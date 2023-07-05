https://ria.ru/20230705/pozhary-1882281309.html

Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров

Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров - РИА Новости, 05.07.2023

Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров

Аэромобильная группировка главка МЧС России по Якутии будет работать в Усть-Майском районе, где возникла угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T06:39

2023-07-05T06:39

2023-07-05T06:39

россия

солнечный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812257784_0:0:1086:612_1920x0_80_0_0_07fb5e5fbee2c372cb8c70ab0448f19e.jpg

ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Аэромобильная группировка главка МЧС России по Якутии будет работать в Усть-Майском районе, где возникла угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты, также пожарные отправятся в Сунтарский район, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось, что 29 июня в Усть-Майском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На всей территории республики аналогичный режим введен 3 июля. "Сегодня для защиты населенных пунктов от угрозы перехода огня от природных пожаров в Усть-Майский район убыла аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Также спланировано убытие пожарных в Сунтарский район", - заявили в пресс-службе. По информации ведомства, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 283 природных пожара на общей площади свыше 168 тысяч гектаров. "В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение на площади на 23%", - рассказали в ГУ МЧС. По данным мониторинга, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Оймяконского, Алданского и Усть-Майского районов, где общая площадь пожаров превысила 90 тысяч гектаров. "Обстановка с природными пожарами на территории Якутии напряженная, площадь активного горения составляет свыше 140 гектаров. Для тушения природных пожаров проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств, также проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах, по данным космического мониторинга задымленность наблюдалась в населенных пунктах Югоренок, Солнечный и Звездочка Усть-Майского района", - прокомментировал и. о. начальника главного управления МЧС России по Якутии Виталий Немцов.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html

россия

солнечный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, солнечный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия