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Миллер, Сечин и Костин приняли участие в переговорах Путина в Астане
Миллер, Сечин и Костин приняли участие в переговорах Путина в Астане - РИА Новости, 13.10.2022
Миллер, Сечин и Костин приняли участие в переговорах Путина в Астане
Главы компаний "Газпром", "Роснефть" и ВТБ Алексей Миллер, Игорь Сечин и Андрей Костин вошли в состав российской делегации и приняли участие в переговорах... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:09
2022-10-13T13:09
2022-10-13T13:09
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Главы компаний "Газпром", "Роснефть" и ВТБ Алексей Миллер, Игорь Сечин и Андрей Костин вошли в состав российской делегации и приняли участие в переговорах президента РФ и эмирата Катара в Астане, передает корреспондент РИА Новости.Владимир Путин прибыл в четверг в Астану, где проходит ряд саммитов и двусторонние переговоры. Первой встречей стали переговоры российского лидера с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. На эту встречу пришли Миллер, Сечин и Костин. Также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства, замруководителя администрации Дмитрий Песков.Позже Путин провел переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. На этой встрече их уже не было, но участие принял министр экономического развития РФ Максим Решетников.
https://ria.ru/20221013/putin-1823659435.html
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цены на нефть, алексей миллер, игорь сечин, андрей костин (банкир), астана, россия, катар
Цены на нефть, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Андрей Костин (банкир), Астана, Россия, Катар
Миллер, Сечин и Костин приняли участие в переговорах Путина в Астане
Миллер, Сечин и Костин приняли участие в переговорах Путина с эмиром Катара в Астане