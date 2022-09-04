https://ria.ru/20220904/kamchatka-1814324190.html
Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке
Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2022
Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке
Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:41
2022-09-04T11:41
2022-09-04T12:21
туризм
новости - туризм
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814326650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd50daace8c2b5a69046280f0e0e9ada.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и был без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. Возбуждено уголовное дело."Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", — сказали в учреждении.Планируется, что утром в понедельник вертолет МИ-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220903/turisty-1814229458.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814326650_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3bd4d0f1d687444f3372dada51061420.jpg
Кадры с вертолета в районе Ключевского вулкана
Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где помощи ждет группа туристов. Планировалось, что вертолет приземлится на высоте 3300 метров, но помешал штормовой ветер. Новую попытку предпримут в понедельник.
2022-09-04T11:41
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, камчатский край, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Происшествия
11:41 04.09.2022 (обновлено: 12:21 04.09.2022)
Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке
Спасатели не смогли добраться до туристов, застрявших на Ключевском вулкане на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и был без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. Возбуждено уголовное дело.
"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", — сказали в учреждении.
Планируется, что утром в понедельник вертолет МИ-8 МЧС России
доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии
, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.