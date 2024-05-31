https://ria.ru/20240531/prazdnik-1869240397.html

День России в 2024 году: история и традиции праздника

День России 2024: какого числа праздник, суть, история, как отмечают 12 июня

День России в 2024 году: история и традиции праздника

День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. Когда появился этот праздник в нашей стране, в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:30

2024-05-31T16:30

2024-05-31T16:30

россия

день россии

международная организация труда

левада-центр

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. Когда появился этот праздник в нашей стране, в чем его суть, почему его называют днем рождения современной России, на какие числа выпадают выходные в связи с торжеством в 2024 году, - в материале РИА Новости.День РоссииПраздник, который называется “День России”, стали отмечать около 30 лет назад. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.Какого числа праздникДень России имеет фиксированную дату, каждый год он отмечается 12 июня. В 2024 году это число выпадает на среду. День России официально является выходным, а значит, в соответствии с производственным календарем, россиян в честь праздника ожидает сокращенный рабочий день 11 июня.История12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней, в частности, было прописано, что на всей территории страны устанавливается верховенство Конституции РФ и ее законов. Так что эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства.“На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год, в этот же день, в стране состоялись первые выборы президента РФ, на которых он победил, набрав 57,3% голосов", - говорит Николай Буканев, писатель, популяризатор истории.Учреждение праздникаПраздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". А в 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Смена названия на привычный сегодня вариант “День России” произошла в 2002 году.ТрадицииВ День России по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия. Главной площадкой торжества в столице из года в год остается Красная площадь, на которой проходят не только праздничные мероприятия (например, концерт с участием ведущих артистов страны), но и красочный салют.Еще одна традиционная часть праздничной программы - это вручение президентом Государственных премий под сводами Кремля. Традиция награждать в этот день деятелей культуры и науки существует с 1995 года.В других российских городах к этому празднику будут приурочены свои тематические программы, акции и мероприятия.Суть праздника“Многие граждане России отмечают 12 июня просто как выходной день, а часть из них не знают не только его истории, но и правильного названия. Так, по опросам Левада-Центра, многие ошибочно называют этот праздник “Днем независимости” по аналогии с подобными в других странах”, - констатирует кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова.Однако, если обратиться к смыслу праздника, в День России граждане отмечают не независимость, а провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация.“День России празднуется в нашей стране уже почти четверть века. Истоки его исторически неразрывно связаны с теми процессами, которые переживала наша страна в последние годы существования СССР. Тем не менее, с годами смысл его обрел новые значения. Если в 1990-м году провозглашения суверенитета означало начало разрыва с коммунистическим прошлым, то в наши дни, факт реального суверенитета - одно из основополагающих условий существования независимой России. Так что для россиян 12 июня - прекрасный день, чтобы вспомнить о своей любви к родной стране”, - говорит Николай Буканев.Символы и атрибутикаК государственным символам каждой страны относятся прежде всего герб, флаг и гимн. Одновременно с принятием Конституции 12 декабря 1993 года началась разработка новых государственных символов России. В декабре 2000 года Государственная Дума приняла законы о государственной символике Российской Федерации - гербе, флаге и гимне.Одним из главных символов праздника является триколор. 12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии флага на балконах.Как отмечают праздникОбязательная часть праздничной программы ко Дню России в большинстве населенных пунктов страны - это различные массовые мероприятия, патриотические акции, народные гуляния.Официальные мероприятияЕжегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий. В том числе - федеральные акции и марафоны. Только на территории столицы в прошлом 2023 году праздничная программа включала более 100 различных событий. А всего в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие свыше трех с половиной миллионов человек.В Санкт-Петербурге в предыдущие годы праздничный концерт ко Дню России проходил на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот же день многим юным петербуржцам были вручены их первые паспорта.Народные гулянияНаиболее традиционными праздничными мероприятиями остаются различные концерты и фестивали. Например, на ВДНХ в прошлом году гостей ожидала масштабная событийная программа с участием музыкантов, актеров и популяризаторов науки; в музее-заповеднике "Коломенское" состоялся ежегодный музыкальный фестиваль "Россия", в парках Дружбы, "Кузьминки" и "Дубки", зоне отдыха "Левобережье", саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово проводились творческие мастер-классы и концерты.Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.Полный перечень праздничных мероприятий в 2024 году станет известен в начале июня.ПоздравленияДень России - это праздник каждого жителя нашей страны. С ним можно поздравлять практически всех: начальство и коллег, партнеров и членов семьи, детей и взрослых.Современное значение Дня РоссииСпикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что День России - государственный праздник "всех, кто гордится нашей страной, верит в нее, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее". Это день, символизирующий единство, сплоченность и разнообразие нашей страны. Россия - страна с богатыми историческими и культурными традициями. В ее границах существуют разнообразные народы, языки, религии и обычаи. День России отмечает это многообразие и подчеркивает важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми гражданами страны.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, день россии, международная организация труда, левада-центр, борис ельцин, петр i