Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции
Оглавление
- Месяц Рамадан 2024 в России
- Когда начинается и заканчивается пост
- Суть и история священного праздника у мусульман
- Почему имеет несколько названий
- Как встречают великий месяц Рамадан
- Что можно и нельзя делать
- Кто может не соблюдать запреты на Рамазан
- Особенность Ночи Предопределения (аль-Кадр)
- Как лучше есть на сухур и ифтар
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Рамадан (тюрк. Рамазан) – священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. Когда начнется и сколько продлится Рамадан в России в 2024 году – в материале РИА Новости.
Месяц Рамадан 2024 в России
Рамадан — священный месяц в календаре мусульман. Рамадан считается одним из пяти столпов ислама – одной из пяти священных основ религии для каждого верующего.
Когда начинается и заканчивается пост
Рамадан — это девятый месяц мусульманского лунного календаря. Традиционно его начало отсчитывают с появления луны. При этом нет строго фиксированной даты – начало ежегодно приходится на разное время. Все дело в особенности лунного календаря: он на 11 дне короче, чем Григорианский. Из-за чего Рамадан каждый год наступает на 11 дней раньше, чем в прошлый раз.
В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других – непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных богословов. В исламе допускаются допускает оба варианта, в связи с чем дата начала священного месяца в разных странах может отличаться.
В России в 2024 году Рамадан наступит 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 11 марта, а последний продлится до вечера 8 апреля.
© AP Photo / Dar YasinМужчина из Кашмира молится в первый день Рамадана в Сринагаре
© AP Photo / Dar Yasin
Мужчина из Кашмира молится в первый день Рамадана в Сринагаре
Суть и история священного праздника у мусульман
В период месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост, который считается одним из самых строгих среди всех религий. Само арабское слово "саум", то есть пост, означает "полное воздержание".
Пост предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении заветов Аллаха. Преднамеренное нарушение поста считается грехом. Его соблюдение настолько важно, что мусульмане уверены: за тех, кто при жизни не успел восполнить пропущенные дни поста, компенсировать это должны будут их потомки.
Верующие неизменно помнят, что первые стихи Корана (священная книга мусульман) были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в пещере Хира, расположенной в окрестностях Мекки.
В период поста в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, предаваться всяческим удовольствия и развлечениям. Дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, а также благотворительности.
Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих) – обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).
Принимать пищу и пить разрешается лишь до восхода и после захода солнца. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).
По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благое дело.
Последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах духовного поклонения. В это время многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение) и стараются как можно чаще бывать в мечети.
Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – "праздник разговения", а по-тюркски – Ураза-байрам).
Почему имеет несколько названий
Часто можно услышать два варианта названия священного месяца: "Рамадан" и "Рамазан". Это не противоречит значению, однако с точки зрения филологии правильно говорить "Рамадан". Все дело в букве "дад" – она есть только в арабском языке и не имеет схожих по произношению аналогов.
Вариант через букву "з" пришел к из тюркских языков. И многие народы — например, в России татары и башкиры – до сих пор используют именно его. Также тюркские народы называют строгий пост "Ураза".
Как встречают великий месяц Рамадан
В период священного месяца Рамадан в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, сокращается рабочий день, усиливаются религиозные настроения, повседневная жизнь сдвигается на вечернее и ночное время суток.
Что можно и нельзя делать
В священный меся Рамадан запрещается:
- курить табак или кальян, а также нюхать табак;
- намеренно провоцировать рвоту;
- глотать мокроту, так как это считается питьем;
- вести половую жизнь.
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И, наоборот, дозволяется:
- чистить зубы, не глотая при этом воду;
- глотать слюну;
- целоваться;
- сдавать кровь;
- делать инъекции лекарственных средств (уколы) и вакцинироваться;
- купаться, контролируя при этом, чтобы вода не попала в рот.
Кто может не соблюдать запреты на Рамазан
Соблюдать пост должны совершеннолетние (в соответствии с мусульманским пониманием этого явления), дееспособные и физически здоровые люди, которые могут долгое время воздерживаться от еды и воды. Особенно тщательно поститься советуют женщинам.
© Sputnik / Ильхам Мустафа | Перейти в медиабанкБлюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку
© Sputnik / Ильхам Мустафа
Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку
А вот беременные и кормящие женщины, женщины во время менструации, а также путники и люди, страдающие от каких-либо заболеваний, от поста освобождаются. Пожилые люди могут соблюдать пост по своему усмотрению.
Однако временно освобожденные от поста обязаны возместить его впоследствии, а нарушившие пост – покаяться.
Особенность Ночи Предопределения (аль-Кадр)
Наиболее важной из последних десяти ночей священного месяца Рамадан считается ночь на 27 Рамадана (в 2024 году ее будут отмечать с 5 на 6 апреля) – "Лейлат аль-кадр" ("ночь могущества" или "ночь предопределения"). Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу каждого человека.
Как лучше есть на сухур и ифтар
В Коране говорится, что "поститься следует считанное количество дней". Верующие мусульмане в течение месяца отказываются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара.
© AP Photo / Achmad IbrahimИндонезийские мусульмане совершают вечернюю молитву под названием "таравих", посвященную первому кануну священного месяца Рамадан, в мечети Истикляль в Джакарте
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Индонезийские мусульмане совершают вечернюю молитву под названием "таравих", посвященную первому кануну священного месяца Рамадан, в мечети Истикляль в Джакарте
Сухур — это первый прием пищи: еедят перед молитвой — фаджр – до наступления рассвета. Для мусульман сухур желательно совершить накануне первых признаков рассвета, так как вознаграждение (саваб) от Аллаха за пост в таком случае будет гораздо больше.
Если постящийся не поест до рассвета, то его пост по-прежнему остается действительным. Но он потеряет некоторую часть вознаграждения, так как не совершит одно из действий, относящихся к Сунне пророка Мухаммада.
Ифтар — это второй за сутки прием пищи. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. И начинается сразу после захода солнца. Откладывать вечерний прием пищи на более позднее время нежелательно.
Разговляться предпочтительно финиками или водой. Ведь пророк Мухаммед сказал: "Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает".
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