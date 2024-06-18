https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

Ботулизм: симптомы и лечение

Ботулизм: симптомы и лечение - РИА Новости, 18.06.2024

Ботулизм: симптомы и лечение

Ботулизм – острое заболевание, обусловленное действием ботулинических токсинов и характеризующееся преимущественным поражением центральной и вегетативной... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:00

2024-06-18T10:00

2024-06-18T10:00

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Ботулизм – острое заболевание, обусловленное действием ботулинических токсинов и характеризующееся преимущественным поражением центральной и вегетативной нервной системы. Выделяют четыре разновидности ботулизма – пищевой (возникает при употреблении продуктов, содержащих ботулинический токсин), раневой (продуцируется в инфицированных тканях), ботулизм детского возраста (продуцируется в желудочно-кишечном тракте ребенка) и ботулизм неуточненной природы (установить связь между заболеванием и пищевым продуктов не удается). 99% случаев заболевания относятся к пищевому ботулизму.Чаще всего причиной пищевого ботулизма является употребление домашних заготовок. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, иногда может отмечаться вздутие консервных банок. Возбудители ботулизма широко распространены в природе. Местом постоянного обитания спор этих бактерий является почва, откуда они попадают в воду, на фрукты и овощи, в пищевые продукты, фураж, а затем в кишечник человека и животных. Уничтожение спор может быть достигнуто путем кипячения в воде в течение шести часов при температуре 100 °С или 20 минут при температуре 120 °С, или методами специальной обработки.Инкубационный период пищевого ботулизма от 2-4 часов до 2-3 суток. Болезнь начинается остро, после употребления в пищу консервированных грибов, овощей; соленой или вяленой рыбы, копченостей, содержащих токсин. Первыми проявлениями ботулизма чаще являются желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота и др.), которые с появлением неврологических симптомов исчезают. Иногда болезнь проявляется сразу неврологическими симптомами – параличами. Обычно в первую очередь нарушается зрение (туман перед глазами, двоение изображения, расширение зрачка, отсутствие зрачковых реакций, иногда – параличом глазодвигательных мышц). Ранней жалобой является сухость во рту. Затем развиваются расстройства глотания (поперхивание и выливание жидкости через нос, вплоть до полной невозможности его), голоса и речи (охриплость, гнусавость, смазанность речи, крайние проявления – утрата членораздельности).При подозрении на ботулизм всем пациентам рекомендована экстренная госпитализация в инфекционный стационар, инфекционное отделение многопрофильной медицинской организации, при тяжелой форме в отделение интенсивной терапии и реанимации. При отсутствии медицинской помощи исходом ботулизма может быть смерть вследствие острой дыхательной недостаточности.Специализированная медицинская помощь оказывается в условиях стационара врачами-инфекционистами и другими врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.Выздоровление происходит медленно, обычно в течение месяца и более. Работоспособность восстанавливается еще более длительно; миопия, возникшая в остром периоде заболевания, сохраняется также долго.Чтобы предупредить заболевание, необходимо соблюдать некоторые правила.Также важно помнить некоторые правила хранения и употребления в пищу консервов: хранить домашние консервы нужно только в холодильнике или в погребе; перед употреблением в пищу консервы, приготовленные из опасных продуктов, необходимо подвергнуть достаточной, в течение 15-20 минут, температурной обработке. Кипячение разрушит токсин, если он образовался в консервах. К ботулиническому токсину особенно чувствительны дети. Им можно давать консервы домашнего приготовления только после предварительной тепловой обработки. Если отравление консервами произошло, не рекомендуется выбрасывать упаковку с остатками продукта – их необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, случаи заражения ботулизмом в россии, россия, еда