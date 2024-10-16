https://ria.ru/20241016/karatsev--1978399027.html
Карацев проиграл Шевченко на турнире в Алма-Ате
Карацев проиграл Шевченко на турнире в Алма-Ате - РИА Новости Спорт, 16.10.2024
Карацев проиграл Шевченко на турнире в Алма-Ате
Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире в Алма-Ате, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро. РИА Новости Спорт, 16.10.2024
2024-10-16T19:33:00+03:00
2024-10-16T19:33:00+03:00
2024-10-16T19:45:00+03:00
теннис
александр шевченко
аслан карацев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873899127_0:51:1080:659_1920x0_80_0_0_2435f97e49ce273c03030377e231b613.jpg
https://ria.ru/20241016/turnir-1978364911.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873899127_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_dd5163065b4058d30321006df87e998d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шевченко, аслан карацев
Теннис, Александр Шевченко, Аслан Карацев
Карацев проиграл Шевченко на турнире в Алма-Ате
Карацев проиграл Шевченко в матче теннисного турнира в Алма-Ате