https://ria.ru/20240717/moskva-1960198974.html

В Москве объявлены конкурсы на право заключения концессионных соглашений

В Москве объявлены конкурсы на право заключения концессионных соглашений - РИА Новости, 17.07.2024

В Москве объявлены конкурсы на право заключения концессионных соглашений

На единой электронной торговой площадке объявили конкурсы на право заключить концессионные соглашения с Москвой, присоединиться смогут российские и иностранные... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:40

2024-07-17T11:40

2024-07-17T11:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960198446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52f59018704f6bff3866f220723ee9d8.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. На единой электронной торговой площадке объявили конкурсы на право заключить концессионные соглашения с Москвой, присоединиться смогут российские и иностранные компании, которые отвечают установленным требованиям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Москве появятся три новых дороги по концессионным соглашениям."Мы активно привлекаем инвесторов к созданию современной городской инфраструктуры в соответствии с поручением Сергея Собянина. В рамках крупнейшего концессионного соглашения Москвы был построен и запущен в сентябре 2023 года северный дублер Кутузовского проспекта — проспект Багратиона. Учитывая положительный эффект от реализации такого проекта как для столицы, так и для ее жителей, в настоящее время город планирует заключить концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию трех магистралей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что это позволит сделать поездки быстрее и комфортнее, а также разгрузить другие дороги.Первая магистраль будет проходить от улицы Свободы до Живописной улицы, вторая – от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы, третья – от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Около 236 миллиардов рублей составит общая стоимость строительства этих дорог."По уровню развития государственно-частного партнерства столица уверенно конкурирует с крупнейшими мировыми мегаполисами. Москва заняла первое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Он добавил, что открытие проспекта Багратиона, построенного в рамках концессии, улучшило транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Теперь время в пути сократилось почти в три раза.Столица заключила с инвесторами семь концессий с 2014 года и одно соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере образования, здравоохранения, автодорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гостиничного обслуживания. Общий объем инвестиций по ним превысит 124,5 миллиарда рублей. Суть механизма государственно-частного партнерства – в создании инвесторами объекта инфраструктуры и дальнейшей его эксплуатации. Однако соглашение заключается на срок не более 49 лет, после этого объектом будет пользоваться столица.

https://ria.ru/20240716/bumaga-1959987726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин