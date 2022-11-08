https://ria.ru/20221108/avtobus-1829947239.html
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке - РИА Новости, 08.11.2022
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке
Водитель междугороднего автобуса из Пермского края, забывший девочку-пассажирку на остановке, был вызван на беседу к работодателю и написал объяснительную,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:00
2022-11-08T14:00
2022-11-08T14:00
происшествия
авто
пермский край
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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса из Пермского края, забывший девочку-пассажирку на остановке, был вызван на беседу к работодателю и написал объяснительную, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.Ранее в соцсетях появилась информация, что водитель междугороднего автобуса, следовавшего из Соликамска в Пермь, забыл 15-летнюю девочку на промежуточной остановке в посёлке Чёлва (находится на расстоянии примерно 130 км от Перми). Уточнялось, что юная пассажирка вышла в туалет при кафе, а когда вернулась, автобус уже уехал. При этом в салоне у нее остались сумка и кошелек. Ребенку помог случайный водитель, который на своем авто догнал автобус и посадил девочку."С водителем автобуса провели беседу, с него (перевозчиком – ред.) была запрошена объяснительная. Согласно ей, водитель последним уходил из кафе на ОП Челва. При входе в автобус спросил, все ли на месте. Ответ прозвучал, что все на местах. После чего автобус продолжил следование по маршруту", — рассказали в региональном минтрансе.По словам собеседника, перевозчик сообщил, что стоянка автобуса длилась 15 минут, при этом в обязанности водителя не входит проверка пассажиров на местах на промежуточной остановке."Остановочный пункт Чёлва является промежуточным пунктом, поэтому на нем нет контактов водителя, в отличие от автовокзалов или автостанций, где они есть", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1829904019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пермский край
Происшествия, Авто, Пермский край
В Пермском крае водитель автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке
В Пермском крае водитель междугороднего автобуса забыл девочку-пассажирку на остановке
ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса из Пермского края, забывший девочку-пассажирку на остановке, был вызван на беседу к работодателю и написал объяснительную, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.
Ранее в соцсетях появилась информация, что водитель междугороднего автобуса, следовавшего из Соликамска
в Пермь
, забыл 15-летнюю девочку на промежуточной остановке в посёлке Чёлва (находится на расстоянии примерно 130 км от Перми). Уточнялось, что юная пассажирка вышла в туалет при кафе, а когда вернулась, автобус уже уехал. При этом в салоне у нее остались сумка и кошелек. Ребенку помог случайный водитель, который на своем авто догнал автобус и посадил девочку.
"С водителем автобуса провели беседу, с него (перевозчиком – ред.) была запрошена объяснительная. Согласно ей, водитель последним уходил из кафе на ОП Челва. При входе в автобус спросил, все ли на месте. Ответ прозвучал, что все на местах. После чего автобус продолжил следование по маршруту", — рассказали в региональном минтрансе.
По словам собеседника, перевозчик сообщил, что стоянка автобуса длилась 15 минут, при этом в обязанности водителя не входит проверка пассажиров на местах на промежуточной остановке.
"Остановочный пункт Чёлва является промежуточным пунктом, поэтому на нем нет контактов водителя, в отличие от автовокзалов или автостанций, где они есть", — добавили в ведомстве.