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В Дагестане из-за непогоды около 70 тысяч человек остались без света
В Дагестане из-за непогоды около 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 11.01.2023
В Дагестане из-за непогоды около 70 тысяч человек остались без света
Порядка 70 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного дождя со снегом и ветра, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:48
2023-01-11T10:48
2023-01-11T10:48
жкх
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика дагестан
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Порядка 70 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного дождя со снегом и ветра, сообщает Минэнерго РФ. "Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного дождя со снегом и ветра остались порядка 70 тысяч человек", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в официальном телеграм-канале.
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жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, происшествия
ЖКХ, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Республика Дагестан, Происшествия
В Дагестане из-за непогоды около 70 тысяч человек остались без света
В Дагестане около 70 тысяч человек остались без электроснабжения из-за дождя со снегом