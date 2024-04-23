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Литовский сейм не одобрил аннулирование ВНЖ для россиян и белорусов - РИА Новости, 23.04.2024
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17:27 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/litva-1941835643.html
Литовский сейм не одобрил аннулирование ВНЖ для россиян и белорусов
Литовский сейм не одобрил аннулирование ВНЖ для россиян и белорусов - РИА Новости, 23.04.2024
Литовский сейм не одобрил аннулирование ВНЖ для россиян и белорусов
Парламент Литвы на заседании во вторник не одобрил предложение аннулировать гражданам России и Белоруссии разрешение на временное пребывание в стране, если они... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:27
2024-04-23T17:27
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании во вторник не одобрил предложение аннулировать гражданам России и Белоруссии разрешение на временное пребывание в стране, если они более одного раза выезжают домой, или разрешить им одну поездку раз в три месяца, при этом белорусам запретили подавать заявления на литовскую визу, наряду с россиянами. Трансляция заседания велась на YouTube-канале сейма. Двадцать депутатов проголосовали за аннулирование литовского ВНЖ для россиян и белорусов, которые выезжают домой более одного раза в год, 47 были против, 45 депутатов воздержались. Кроме того, 41 депутат поддержал инициативу ограничить число поездок в Россию и Белоруссию одним разом в три месяца, против выступили 37 депутатов, еще 39 воздержались. При этом литовский сейм одобрил ужесточение правил выдачи шенгенских виз белорусам. Теперь они не смогут подавать заявления в литовских визовых службах за рубежом, подобно россиянам, за исключением случаев, когда за них ходатайствует МИД Литвы. Инициативу поддержали 82 депутата, против были трое, 34 воздержались. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предлагал впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".
https://ria.ru/20240311/litva-1932203818.html
https://ria.ru/20230915/litva-1896547286.html
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
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в мире, россия, литва, белоруссия, евросоюз
В мире, Россия, Литва, Белоруссия, Евросоюз
Литовский сейм не одобрил аннулирование ВНЖ для россиян и белорусов

Парламент Литвы не одобрил аннулирование ВНЖ для россиян и белорусов

© РИА Новости / Надежда Кульбине | Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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Вильнюс
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании во вторник не одобрил предложение аннулировать гражданам России и Белоруссии разрешение на временное пребывание в стране, если они более одного раза выезжают домой, или разрешить им одну поездку раз в три месяца, при этом белорусам запретили подавать заявления на литовскую визу, наряду с россиянами.
Трансляция заседания велась на YouTube-канале сейма. Двадцать депутатов проголосовали за аннулирование литовского ВНЖ для россиян и белорусов, которые выезжают домой более одного раза в год, 47 были против, 45 депутатов воздержались.
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Кроме того, 41 депутат поддержал инициативу ограничить число поездок в Россию и Белоруссию одним разом в три месяца, против выступили 37 депутатов, еще 39 воздержались.
При этом литовский сейм одобрил ужесточение правил выдачи шенгенских виз белорусам. Теперь они не смогут подавать заявления в литовских визовых службах за рубежом, подобно россиянам, за исключением случаев, когда за них ходатайствует МИД Литвы. Инициативу поддержали 82 депутата, против были трое, 34 воздержались.
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Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предлагал впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".
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