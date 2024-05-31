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ВСУ попытались атаковать Приморск в Запорожской области

ВСУ попытались атаковать Приморск в Запорожской области - РИА Новости, 31.05.2024

ВСУ попытались атаковать Приморск в Запорожской области

Четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать город Приморск Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:15

2024-05-31T10:15

2024-05-31T10:55

специальная военная операция на украине

приморск

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать город Приморск Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Четыре БПЛА сбиты, два беспилотника на подлете к городу попали в лопасти и опору ветрогенератора. Пострадавших нет", - написал Балицкий.По его словам, попытка атаковать Приморск совершена около 6 утра.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

приморск

запорожская область

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приморск, запорожская область, евгений балицкий, безопасность