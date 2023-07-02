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Спикер парламента Молдавии встретится с представителями НАТО и ЕС

Спикер парламента Молдавии встретится с представителями НАТО и ЕС - РИА Новости, 02.07.2023

Спикер парламента Молдавии встретится с представителями НАТО и ЕС

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в сопровождении парламентской делегации с 3 по 5 июля посетит с официальным визитом Брюссель, где встретится с... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:01

2023-07-02T18:01

2023-07-02T18:01

в мире

молдавия

бельгия

майя санду

игорь гросу

нато

европарламент

евросоюз

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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в сопровождении парламентской делегации с 3 по 5 июля посетит с официальным визитом Брюссель, где встретится с представителем НАТО, с еврочиновниками и руководством законодательных собраний Бельгии. "Игорь Гросу встретится с председателем Европарламента Робертой Метсола… побеседует с сопредседателем парламентского комитета по ассоциации ЕС - Республика Молдова Зигфридом Мурешаном… В программе визита также встречи с руководством Парламента Королевства Бельгия... За встречей с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ последуют заявления для прессы", - отметили в сообщении, опубликованном на сайте молдавского парламента. Визит в Брюссель включает встречу председателя парламента с молдавскими гражданами, которые живут, учатся или работают в Бельгии. Также в течение 3-5 июля группа депутатов парламента Молдавии совершит ознакомительный визит в Европарламент относительно процесса вступления в ЕС. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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в мире, молдавия, бельгия, майя санду, игорь гросу, нато, европарламент, евросоюз, брюссель, роберта метсола