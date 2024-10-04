Отопление в Москве в 2024 году: когда включат, как подготовиться к сезону
© iStock.com / MaryvioletОтопление 2023
© iStock.com / Maryviolet
Отопление 2023
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Оглавление
- Отопление в Москве в 2024 году
- Когда включат отопление в Москве и Московской области
- График начала отопительного сезона в округах
- При какой температуре дают отопление в квартирах
- Что еще влияет на сроки начала отопительного сезона
- Какая температура должна быть в помещении
- Как правильно измерить
- Что делать и куда обращаться если температура ниже нормы
- Максимальный срок отключения отопления осенью или зимой
- Как подготовиться к отопительному сезону
- Какого числа отключают отопление
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ежегодно жилищно-коммунальные службы готовят тепловые сети к началу отопительного сезона. Обычно работы проходят в течение четырех месяцев и завершаются к сроку, установленному планом. Какого числа в 2024 году включат отопление в Москве и области, когда завершится отопительный сезон и от каких параметров это зависит, дадут ли тепло в квартиры москвичей в октябре — в материале РИА Новости.
Отопление в Москве в 2024 году
Отопление в Москве начнут включать с понедельника, 7 октября. Власти Москвы сообщили, что к отопительному сезону 2024-25 года город полностью готов. Работы проводились на более чем 74 тысячах объектах, включая жилые дома, значимые социальные, административные и нежилые здания. Такая подготовка проводится жилищно-коммунальными службами столицы ежегодно и всегда завершается строго по графику. В течение четырех месяцев тепловые сети проходили гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки ремонтировались, а оборудование котельных обновлялось. На данный момент к работе готовы аварийные бригады, которые укомплектованы необходимой техникой и расходными материалами на случай непредвиденных поломок теплосетей. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты комплекса подготовили к отопительному сезону свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий.
© iStock.com / nicoletaionescuДевушка греется в холодной квартире
© iStock.com / nicoletaionescu
Девушка греется в холодной квартире
Когда включат отопление в Москве и Московской области
Чаще всего отопительный сезон в столице и области начинается во второй половине сентября, но в 2024 году первый месяц осени выдался слишком теплым. Например, в прошлом году отопление было включено 3 октября, а в 2022 — 18 сентября. Обычно график зависит от среднесуточной температуры, однако в последнее время коммунальные службы дают тепло в дома досрочно, ориентируясь на прогноз погоды. Ожидается, что и в этом году будет так же.
По данным синоптиков, в ближайшие 10 дней столбик термометра не будет опускаться ниже +13 градусов.
Все системы теплоснабжения в Москве и области готовы.
Сначала тепло будет дано социальным объектам, далее — жилым домам и офисным зданиям, промышленным предприятиям. Весь процесс завершится в течение пяти дней.
Отопление в детских садах, школах и больницах Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Воробьева начнут включать с 29 сентября, так как в октябре ожидается дальнейшее понижение температуры.
График начала отопительного сезона в округах
График подачи тепла зависит от среднесуточной температуры. Запуск котельных происходит по распоряжению правительства города в течение пяти дней, традиционно первыми начинают отапливать социальные объекты (школы, детские сады. больницы, поликлиники), потом жилые дома и коммерческую недвижимость. График включения отопления по округам в 2024 году можно узнать в местном управлении жилищно-коммунального хозяйства и в городской службе по обслуживанию и ремонту систем отопления.
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При какой температуре дают отопление в квартирах
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, отопительный сезон в столице начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже плюс восьми градусов Цельсия. Но подать тепло могут и раньше, если синоптики спрогнозируют устойчивое похолодание.
Что еще влияет на сроки начала отопительного сезона
Важную роль в начале отопительного сезона играет не только температура за окном, но и готовность теплосетей к запуску, при соблюдении этих двух условий тепло в дома начинает подаваться на шестой день после сохранения среднесуточной температуры на улице ниже плюс восьми градусов.
Какая температура должна быть в помещении
© iStock.com / Vlad YushinovДевушка регулирует подачу тепла от батареи
© iStock.com / Vlad Yushinov
Девушка регулирует подачу тепла от батареи
Закон устанавливает нормы температурного режима в помещениях разного предназначения в то время, когда отопление уже работает. Они должны соответствовать следующим показателям:
- жилая комната — не ниже 18 градусов (в угловых — 20 градусов);
- детский сад: в спальнях 18 градусов, спортивных залах 17 градусов, душевых комнатах 25 градусов, в столовой и помещениях для занятий 18 градусов;
- школа: во всех основных помещениях 18 — 24 градусов, в спортзале и мастерских 17 — 20 градусов;
- на рабочем месте в зависимости от вида нагрузки оптимальная температура может колебаться от 16 — 18 градусов (работа, требующая больших физических усилий) до 22 — 24 градусов (в случае если человек мало двигается). Температура в офисе 21 — 23 градусов.
Кроме того, существуют и допустимые отклонения от норм: превышение температуры не более четырех градусов, снижение в ночное время суток (с 0:00 до 5:00 часов) — не более трех градусов (пункт 15 Требований к качеству коммунальных услуг, Приложение № 1 к Правилам № 354).
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Как правильно измерить
Для того, чтобы правильно измерить температуру в помещении, необходимо:
- закрыть все окна и двери;
- проводить измерение в самой большой комнате квартиры, стоя с градусником в самой ее середине;
- термометр нужно держать на расстоянии одного метра от пола;
- важно, чтобы батарея и наружная стена находились от измерительного прибора не ближе, чем 0,5 метра.
Что делать и куда обращаться если температура ниже нормы
Если в квартире во время отопительного сезона холодно и температура сильно отклоняется от указанных в законе нормативных значений, граждане имеют право обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию. Также во всех регионах есть горячие телефонные линии по вопросам отопления. Например, москвичи могут оставить заявку:
- по телефону 8-800-100-23-29;
- через сервис "Вызов мастера" на mos.ru;
- в мобильном приложении "Госуслуги Москвы";
- позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК: +7 (495) 539-59-59.
Жители Москвы держат руки над батареей
Жители столицы контакты своей управляющей компании могут узнать на портале "Дома Москвы", Мосжилинспекция принимает обращения граждан по электронной почте mgi@mos.ru, через электронную приемную на сайте mos.ru, либо лично по адресу: проспект Мира, дом 19.
В Московской области принимать жалобы по вопросам отопления также уполномочены местные УК, узнать, какая из них обслуживает дом, можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Оставить заявку можно по телефону или онлайн в личном кабинете, вход в который осуществляется по логину и паролю от сайта государственных услуг РФ. В Госжилинспекцию целесообразно обращаться в том случае, если УК никак не отреагировала на обращение заявителя. Жалобу можно подать через форму обратной связи на главной странице сайта ведомства, отправить по электронной почте: gilinspector@mosreg.ru или по адресу: 123592, г. Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, технопарк "Орбита-2". Уточнить информацию можно по телефону: +7 (499) 579-94-50.
Пожаловаться на неудовлетворительную работу системы отопления жители Подмосковья могут и на портале "Добродел".
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Максимальный срок отключения отопления осенью или зимой
В детских садах, школах или больницах отключать тепло на протяжении всего отопительного периода запрещено. Остальные жилые помещения допустимо оставлять без отопления в общей сложности не более чем на 24 часа в месяц. Единоразовое отключение не должно превышать:
- 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12 градусов;
- восьми часов при температуре в помещении от 10 градусов до 12 градусов;
- четырех часов, если температура в помещении от восьми градусов до десяти градусов.
Как подготовиться к отопительному сезону
Особое внимание необходимо уделить состоянию подъезда многоквартирного дома. Если входные двери плохо закрываются, в окнах отсутствуют стекла, установлены старые радиаторы, необходимо обратиться в управляющую компанию. Жителям первых этажей важно также состояние подвального помещения, верхних — теплоизоляция чердака. Во время тестового запуска отопления нужно обратить внимание на возможные булькающие звуки, исходящие от радиаторов в квартире. Это говорит о наличии воздуха в системе, который может препятствовать правильному нагреванию батарей. Не стоит забывать и о стандартных процедурах: утеплении входной двери, оконных рам, устранению щелей под подоконником.
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Какого числа отключают отопление
В соответствии с законом, закрытие отопительного сезона наступает, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше плюс восьми градусов. Установленных сроков не существует, обычно это происходит, если в регионе устанавливается теплая весенняя погода. Например, в 2024 году, систему отопления в Москве перевели на минимальные параметры 27 апреля, так как температура была выше нормы.