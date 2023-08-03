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В Москве наркокурьер-таксист, уходя от погони, влетел в столб - РИА Новости, 03.08.2023
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13:01 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/narkokurer-1887947554.html
В Москве наркокурьер-таксист, уходя от погони, влетел в столб
В Москве наркокурьер-таксист, уходя от погони, влетел в столб - РИА Новости, 03.08.2023
В Москве наркокурьер-таксист, уходя от погони, влетел в столб
Перевозивший наркотики в Москве таксист врезался в столб, уходя от полицейской погони, на него составили 8 административных протоколов и завели уголовное дело,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:01
2023-08-03T13:01
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Перевозивший наркотики в Москве таксист врезался в столб, уходя от полицейской погони, на него составили 8 административных протоколов и завели уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По информации ведомства, гаишники на северо-востоке Москвы "с целью проверки документов подали сигнал об остановке водителю такси". Тот требование проигнорировал и попытался скрыться, а полицейские устроили погоню. Таксист, уходя от преследования, не справился с управлением и влетел в столб, после чего был задержан. За рулем оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья. "При осмотре легковушки задержанного стражи правопорядка под ковриком с водительской стороны обнаружили и изъяли 12 чёрных полимерных свёртков с магнитами, а со стороны пассажирского сиденья – ещё 40 грипперов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Общий вес изъятого превысил 100 граммов. Согласно результатам исследования, содержимое упаковок является наркотическим средством – гашишем и производным N-метилэфедрона", - сообщает ведомство. На таксиста завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере), он арестован. Также выяснилось, что мигрант находился в РФ с нарушением законодательства, за что получил протокол по статье 18.8 КоАП РФ. За нарушение ПДД и аварию он получил еще семь протоколов (по каким статьям - не уточняется). Дату инцидента в ведомстве также не раскрыли.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве наркокурьер-таксист, уходя от погони, влетел в столб

В Москве таксист, перевозивший наркотики, уходя от полицейской погони врезался в столб

© Фото : МВД МедиаАвтомобиль такси, водитель которого занимался перевозкой наркотиков в Москве
Автомобиль такси, водитель которого занимался перевозкой наркотиков в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : МВД Медиа
Автомобиль такси, водитель которого занимался перевозкой наркотиков в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Перевозивший наркотики в Москве таксист врезался в столб, уходя от полицейской погони, на него составили 8 административных протоколов и завели уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, гаишники на северо-востоке Москвы "с целью проверки документов подали сигнал об остановке водителю такси". Тот требование проигнорировал и попытался скрыться, а полицейские устроили погоню. Таксист, уходя от преследования, не справился с управлением и влетел в столб, после чего был задержан. За рулем оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья.
"При осмотре легковушки задержанного стражи правопорядка под ковриком с водительской стороны обнаружили и изъяли 12 чёрных полимерных свёртков с магнитами, а со стороны пассажирского сиденья – ещё 40 грипперов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Общий вес изъятого превысил 100 граммов. Согласно результатам исследования, содержимое упаковок является наркотическим средством – гашишем и производным N-метилэфедрона", - сообщает ведомство.
На таксиста завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере), он арестован. Также выяснилось, что мигрант находился в РФ с нарушением законодательства, за что получил протокол по статье 18.8 КоАП РФ. За нарушение ПДД и аварию он получил еще семь протоколов (по каким статьям - не уточняется).
Дату инцидента в ведомстве также не раскрыли.
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