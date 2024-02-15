https://ria.ru/20240215/aeroekspress-1927504784.html

В "Аэроэкспрессе" рассказали о работе в снегопад

В "Аэроэкспрессе" рассказали о работе в снегопад - РИА Новости, 15.02.2024

В "Аэроэкспрессе" рассказали о работе в снегопад

Поезда "Аэроэкспресс" на фоне сильного снегопада в московском регионе курсируют в столичные аэропорты и обратно по расписанию, сообщила компания. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:49

2024-02-15T11:49

2024-02-15T11:49

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

москва

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837967100_0:198:3118:1952_1920x0_80_0_0_0616daa5f86aa2529504d937fb5edbb6.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" на фоне сильного снегопада в московском регионе курсируют в столичные аэропорты и обратно по расписанию, сообщила компания. "Поезда "Аэроэкспресс" в столичные аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в условиях продолжающегося снегопада в Москве и Подмосковье курсируют по расписанию", - говорится в сообщении. "Аэроэкспресс" пишет, что для обеспечения бесперебойного движения и комфорта поездок вне зависимости от погодных условий заблаговременно предпринимает ряд необходимых мер. Ежегодно перед началом зимнего сезона компания проводит подготовку подвижного состава и терминалов к работе в условиях низких температур и осадков. "Кроме того, в период ухудшения погодных условий на конечных пунктах следования поездов усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега. В вагонах аэроэкспрессов постоянно проводится уборка, климатические системы поддерживают комфортную температуру. Входные группы в двухэтажных поездах оснащены специальным напольным покрытием, очищающим подошвы обуви при ходьбе", - добавляется в сообщении. Компания рекомендует пассажирам ожидать посадку в поезд в железнодорожных терминалах, где также проводится регулярная уборка и поддерживается комфортная температура.

https://ria.ru/20240215/aeroporty-1927488812.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), снегопад в москве, внуково (аэропорт)