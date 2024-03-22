ОАЭ осудили теракт в "Крокусе"

ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осудили теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном городе Красногорске, заявив, что отвергают любые формы насилия, несовместимые с международным правом, говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ."ОАЭ решительным образом осуждают теракт, произошедший в концертном зале в российской столице Москве и приведший к гибели и ранениям десятков невинных людей, подтверждают постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, которые направлены на дестабилизацию безопасности и стабильности и несовместимы с международным правом", - отмечается в сообщении МИД.Министерство выразило "искренние соболезнования и сочувствие российскому правительству и дружественному российскому народу, а также семьям погибших в результате этого чудовищного преступления, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".Ранее с осуждением теракта в "Крокусе" выступили Катар и Саудовская Аравия.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осудили теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном городе Красногорске, заявив, что отвергают любые формы насилия, несовместимые с международным правом, говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.
"ОАЭ решительным образом осуждают теракт, произошедший в концертном зале в российской столице Москве и приведший к гибели и ранениям десятков невинных людей, подтверждают постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, которые направлены на дестабилизацию безопасности и стабильности и несовместимы с международным правом", - отмечается в сообщении МИД.
Министерство выразило "искренние соболезнования и сочувствие российскому правительству и дружественному российскому народу, а также семьям погибших в результате этого чудовищного преступления, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
Ранее с осуждением теракта в "Крокусе" выступили Катар и Саудовская Аравия.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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