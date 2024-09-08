На Сахалине завершились выборы губернатора
На Сахалине завершились трехдневные выборы губернатора
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске. 6 сентября 2024
Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске. 6 сентября 2024
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Трехдневные выборы губернатора Сахалинской области завершились в воскресенье, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"Голосование по выборам главы региона, которое проходило в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, завершилось. В воскресенье в 20.00 (12.00 мск) закрылись все избирательные участки на Сахалине и Курилах", - рассказала собеседница агентства, отметив, что жалоб на работу избирательных комиссий за эти дни не поступало.
По последним данным избиркома, на 18.00 (10.00 мск) явка в регионе составила 40%.
В Единый день голосования в Сахалинской области прошли выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Количество досрочно проголосовавших избирателей составило более 5 тысяч человек. В области были открыты 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").