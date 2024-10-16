Рейтинг@Mail.ru
Карацев проиграл Шевченко на турнире в Алма-Ате
19:33 16.10.2024 (обновлено: 19:45 16.10.2024)
Карацев проиграл Шевченко на турнире в Алма-Ате
Карацев проиграл Шевченко на турнире в Алма-Ате
Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире в Алма-Ате, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро. РИА Новости Спорт, 16.10.2024
александр шевченко, аслан карацев
Карацев проиграл Шевченко на турнире в Алма-Ате

Российский теннисист Аслан Карацев
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире в Алма-Ате, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро.
В матче второго круга Карацев уступил представителю Казахстана Александру Шевченко со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
За выход в полуфинал домашнего турнира Шевченко поспорит с четвертым сеяным аргентинцем Франсиско Черундоло.
Теннисистки Арина Соболенко и Ига Швёнтек - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Определились все участницы итогового турнира WTA
16 октября 2024, 16:48
 
ТеннисАлександр ШевченкоАслан Карацев
 
