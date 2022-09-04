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Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220904/kamchatka-1814324190.html
Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке
Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2022
Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке
Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:41
2022-09-04T12:21
туризм
новости - туризм
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и был без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. Возбуждено уголовное дело."Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", — сказали в учреждении.Планируется, что утром в понедельник вертолет МИ-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
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Кадры с вертолета в районе Ключевского вулкана
Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где помощи ждет группа туристов. Планировалось, что вертолет приземлится на высоте 3300 метров, но помешал штормовой ветер. Новую попытку предпримут в понедельник.
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новости - туризм, камчатский край, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Происшествия
11:41 04.09.2022 (обновлено: 12:21 04.09.2022)
 
Спасатели не добрались до туристов, застрявших на вулкане на Камчатке

Спасатели не смогли добраться до туристов, застрявших на Ключевском вулкане на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и был без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. Возбуждено уголовное дело.
"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", — сказали в учреждении.
Планируется, что утром в понедельник вертолет МИ-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.
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Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке
Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
 
ТуризмНовости - ТуризмКамчатский крайПроисшествия
 
 
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