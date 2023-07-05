Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров
МЧС: населенным пунктам в Усть-Майском районе Якутии угрожают лесные пожары
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Аэромобильная группировка главка МЧС России по Якутии будет работать в Усть-Майском районе, где возникла угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты, также пожарные отправятся в Сунтарский район, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что 29 июня в Усть-Майском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На всей территории республики аналогичный режим введен 3 июля.
"Сегодня для защиты населенных пунктов от угрозы перехода огня от природных пожаров в Усть-Майский район убыла аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Также спланировано убытие пожарных в Сунтарский район", - заявили в пресс-службе.
По информации ведомства, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 283 природных пожара на общей площади свыше 168 тысяч гектаров.
"В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение на площади на 23%", - рассказали в ГУ МЧС.
По данным мониторинга, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Оймяконского, Алданского и Усть-Майского районов, где общая площадь пожаров превысила 90 тысяч гектаров.
"Обстановка с природными пожарами на территории Якутии напряженная, площадь активного горения составляет свыше 140 гектаров. Для тушения природных пожаров проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств, также проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах, по данным космического мониторинга задымленность наблюдалась в населенных пунктах Югоренок, Солнечный и Звездочка Усть-Майского района", - прокомментировал и. о. начальника главного управления МЧС России по Якутии Виталий Немцов.