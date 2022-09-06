Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме сделают запрос о финансах в теннисе после обвинений Касаткиной - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Теннис
 
11:06 06.09.2022 (обновлено: 11:17 19.01.2026)
В Госдуме сделают запрос о финансах в теннисе после обвинений Касаткиной
В Госдуме сделают запрос о финансах в теннисе после обвинений Касаткиной
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что сделает депутатский запрос по поводу объемов средств, выделяемых на развитие... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
теннис
роман терюшков
дарья касаткина
федерация тенниса россии (фтр)
госдума рф
В Госдуме сделают запрос о финансах в теннисе после обвинений Касаткиной

Терюшков заявил, что сделает депутатский запрос по поводу объемов финансирования тенниса

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что сделает депутатский запрос по поводу объемов средств, выделяемых на развитие тенниса, после высказывания Дарьи Касаткиной о недостаточной поддержке со стороны Федерации тенниса России (ФТР).
Ранее Касаткина заявила, что ФТР оказывала ей незначительную помощь до 18 лет, по ее словам, 90% расходов брали на себя родители.
«
"В интервью зашла речь о том, что государство недофинансирует большой теннис. Ну что ж. Сделаю депутатский запрос об объемах финансирования по годам всех уровней бюджета (федеральный, региональный, муниципальный) как на развитие вида спорта "теннис", так и на возведение и содержание объектов инфраструктуры. Обсудим уже предметно такие заявления", - написал Терюшков в Telegram-канале.
Теннис
 
