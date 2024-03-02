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Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов
Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов - РИА Новости, 02.03.2024
Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов
Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, предварительно, охватил более 1 тысячи квадратных метров, никто не РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:40
2024-03-02T15:40
2024-03-02T19:49
происшествия
пензенская область
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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, предварительно, охватил более 1 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск. Здание горит открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. Площадь пожара уточнялась."Пострадавших нет... Предварительно, (площадь пожара) более 1 тысячи квадратных метров", - сказали в пресс-службе главка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пензенская область
Происшествия, Пензенская область
Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов
ГУМЧС: пожар в торговом центре под Пензой охватил более тысячи квадратов
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, предварительно, охватил более 1 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке
поступило в 13.35 мск. Здание горит открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. Площадь пожара уточнялась.
"Пострадавших нет... Предварительно, (площадь пожара) более 1 тысячи квадратных метров", - сказали в пресс-службе главка.
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