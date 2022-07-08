Рейтинг@Mail.ru
"Страж Галактики" раскритиковал чемпиона UFC. А затем извинился
12:24 08.07.2022 (обновлено: 10:24 30.10.2025)
"Страж Галактики" раскритиковал чемпиона UFC. А затем извинился
"Страж Галактики" раскритиковал чемпиона UFC. А затем извинился
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья вступил в словесную перепалку с известным актером Крисом Прэттом. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Страж Галактики" раскритиковал чемпиона UFC. А затем извинился

Крис Прэтт извинился за критику чемпиона UFC Адесаньи

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья вступил в словесную перепалку с известным актером Крисом Прэттом.
Ранее звезда Голливуда раскритиковал новозеландского бойца за крайне незрелищный поединок против Джареда Каннонье на UFC 276 (в минувшие выходные схватка возглавила номерной ивент в Лас-Вегасе и закончилась победой обладателя пояса единогласным решением судей). В ответ на это Адесанья выложил в соцсетях фрагмент из фильма "Особо опасен", где актер Джеймс Макэвой бьет персонажа Прэтта по лицу клавиатурой.
"Доброе утро. Я здесь мужик, а ты какой-то фанат", – прокомментировал Адесанья.
Позже актер извинился перед спортсменом и поставил точку в конфликте:
«
"Прости меня, брат. Меня раздражает, когда люди критикуют мою работу, потому что сами они никогда ничем не рисковали. Однако сейчас моя критика делает меня лицемером. Виноват. Оставайся чемпионом".
Новозеландский боец ММА Исраэль Адесанья - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Урна для праха, кровавый глаз, нокаут болтуна: все о противоречивом UFC 276
3 июля 2022, 10:35
 
