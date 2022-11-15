https://ria.ru/20221115/transport-1831634487.html

Власти выделят свыше четырех триллионов рублей на транспортную систему

Власти выделят свыше четырех триллионов рублей на транспортную систему - РИА Новости, 15.11.2022

Власти выделят свыше четырех триллионов рублей на транспортную систему

Власти РФ планируют выделить свыше четырех триллионов рублей на финансирование транспортной системы в течение следующих трех лет, рассказал премьер-министр... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:45

2022-11-15T14:45

2022-11-15T14:45

экономика

михаил мишустин

россия

транспорт

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти РФ планируют выделить свыше четырех триллионов рублей на финансирование транспортной системы в течение следующих трех лет, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя"."В течение следующих трех лет на финансирование отрасли мы планируем направить свыше четырех триллионов рублей", - сообщил он.Он назвал основные задачи, которые стоят перед транспортной отраслью. Среди них, по его словам, поддержка связанности территорий страны, повышение мобильности людей и увеличение грузовых перевозок.Премьер напомнил, что все приоритетные проекты и мероприятия в этой сфере вошли в транспортную стратегию, утвержденную правительством. "Они должны быть выполнены в строгом соответствии с установленными сроками", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20221115/porty-1831633766.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия, транспорт