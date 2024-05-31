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ВСУ попытались атаковать Приморск в Запорожской области
ВСУ попытались атаковать Приморск в Запорожской области - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ попытались атаковать Приморск в Запорожской области
Четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать город Приморск Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:15
2024-05-31T10:15
2024-05-31T10:55
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать город Приморск Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Четыре БПЛА сбиты, два беспилотника на подлете к городу попали в лопасти и опору ветрогенератора. Пострадавших нет", - написал Балицкий.По его словам, попытка атаковать Приморск совершена около 6 утра.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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приморск, запорожская область, евгений балицкий, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Приморск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Безопасность
ВСУ попытались атаковать Приморск в Запорожской области
Балицкий: при попытке атаковать Приморск в Запорожской области сбили четыре БПЛА