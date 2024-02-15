Производственный календарь на февраль-2024: рабочие и выходные дни месяца
© ИнфографикаКалендарь праздников — 2024. Февраль
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Благодаря тому, что 23 февраля в 2024 году приходится на пятницу, россиян ждут небольшие каникулы в честь Дня защитника Отечества. Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли брать отпуск в феврале и куда можно поехать в России, – в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в феврале-2024
2024 год – високосный, поэтому на февраль приходится 29 календарных дней вместо 28. Во втором месяце года в России отмечают один государственный праздник – День защитника Отечества – 23 февраля. Дни отдыха, приуроченные к празднику, продлятся с 23 по 25 февраля включительно, а 22 число будет сокращенным. Всего в этом месяце 20 рабочих дат и 9 выходных.
Официальные выходные дни в России
Количество календарных выходных в феврале 2024 года зависит от длительности рабочей недели:
- у работающих по пятидневному графику будет 9 нерабочих дней (3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 февраля);
- у сотрудников на шестидневке – 5 (4, 11, 18, 23, 25 февраля).
В феврале один официальный нерабочий праздничный день – 23 февраля (День защитника Отечества). Это выходной для всех: как трудящихся по пять дней в неделю, так и работников по шестидневному графику.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПраздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
В 2024 году дата праздника приходится на пятницу. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на час, если иные условия не прописаны в трудовом договоре. Однако организации могут устанавливать собственный внутренний распорядок. Таким образом, четверг 22 февраля является сокращенным рабочим днем.
Перенос
Дополнительных выходных дней из-за переноса праздников в феврале не будет.
Праздники
Февраль насыщен различными профессиональными праздниками. Например, 8 февраля отмечается День российской науки – значимая дата для профессоров, ученых, академиков, студентов, которые посвящают свою жизнь научной и исследовательской деятельности, развивают перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии.
Ежегодно 10 февраля свой праздник отмечают дипломатические работники России – послы, консулы, представители дипмиссий и другие сотрудники МИДа.
15 февраля православные верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Сретение Господне.
День защитника Отечества (23 февраля) посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАртистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани.
Артистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани.
27 февраля обозначен Днем Сил специальных операций в России – он входит в число памятных дат Вооруженных сил нашей Родины.
Производственный календарь
Информация в производственном календаре отражает данные об официальных рабочих, праздничных и выходных днях. Он ежегодно утверждается Правительством РФ и является важным инструментом для бухгалтеров и персонала отдела кадров при расчете заработной платы, отпускных и других выплат. А сотрудникам помогает планировать отпуск или личные дела, чтобы получить максимальное количество свободных дней и не потерять в оплате труда.
Сколько рабочих дней
Февраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2024 года выглядит следующим образом:
- 20 рабочих дней – при пятидневной рабочей неделе, в том числе один сокращенный на час (22 февраля);
- 24 рабочих дня – для сотрудников на шестидневке.
В то время как в январе 2024 их всего 17, а в июне – 19 рабочих дней.
© iStock.com / alvarezСотрудники в офисе
© iStock.com / alvarez
Сотрудники в офисе
Норма рабочего времени в феврале
Норма продолжительности рабочего времени в феврале 2024 года составляет:
- при 40-часовой рабочей неделе – 159 часов;
- при 36-часовой рабочей неделе – 143 часа;
- при 24-часовой рабочей неделе – 95 часов.
Когда лучше взять отпуск в феврале
Брать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше рабочих дней, так можно получить максимальную сумму отпускных. В феврале 2024 их 20, есть возможность прибавить к отпуску праздничные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля. Важно также учесть погодные условия в том месте, куда планируется поехать.
Куда съездить отдохнуть
В конце зимы можно отправиться как на горнолыжные курорты, так и в жаркие страны. Покорять горные вершины или греться на солнце у моря – выбор для каждого индивидуален. Можно также посетить Москву или Санкт-Петербург – столицы привлекают туристов зимними пейзажами, обширной культурной программой, обилием развлечений. Планировать отдых в феврале стоит заранее, чтобы выбрать выгодное предложение.