https://ria.ru/20240302/pozhar-1930705763.html

Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов

Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов - РИА Новости, 02.03.2024

Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов

Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, предварительно, охватил более 1 тысячи квадратных метров, никто не РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:40

2024-03-02T15:40

2024-03-02T19:49

происшествия

пензенская область

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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, предварительно, охватил более 1 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск. Здание горит открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. Площадь пожара уточнялась."Пострадавших нет... Предварительно, (площадь пожара) более 1 тысячи квадратных метров", - сказали в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20240302/ocheviditsa-1930657427.html

пензенская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пензенская область