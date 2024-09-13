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Сериал "Игры": служебный роман на фоне Олимпиады-80
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 13.09.2024 (обновлено: 08:01 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/igry-1971872231.html
Служебный роман на Олимпиаде: финал сериала "Игры" о любви, спорте и КГБ
Сериал "Игры": служебный роман на фоне Олимпиады-80
Служебный роман на Олимпиаде: финал сериала "Игры" о любви, спорте и КГБ
На этой неделе заканчивается показ сериала "Игры" об Олимпиаде в Москве. Над проектом работала команда "Нулевого пациента" (режиссер-постановщик — Евгений... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:00
2024-09-13T08:01
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Павел Сурков. На этой неделе заканчивается показ сериала "Игры" об Олимпиаде в Москве. Над проектом работала команда "Нулевого пациента" (режиссер-постановщик — Евгений Стычкин). О том, почему стоит смотреть этот многосюжетный документ советской эпохи 1980-х, — в материале РИА Новости.Для советских людей Олимпийские игры в Москве в 1980 году были чем-то невероятным, ярким, волшебным, прекрасным, словно распахнулась дверь в какую-то новую вселенную. "О спорт, ты мир!" — эти слова звучали далеко не праздно. И до сих пор воспоминания о тех летних днях для очень многих наших соотечественников связаны с молодостью и присущим ей весельем, удивительными встречами и слезами от песни об улетающем ласковом Мише.Сериал Евгения Стычкина "Игры" именно об этом — о времени, надежде и в том числе любви. "Игры" — словно иллюстрация из книги или фотография почти полувековой давности — четкая, но слегка потертая.Режиссер аккуратно воссоздает атмосферу СССР второй половины 70-х: вовсю идет подготовка к Олимпийским играм, но ключевые исторические события становятся как бы декорацией этого многофигурного полотна. В нем бытовое переплетается с историческим, личное — с общественным, трагичное — со смешным. Главный герой Игорь Зорин в исполнении Григория Верника — в меру циничный, в меру инфантильный, в меру хваткий. Нехотя, под давлением отца — директора продуктовой базы — он цепляется за карьерную удачу: получает место в оргкомитете Олимпийских игр. При этом полон юношеских надежд и абсолютно детского романтизма. Его отношения с начальницей начинаются со вражды и доходят до страсти, преданности, любви.Жанр "Игр" определить достаточно сложно: здесь, помимо романа и драмы, и социальная сатира, и мягкий юмор, и заигрывание с историей. Тот же Брежнев (блестящая работа Юрия Стоянова) выглядит не столько портретом с натуры, сколько как возникший на экране герой анекдотов, которые, кстати, раскрывали образ "дорогого Леонида Ильича" с большой теплотой. Немного усталый, не слишком здоровый, но вполне наделенный юмором человек гордится тем, что Москва принимает Олимпиаду, всерьез — и весьма амбициозно — намерен показать миру, на что способны советские люди.Фактически производственная история погружает зрителя в закулисье подготовки одного из главных мировых спортивных событий конца прошлого века.Конечно, есть некоторый перевес старой гвардии — Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин и сам Евгений Стычкин играют на класс выше молодых артистов (Григорий Верник и Мария Карпова). Тем интереснее наблюдать за второстепенными персонажами и несколькими сюжетными линиями, которые периодически переплетаются.Сериал изобилует четкими приметами времени. Вот Высоцкий как символ поколения и его песни как своеобразный пароль для своих и понимающих. И тут же его похороны в олимпийской Москве — событие, всколыхнувшее весь город и показавшее, что Владимир Семенович значил для современников. Вот скрупулезная подготовка официальных церемоний Игр, включая того самого улетающего на шариках Мишку (вызывавшего неподдельный интерес самого Брежнева).При этом какие-то вещи сделаны нарочито типово — тут и встроенные истории о "невидимой руке КГБ", и интерес американцев к тому, что и как происходит в СССР. Все это, конечно, штампы, но сериал отнюдь не портят. Скорее служат своеобразной приправой к истории, которую мы смотрим не столько ради сюжета, сколько ради атмосферы тех времен.Команда сериала создает своеобразный мемориальный комплекс эпохи — из впечатлений, иллюзий и мифов. И строит свой собственный легендариум, не очерняя прошлое и не заполняя экран слезоточивой ностальгией. Больше всего "Игры" напоминают кинематограф 1970-х — еще не полностью метафоричный, но уже наполненный неоднозначными образами. И все это позволяет провести параллели между настоящим и событиями прошлого: порой наивными, порой забавными, но безусловно яркими.Финальная 8-я серия — 14 сентября на Кинопоиске.
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культура, новости культуры, кино и сериалы, олимпийские игры, москва, ссср, евгений стычкин, игорь костолевский, игорь гордин, кинопоиск
Культура, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Олимпийские игры, Москва, СССР, Евгений Стычкин, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Кинопоиск
Служебный роман на Олимпиаде: финал сериала "Игры" о любви, спорте и КГБ

Служебный роман на Олимпиаде: выходит финал сериала "Игры" о любви, спорте и КГБ

© Лунапарк (2024)Кадр из сериала "Игры"
Кадр из сериала Игры - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Лунапарк (2024)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Павел Сурков. На этой неделе заканчивается показ сериала "Игры" об Олимпиаде в Москве. Над проектом работала команда "Нулевого пациента" (режиссер-постановщик — Евгений Стычкин). О том, почему стоит смотреть этот многосюжетный документ советской эпохи 1980-х, — в материале РИА Новости.
Для советских людей Олимпийские игры в Москве в 1980 году были чем-то невероятным, ярким, волшебным, прекрасным, словно распахнулась дверь в какую-то новую вселенную. "О спорт, ты мир!" — эти слова звучали далеко не праздно. И до сих пор воспоминания о тех летних днях для очень многих наших соотечественников связаны с молодостью и присущим ей весельем, удивительными встречами и слезами от песни об улетающем ласковом Мише.
© Лунапарк (2024)Кадр из сериала "Игры"
Кадр из сериала Игры - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Лунапарк (2024)
Кадр из сериала "Игры"
Сериал Евгения Стычкина "Игры" именно об этом — о времени, надежде и в том числе любви. "Игры" — словно иллюстрация из книги или фотография почти полувековой давности — четкая, но слегка потертая.
Режиссер аккуратно воссоздает атмосферу СССР второй половины 70-х: вовсю идет подготовка к Олимпийским играм, но ключевые исторические события становятся как бы декорацией этого многофигурного полотна. В нем бытовое переплетается с историческим, личное — с общественным, трагичное — со смешным.
© Лунапарк (2024)Кадр из сериала "Игры"
Кадр из сериала Игры - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Лунапарк (2024)
Кадр из сериала "Игры"
Главный герой Игорь Зорин в исполнении Григория Верника — в меру циничный, в меру инфантильный, в меру хваткий. Нехотя, под давлением отца — директора продуктовой базы — он цепляется за карьерную удачу: получает место в оргкомитете Олимпийских игр. При этом полон юношеских надежд и абсолютно детского романтизма. Его отношения с начальницей начинаются со вражды и доходят до страсти, преданности, любви.
Жанр "Игр" определить достаточно сложно: здесь, помимо романа и драмы, и социальная сатира, и мягкий юмор, и заигрывание с историей. Тот же Брежнев (блестящая работа Юрия Стоянова) выглядит не столько портретом с натуры, сколько как возникший на экране герой анекдотов, которые, кстати, раскрывали образ "дорогого Леонида Ильича" с большой теплотой. Немного усталый, не слишком здоровый, но вполне наделенный юмором человек гордится тем, что Москва принимает Олимпиаду, всерьез — и весьма амбициозно — намерен показать миру, на что способны советские люди.
© Лунапарк (2024)Кадр из сериала "Игры"
Кадр из сериала Игры - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Лунапарк (2024)
Кадр из сериала "Игры"
Фактически производственная история погружает зрителя в закулисье подготовки одного из главных мировых спортивных событий конца прошлого века.
Конечно, есть некоторый перевес старой гвардии — Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин и сам Евгений Стычкин играют на класс выше молодых артистов (Григорий Верник и Мария Карпова). Тем интереснее наблюдать за второстепенными персонажами и несколькими сюжетными линиями, которые периодически переплетаются.
Сериал изобилует четкими приметами времени. Вот Высоцкий как символ поколения и его песни как своеобразный пароль для своих и понимающих. И тут же его похороны в олимпийской Москве — событие, всколыхнувшее весь город и показавшее, что Владимир Семенович значил для современников. Вот скрупулезная подготовка официальных церемоний Игр, включая того самого улетающего на шариках Мишку (вызывавшего неподдельный интерес самого Брежнева).
© Лунапарк (2024)Кадр из сериала "Игры"
Кадр из сериала Игры
Кадр из сериала "Игры"
© Лунапарк (2024)
1 из 3
© Лунапарк (2024)Кадр из сериала "Игры"
Кадр из сериала Игры
Кадр из сериала "Игры"
© Лунапарк (2024)
2 из 3
© Лунапарк (2024)Кадр из сериала "Игры"
Кадр из сериала Игры
Кадр из сериала "Игры"
© Лунапарк (2024)
3 из 3
Кадр из сериала "Игры"
© Лунапарк (2024)
1 из 3
Кадр из сериала "Игры"
© Лунапарк (2024)
2 из 3
Кадр из сериала "Игры"
© Лунапарк (2024)
3 из 3
При этом какие-то вещи сделаны нарочито типово — тут и встроенные истории о "невидимой руке КГБ", и интерес американцев к тому, что и как происходит в СССР. Все это, конечно, штампы, но сериал отнюдь не портят. Скорее служат своеобразной приправой к истории, которую мы смотрим не столько ради сюжета, сколько ради атмосферы тех времен.
Команда сериала создает своеобразный мемориальный комплекс эпохи — из впечатлений, иллюзий и мифов. И строит свой собственный легендариум, не очерняя прошлое и не заполняя экран слезоточивой ностальгией. Больше всего "Игры" напоминают кинематограф 1970-х — еще не полностью метафоричный, но уже наполненный неоднозначными образами. И все это позволяет провести параллели между настоящим и событиями прошлого: порой наивными, порой забавными, но безусловно яркими.
Финальная 8-я серия 14 сентября на Кинопоиске.
В зрительном зале во время традиционного сбора труппы музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Театры открывают сезон: самые яркие премьеры
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КультураКультураНовости культурыКино и сериалыОлимпийские игрыМоскваСССРЕвгений СтычкинИгорь КостолевскийИгорь ГординКинопоиск
 
 
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