В Москве наркокурьер-таксист, уходя от погони, влетел в столб
В Москве таксист, перевозивший наркотики, уходя от полицейской погони врезался в столб
© Фото : МВД МедиаАвтомобиль такси, водитель которого занимался перевозкой наркотиков в Москве
© Фото : МВД Медиа
Автомобиль такси, водитель которого занимался перевозкой наркотиков в Москве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Перевозивший наркотики в Москве таксист врезался в столб, уходя от полицейской погони, на него составили 8 административных протоколов и завели уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, гаишники на северо-востоке Москвы "с целью проверки документов подали сигнал об остановке водителю такси". Тот требование проигнорировал и попытался скрыться, а полицейские устроили погоню. Таксист, уходя от преследования, не справился с управлением и влетел в столб, после чего был задержан. За рулем оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья.
"При осмотре легковушки задержанного стражи правопорядка под ковриком с водительской стороны обнаружили и изъяли 12 чёрных полимерных свёртков с магнитами, а со стороны пассажирского сиденья – ещё 40 грипперов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Общий вес изъятого превысил 100 граммов. Согласно результатам исследования, содержимое упаковок является наркотическим средством – гашишем и производным N-метилэфедрона", - сообщает ведомство.
На таксиста завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере), он арестован. Также выяснилось, что мигрант находился в РФ с нарушением законодательства, за что получил протокол по статье 18.8 КоАП РФ. За нарушение ПДД и аварию он получил еще семь протоколов (по каким статьям - не уточняется).
Дату инцидента в ведомстве также не раскрыли.