https://ria.ru/20240629/tatarskiy-1950259309.html

Татарский праздник Сабантуй: история и традиции

Сабантуй 2024: когда празднуют, описание, история, традиции татарского национального праздника

Татарский праздник Сабантуй: история и традиции

Сабантуй – татарский и башкирский национальный праздник окончания полевых работ. В Татарстане его отметят 8 - 9 июня. Когда празднуется Сабантуй в других... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:31

2024-06-29T13:31

2024-06-29T13:34

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сабантуй – татарский и башкирский национальный праздник окончания полевых работ. В Татарстане его отметят 8 - 9 июня. Когда празднуется Сабантуй в других регионах, история и традиции, их описание и значение, какие еще народы отмечают торжество – в материале РИА Новости.СабантуйСабантуй – довольно древний праздник. Он знаменует собой торжества, посвященные окончанию весенних полевых работ. Торжество – синтез кочевой и оседлой культур, за свою историю прошел долгий и интересный путь развития.В наши дни Сабантуй – один из ключевых элементов культуры тюркских и финно-угорских народов. А для татар и башкир Сабантуй давно стал общенациональным торжеством.Какого числа празднуютДаты праздника определяют каждый год по-разному. Как правило, Сабантуй приходится на первый летний месяц. В 2024-м проводить его будут в разных городах Татарстана в разные дни, которые станут известны ближе к торжеству.Еще один важный момент – торжество не должно выпадать на первые дни Рамадана (месяц поста у мусульман). Поэтому чаще всего гуляния организуют в июне или в начале июля.Празднование Сабантуя в ТатарстанеВ Казани, в соответствии с указом главы республики, Сабантуй пройдет 23 июня. В Набережных Челнах —15 июня, а в других населенных пунктах и районных центрах — 8 и 9 июня.Празднование Сабантуя в Башкортостане Определились с датами и в соседнем Башкортостане. Согласно опубликованному графику, торжества в разных районах пройдут в течение всего июня. История праздникаСчитается, что Сабантуй появился около тысячи лет назад. Наиболее часто его называют татарским праздником. Но не чужды его традиции башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам.В давние языческие времена основной целью праздника было задобрить могущественных духов – чтобы те даровали хороший урожай осенью. Проводили церемонию, как правило, в конце апреля – перед началом посевной. За правильностью исполнения обрядов и жертвоприношений тщательно следили старейшины.Но после принятия татарами ислама языческая составляющая праздника постепенно сошла на нет. И спустя столетия Сабантуй окончательно стал веселым народным гулянием. Вместе с тем сместились и сроки: праздник "переехал" с начало посевной на ее окончание. Ведь все работы выполнены и можно немного отдохнуть до сбора урожая.Где конкретно зародился праздник, ученые до сих пор затрудняются ответить. Одни полагают, что его родина – Волжская Булгария (государство в Среднем Поволжье в X-XIII веках). Другие – что традиция пришла от монголов.Как появилсяИсследователи предполагают, что предки современных татар и башкир были заинтересованы в богатом урожае осенью, поэтому главной целью праздника было задобрить духов. С этой целью и устраивали изначально Сабантуй. Но с принятием ислама языческие верования остались в прошлом, и на первый план вышла игровая составляющая праздника. Так и дошел Сабантуй – задорный и веселый – до наших дней.История названия"Сабантуй" – слово тюркского происхождения. И состоит оно из двух частей: "сабан", что значит "плуг", и "туй" – "свадьба", "торжество" или "праздник" в широком смысле. Вот и получается "торжество плуга". Иными словами, день земледельцев.Где празднуютСогласно давним традициям, место проведения Сабантуя определяют аксакалы – старейшины. Обычно выбирают поле, луг или широкую поляну в лесу. Это удобно для проведения состязаний. А после сооружали майдан – площадку, непосредственно на которой будут проходить игрища.Как отмечать СабантуйДо конца XIX столетия Сабантуй праздновали в весенне-летний период – до начала пахоты и после Каргатуя – торжества наступления весны.Празднование Сабантуя в общих чертах не отличалось от селения к селению. Но имелся ряд особенностей у башкир, татар и чувашей. Например, если у западных и юго-западных башкир Сабантуй устраивали на следующий день после праздника Каргатуя, то у восточных – значительно позже.Традиции и обычаиС давних пор к Сабантую готовились заранее. Например, в татарских поселениях девушки месяцы напролет расшивали узорами платки, полотенца, рубашки — готовили призы для участников состязаний. Позже юноши шли по деревне и собирали все эти подарки.Также незадолго до праздника по домам отправляли детей – те собирали крупу, масло и яйца. Из них взрослые затем варили кашу в большом котле. Следом шли ребята постарше – собирали красные яйца – заранее окрашенные в луковой кожуре. Собранные яйца продавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощение прямо в поле.СостязанияВторая часть праздника – самая интересная – включала в себя состязания: скачки, бег, борьбу на кушаках. Самым популярным была национальная борьба куреш: двое участников пытались повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака.По традиции первый бой проводили два мальчика, затем юноши и мужчины соревновались по старшинству. Кульминацией был поединок двух батыров — самых сильных соперников. Победитель мог получить весьма ценный приз, например, живого барана.Проводили во время Сабантуя и состязания на силу и ловкость: поднимали гири, перетягивали канат и палки. Другие участники могли попробовать себя в балансировании на подвешенном бревне или в подъеме на высокий гладкий столб. Азарт бил ключом, ведь на вершине столба часто ставили неплохой приз – клетку с петухом.ИгрищаСоревновались на Сабантуй и в шуточных дисциплинах: в беге с яйцом на ложке, которую надо было удержать зубами, в гонках с полными ведрами на коромыслах, в скачках в мешке, а также в парной эстафете, связывая вместе ноги участников.Молодые люди сражались мешками с сеном на скользком бревне, а также с завязанными глазами старались мастерски разбить палкой горшок.На Сабантуе показывали не только физическую силу. На празднике выступали певцы, чтецы и танцоры. А принять участие мог любой желающий.В завершающий вечер непременно устраивали игрища для молодежи. Нарядно одетые юноши и девушки пели песни, водили хороводы и танцевали.ПоздравленияСтрого определенных поздравлений на Сабантуй нет. По традиции желают друг другу щедрого урожая, здоровья, счастья, благополучия.Праздничные блюдаСабантуй – это еще и праздник живота. К нему готовят традиционные татарские блюда. Очпочмаки – треугольные пирожки из дрожжевого или пресного теста. В начинку кладут мясо, лук и картофель.Перемячи – жареные в масле или печеные пирожки круглой формы из пресного или дрожжевого теста. Внешне они чем-то напоминают беляши.Кыстыбыи – аналог им, например, в русской кухне не найти. Это традиционное татарское блюдо представляет собой обжаренную пресную лепешку, начиненную картофельным пюре. По виду кыстыбыи напоминают открытый пирог. Начинку кладут на одну половину лепешки и прикрывают сверху второй.Конечно же, Сабантуй никак не обходится без чак-чака. Знакомый всем и каждому татарский десерт готовят из мягкого теста, сделанного из муки и сырых яиц. Секрет успеха – чем мягче тесто, тем нежнее и воздушнее будет сладость. Из теста лепят тонкие короткие палочки, по форме напоминающие вермишель, или шарики величиной с небольшой орех. Затем их обжаривают в казане, а после поливают горячей массой, приготовленной на основе меда. Блюду придают нужную форму – чаще всего горки.ПриметыВ предшествующий Сабантую период – когда детвора ходила по домам и просила яйца – на порог следовало ступать с пожеланием хорошего урожая. Непременно нужно было сказать: "Пусть легкой будет моя нога". Примета гласила: это сулит благополучный и богатый год.Считается, что во время праздника юноши и девушки могут встретить свою судьбу. Если двое в этот день познакомились и понравились друг другу, то, согласно примете, их уже ничто не разлучит. А уж женитьба в Сабантуй и вовсе предвещала любовь до гроба.Распространение праздника за пределы ТатарстанаНекоторые из традиций Сабантуя в наши дни забылись. Но зато география праздника существенно расширилась. Его отмечают татарские общины по всему миру: в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле и, конечно, в Москве.С 2001-го в России проходит Федеральный Сабантуй – каждый год для проведения фестиваля выбирают новый город. Ну а самые масштабные и веселые торжества по-прежнему проходят в Казани, где Сабантуй – государственный праздник.

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Никита Бизин

религиозные праздники, казань, набережные челны, общество, республика татарстан (татарстан), республика башкортостан, праздники, сабантуй