https://ria.ru/20221108/avtobus-1829947239.html

В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке

В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке - РИА Новости, 08.11.2022

В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке

Водитель междугороднего автобуса из Пермского края, забывший девочку-пассажирку на остановке, был вызван на беседу к работодателю и написал объяснительную,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:00

2022-11-08T14:00

2022-11-08T14:00

происшествия

авто

пермский край

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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса из Пермского края, забывший девочку-пассажирку на остановке, был вызван на беседу к работодателю и написал объяснительную, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.Ранее в соцсетях появилась информация, что водитель междугороднего автобуса, следовавшего из Соликамска в Пермь, забыл 15-летнюю девочку на промежуточной остановке в посёлке Чёлва (находится на расстоянии примерно 130 км от Перми). Уточнялось, что юная пассажирка вышла в туалет при кафе, а когда вернулась, автобус уже уехал. При этом в салоне у нее остались сумка и кошелек. Ребенку помог случайный водитель, который на своем авто догнал автобус и посадил девочку."С водителем автобуса провели беседу, с него (перевозчиком – ред.) была запрошена объяснительная. Согласно ей, водитель последним уходил из кафе на ОП Челва. При входе в автобус спросил, все ли на месте. Ответ прозвучал, что все на местах. После чего автобус продолжил следование по маршруту", — рассказали в региональном минтрансе.По словам собеседника, перевозчик сообщил, что стоянка автобуса длилась 15 минут, при этом в обязанности водителя не входит проверка пассажиров на местах на промежуточной остановке."Остановочный пункт Чёлва является промежуточным пунктом, поэтому на нем нет контактов водителя, в отличие от автовокзалов или автостанций, где они есть", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1829904019.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, пермский край