https://ria.ru/20230315/donbass-1858012236.html

В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300

В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300 - РИА Новости, 15.03.2023

В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300

Российские военные уничтожили в ДНР три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:18

2023-03-15T13:18

2023-03-15T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

зрк с-300

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 101 артиллерийскому подразделению противника на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858010263.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Минобороны РФ об уничтоженной технике ВСУ Потери украинских националистов и уничтоженная техника противника: брифинг МО РФ 2023-03-15T13:18 true PT5M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, зрк с-300