html

Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой

Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой - РИА Новости, 18.10.2024

Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в Анталье девочкой

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит ситуацию с рожденной и оставленной в аэропорту турецкой Антальи девочкой на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:37

2024-10-18T11:37

2024-10-18T11:55

анталья (провинция)

общество

здоровье - общество

россия

мария львова-белова

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_0:128:1946:1223_1920x0_80_0_0_f6cfe124ef8296dcb5314c9f0983e805.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит ситуацию с рожденной и оставленной в аэропорту турецкой Антальи девочкой на контроле, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.Ранее в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили, что в Турции задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию."Мы направили запросы в профильные ведомства Российской Федерации по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка держит ситуацию на контроле", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240702/proisshestviya-1956818141.html

анталья (провинция)

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), общество, здоровье - общество, россия, мария львова-белова, турция