https://ria.ru/20240322/krokus-1935105830.html

ОАЭ осудили теракт в "Крокусе"

ОАЭ осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

ОАЭ осудили теракт в "Крокусе"

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осудили теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном городе Красногорске, заявив, что отвергают... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:35

2024-03-22T23:35

2024-03-23T00:04

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осудили теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном городе Красногорске, заявив, что отвергают любые формы насилия, несовместимые с международным правом, говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ."ОАЭ решительным образом осуждают теракт, произошедший в концертном зале в российской столице Москве и приведший к гибели и ранениям десятков невинных людей, подтверждают постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, которые направлены на дестабилизацию безопасности и стабильности и несовместимы с международным правом", - отмечается в сообщении МИД.Министерство выразило "искренние соболезнования и сочувствие российскому правительству и дружественному российскому народу, а также семьям погибших в результате этого чудовищного преступления, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".Ранее с осуждением теракта в "Крокусе" выступили Катар и Саудовская Аравия.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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в мире, оаэ, крокус, дмитрий песков, владимир путин, россия