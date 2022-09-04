https://ria.ru/20220904/kamchatka-1814324190.html

Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке

Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2022

Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке

Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:41

2022-09-04T11:41

2022-09-04T12:21

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и был без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. Возбуждено уголовное дело."Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", — сказали в учреждении.Планируется, что утром в понедельник вертолет МИ-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220903/turisty-1814229458.html

камчатский край

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Кадры с вертолета в районе Ключевского вулкана Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где помощи ждет группа туристов. Планировалось, что вертолет приземлится на высоте 3300 метров, но помешал штормовой ветер. Новую попытку предпримут в понедельник. 2022-09-04T11:41 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, камчатский край, происшествия