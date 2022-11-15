https://ria.ru/20221115/transport-1831634487.html
Власти выделят свыше четырех триллионов рублей на транспортную систему
Власти выделят свыше четырех триллионов рублей на транспортную систему - РИА Новости, 15.11.2022
Власти выделят свыше четырех триллионов рублей на транспортную систему
Власти РФ планируют выделить свыше четырех триллионов рублей на финансирование транспортной системы в течение следующих трех лет, рассказал премьер-министр... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:45
2022-11-15T14:45
2022-11-15T14:45
экономика
михаил мишустин
россия
транспорт
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти РФ планируют выделить свыше четырех триллионов рублей на финансирование транспортной системы в течение следующих трех лет, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя"."В течение следующих трех лет на финансирование отрасли мы планируем направить свыше четырех триллионов рублей", - сообщил он.Он назвал основные задачи, которые стоят перед транспортной отраслью. Среди них, по его словам, поддержка связанности территорий страны, повышение мобильности людей и увеличение грузовых перевозок.Премьер напомнил, что все приоритетные проекты и мероприятия в этой сфере вошли в транспортную стратегию, утвержденную правительством. "Они должны быть выполнены в строгом соответствии с установленными сроками", – подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20221115/porty-1831633766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, транспорт
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Транспорт
Власти выделят свыше четырех триллионов рублей на транспортную систему
Власти выделят свыше четырех триллионов рублей на транспортную систему в 2023-2025 годах
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти РФ планируют выделить свыше четырех триллионов рублей на финансирование транспортной системы в течение следующих трех лет, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя".
"От эффективности действий транспортной системы во многом зависит достижение национальных целей, которые обозначил глава государства на десятилетний период", – заявил Мишустин.
"В течение следующих трех лет на финансирование отрасли мы планируем направить свыше четырех триллионов рублей", - сообщил он.
Он назвал основные задачи, которые стоят перед транспортной отраслью. Среди них, по его словам, поддержка связанности территорий страны, повышение мобильности людей и увеличение грузовых перевозок.
Премьер напомнил, что все приоритетные проекты и мероприятия в этой сфере вошли в транспортную стратегию, утвержденную правительством. "Они должны быть выполнены в строгом соответствии с установленными сроками", – подчеркнул Мишустин.