Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/avtobus-1829947239.html
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке - РИА Новости, 08.11.2022
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке
Водитель междугороднего автобуса из Пермского края, забывший девочку-пассажирку на остановке, был вызван на беседу к работодателю и написал объяснительную,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:00
2022-11-08T14:00
происшествия
авто
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152528/30/1525283075_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_aabe9fc28f188ff33e47d14146c504e1.jpg
ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса из Пермского края, забывший девочку-пассажирку на остановке, был вызван на беседу к работодателю и написал объяснительную, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.Ранее в соцсетях появилась информация, что водитель междугороднего автобуса, следовавшего из Соликамска в Пермь, забыл 15-летнюю девочку на промежуточной остановке в посёлке Чёлва (находится на расстоянии примерно 130 км от Перми). Уточнялось, что юная пассажирка вышла в туалет при кафе, а когда вернулась, автобус уже уехал. При этом в салоне у нее остались сумка и кошелек. Ребенку помог случайный водитель, который на своем авто догнал автобус и посадил девочку."С водителем автобуса провели беседу, с него (перевозчиком – ред.) была запрошена объяснительная. Согласно ей, водитель последним уходил из кафе на ОП Челва. При входе в автобус спросил, все ли на месте. Ответ прозвучал, что все на местах. После чего автобус продолжил следование по маршруту", — рассказали в региональном минтрансе.По словам собеседника, перевозчик сообщил, что стоянка автобуса длилась 15 минут, при этом в обязанности водителя не входит проверка пассажиров на местах на промежуточной остановке."Остановочный пункт Чёлва является промежуточным пунктом, поэтому на нем нет контактов водителя, в отличие от автовокзалов или автостанций, где они есть", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1829904019.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152528/30/1525283075_0:0:1332:999_1920x0_80_0_0_299440d9ca2efedb16eaeddd121426de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, пермский край
Происшествия, Авто, Пермский край
14:00 08.11.2022
 
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке

В Пермском крае водитель междугороднего автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке

© РИА Новости / Григорий СысоевАвтобус на дороге
Автобус на дороге - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автобус на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса из Пермского края, забывший девочку-пассажирку на остановке, был вызван на беседу к работодателю и написал объяснительную, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.
Ранее в соцсетях появилась информация, что водитель междугороднего автобуса, следовавшего из Соликамска в Пермь, забыл 15-летнюю девочку на промежуточной остановке в посёлке Чёлва (находится на расстоянии примерно 130 км от Перми). Уточнялось, что юная пассажирка вышла в туалет при кафе, а когда вернулась, автобус уже уехал. При этом в салоне у нее остались сумка и кошелек. Ребенку помог случайный водитель, который на своем авто догнал автобус и посадил девочку.
"С водителем автобуса провели беседу, с него (перевозчиком – ред.) была запрошена объяснительная. Согласно ей, водитель последним уходил из кафе на ОП Челва. При входе в автобус спросил, все ли на месте. Ответ прозвучал, что все на местах. После чего автобус продолжил следование по маршруту", — рассказали в региональном минтрансе.
По словам собеседника, перевозчик сообщил, что стоянка автобуса длилась 15 минут, при этом в обязанности водителя не входит проверка пассажиров на местах на промежуточной остановке.
"Остановочный пункт Чёлва является промежуточным пунктом, поэтому на нем нет контактов водителя, в отличие от автовокзалов или автостанций, где они есть", — добавили в ведомстве.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 11:52
На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело
 
ПроисшествияАвтоПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала