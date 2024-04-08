Рейтинг@Mail.ru
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего футболиста команды в марте
17:25 08.04.2024
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего футболиста команды в марте
https://ria.ru/20231220/futbol-1916954923.html
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полузащитник Антон Зиньковский признан лучшим футболистом "Спартака" в марте по итогам голосования болельщиков, сообщается в официальном Telegram-канале "красно-белых".
Он получил 52% голосов болельщиков, опередив ставших вторым и третьим соответственно защитника Срджана Бабича (16% голосов) и вратаря Александра Максименко (13%).
Зиньковскому 27 лет. В марте он провел три матча в чемпионате России и один - в Кубке России против "Оренбурга" (3:1), в котором забил победный мяч.
Камерунский футболист Венсан Абубакар на чемпионате мира 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
"Спартак" готов отдать 10 миллионов евро за звезду турецкого клуба
20 декабря 2023, 14:15
 
Футбол
 
