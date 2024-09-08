https://ria.ru/20240908/sahalin-1971389912.html

На Сахалине завершились выборы губернатора

На Сахалине завершились выборы губернатора - РИА Новости, 08.09.2024

На Сахалине завершились выборы губернатора

Трехдневные выборы губернатора Сахалинской области завершились в воскресенье, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:38

2024-09-08T12:38

2024-09-08T12:42

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Трехдневные выборы губернатора Сахалинской области завершились в воскресенье, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. "Голосование по выборам главы региона, которое проходило в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, завершилось. В воскресенье в 20.00 (12.00 мск) закрылись все избирательные участки на Сахалине и Курилах", - рассказала собеседница агентства, отметив, что жалоб на работу избирательных комиссий за эти дни не поступало. По последним данным избиркома, на 18.00 (10.00 мск) явка в регионе составила 40%. В Единый день голосования в Сахалинской области прошли выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Количество досрочно проголосовавших избирателей составило более 5 тысяч человек. В области были открыты 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека. На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").

https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html

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Варвара Скокшина

политика, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024