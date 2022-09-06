В Госдуме сделают запрос о финансах в теннисе после обвинений Касаткиной

«

"В интервью зашла речь о том, что государство недофинансирует большой теннис. Ну что ж. Сделаю депутатский запрос об объемах финансирования по годам всех уровней бюджета (федеральный, региональный, муниципальный) как на развитие вида спорта "теннис", так и на возведение и содержание объектов инфраструктуры. Обсудим уже предметно такие заявления", - написал Терюшков в Telegram-канале.