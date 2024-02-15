https://ria.ru/20240215/aeroekspress-1927504784.html
В "Аэроэкспрессе" рассказали о работе в снегопад
В "Аэроэкспрессе" рассказали о работе в снегопад - РИА Новости, 15.02.2024
В "Аэроэкспрессе" рассказали о работе в снегопад
Поезда "Аэроэкспресс" на фоне сильного снегопада в московском регионе курсируют в столичные аэропорты и обратно по расписанию, сообщила компания. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:49
2024-02-15T11:49
2024-02-15T11:49
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" на фоне сильного снегопада в московском регионе курсируют в столичные аэропорты и обратно по расписанию, сообщила компания. "Поезда "Аэроэкспресс" в столичные аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в условиях продолжающегося снегопада в Москве и Подмосковье курсируют по расписанию", - говорится в сообщении. "Аэроэкспресс" пишет, что для обеспечения бесперебойного движения и комфорта поездок вне зависимости от погодных условий заблаговременно предпринимает ряд необходимых мер. Ежегодно перед началом зимнего сезона компания проводит подготовку подвижного состава и терминалов к работе в условиях низких температур и осадков. "Кроме того, в период ухудшения погодных условий на конечных пунктах следования поездов усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега. В вагонах аэроэкспрессов постоянно проводится уборка, климатические системы поддерживают комфортную температуру. Входные группы в двухэтажных поездах оснащены специальным напольным покрытием, очищающим подошвы обуви при ходьбе", - добавляется в сообщении. Компания рекомендует пассажирам ожидать посадку в поезд в железнодорожных терминалах, где также проводится регулярная уборка и поддерживается комфортная температура.
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туризм, новости - туризм, туристы, москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), снегопад в москве, внуково (аэропорт)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Москва, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Снегопад в Москве, Внуково (аэропорт)
В "Аэроэкспрессе" рассказали о работе в снегопад
"Аэроэкспрессы" в снегопад курсируют в аэропорты Москвы и обратно по графику
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" на фоне сильного снегопада в московском регионе курсируют в столичные аэропорты и обратно по расписанию, сообщила компания.
"Поезда "Аэроэкспресс" в столичные аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в условиях продолжающегося снегопада в Москве и Подмосковье курсируют по расписанию", - говорится в сообщении.
"Аэроэкспресс" пишет, что для обеспечения бесперебойного движения и комфорта поездок вне зависимости от погодных условий заблаговременно предпринимает ряд необходимых мер. Ежегодно перед началом зимнего сезона компания проводит подготовку подвижного состава и терминалов к работе в условиях низких температур и осадков.
"Кроме того, в период ухудшения погодных условий на конечных пунктах следования поездов усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега. В вагонах аэроэкспрессов постоянно проводится уборка, климатические системы поддерживают комфортную температуру. Входные группы в двухэтажных поездах оснащены специальным напольным покрытием, очищающим подошвы обуви при ходьбе", - добавляется в сообщении.
Компания рекомендует пассажирам ожидать посадку в поезд в железнодорожных терминалах, где также проводится регулярная уборка и поддерживается комфортная температура.
В Росавиации заявили о штатной работе аэропортов московского региона