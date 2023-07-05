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Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров - РИА Новости, 05.07.2023
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06:39 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/pozhary-1882281309.html
Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров
Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров - РИА Новости, 05.07.2023
Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров
Аэромобильная группировка главка МЧС России по Якутии будет работать в Усть-Майском районе, где возникла угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:39
2023-07-05T06:39
россия
солнечный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
происшествия
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ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Аэромобильная группировка главка МЧС России по Якутии будет работать в Усть-Майском районе, где возникла угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты, также пожарные отправятся в Сунтарский район, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось, что 29 июня в Усть-Майском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На всей территории республики аналогичный режим введен 3 июля. "Сегодня для защиты населенных пунктов от угрозы перехода огня от природных пожаров в Усть-Майский район убыла аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Также спланировано убытие пожарных в Сунтарский район", - заявили в пресс-службе. По информации ведомства, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 283 природных пожара на общей площади свыше 168 тысяч гектаров. "В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение на площади на 23%", - рассказали в ГУ МЧС. По данным мониторинга, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Оймяконского, Алданского и Усть-Майского районов, где общая площадь пожаров превысила 90 тысяч гектаров. "Обстановка с природными пожарами на территории Якутии напряженная, площадь активного горения составляет свыше 140 гектаров. Для тушения природных пожаров проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств, также проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах, по данным космического мониторинга задымленность наблюдалась в населенных пунктах Югоренок, Солнечный и Звездочка Усть-Майского района", - прокомментировал и. о. начальника главного управления МЧС России по Якутии Виталий Немцов.
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html
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россия, солнечный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия
Россия, Солнечный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия
Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров

МЧС: населенным пунктам в Усть-Майском районе Якутии угрожают лесные пожары

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Аэромобильная группировка главка МЧС России по Якутии будет работать в Усть-Майском районе, где возникла угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты, также пожарные отправятся в Сунтарский район, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что 29 июня в Усть-Майском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На всей территории республики аналогичный режим введен 3 июля.
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"Сегодня для защиты населенных пунктов от угрозы перехода огня от природных пожаров в Усть-Майский район убыла аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Также спланировано убытие пожарных в Сунтарский район", - заявили в пресс-службе.
По информации ведомства, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 283 природных пожара на общей площади свыше 168 тысяч гектаров.
"В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение на площади на 23%", - рассказали в ГУ МЧС.
По данным мониторинга, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Оймяконского, Алданского и Усть-Майского районов, где общая площадь пожаров превысила 90 тысяч гектаров.
"Обстановка с природными пожарами на территории Якутии напряженная, площадь активного горения составляет свыше 140 гектаров. Для тушения природных пожаров проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств, также проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах, по данным космического мониторинга задымленность наблюдалась в населенных пунктах Югоренок, Солнечный и Звездочка Усть-Майского района", - прокомментировал и. о. начальника главного управления МЧС России по Якутии Виталий Немцов.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар
04:23
 
РоссияСолнечныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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