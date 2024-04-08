https://ria.ru/20240408/spartak-1938672911.html
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего футболиста команды в марте
Полузащитник Антон Зиньковский признан лучшим футболистом "Спартака" в марте по итогам голосования болельщиков, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 08.04.2024
2024-04-08T17:25:00+03:00
футбол
спорт
россия
антон зиньковский
срджан бабич
александр максименко
спартак москва
оренбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Болельщики "Спартака" выбрали Зиньковского лучшим футболистом команды в марте