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Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2024 - РИА Новости, 17.01.2024
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19:25 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/kreschenie-1921918637.html
Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2024
Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2024 - РИА Новости, 17.01.2024
Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2024
В 2024 году для крещенских купаний в Москве и области оборудовали 272 площадки. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:25
2024-01-17T19:25
инфографика
москва
московская область (подмосковье)
крещение господне
крещенские купания
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В 2024 году для крещенских купаний в Москве и области оборудовали 272 площадки. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru.
москва
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москва, московская область (подмосковье), крещение господне, крещенские купания, инфографика
Инфографика, Москва, Московская область (Подмосковье), Крещение Господне, Крещенские купания
Инфографика

Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2024

Читать ria.ru в
В 2024 году для крещенских купаний в Москве и области оборудовали 272 площадки. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Крещение ГосподнеКрещенские купания
 
 
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