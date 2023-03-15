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В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300 - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 15.03.2023 (обновлено: 14:02 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/donbass-1858012236.html
В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300
В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300 - РИА Новости, 15.03.2023
В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300
Российские военные уничтожили в ДНР три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:18
2023-03-15T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
зрк с-300
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 101 артиллерийскому подразделению противника на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858010263.html
россия
донецкая народная республика
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Минобороны РФ об уничтоженной технике ВСУ
Потери украинских националистов и уничтоженная техника противника: брифинг МО РФ
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в мире, россия, донецкая народная республика, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300
В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300

Минобороны: в ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 101 артиллерийскому подразделению противника на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗРК С-300
 
 
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