В Госдуме сделают запрос о финансах в теннисе после обвинений Касаткиной
В Госдуме сделают запрос о финансах в теннисе после обвинений Касаткиной - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
В Госдуме сделают запрос о финансах в теннисе после обвинений Касаткиной
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что сделает депутатский запрос по поводу объемов средств, выделяемых на развитие... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2022-09-06T11:06:00+03:00
2022-09-06T11:06:00+03:00
2026-01-19T11:17:00+03:00
теннис
роман терюшков
дарья касаткина
федерация тенниса россии (фтр)
госдума рф
Терюшков заявил, что сделает депутатский запрос по поводу объемов финансирования тенниса