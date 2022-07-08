https://ria.ru/20220708/ufc-1801172503.html
"Страж Галактики" раскритиковал чемпиона UFC. А затем извинился
"Страж Галактики" раскритиковал чемпиона UFC. А затем извинился
"Страж Галактики" раскритиковал чемпиона UFC. А затем извинился
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья вступил в словесную перепалку с известным актером Крисом Прэттом.
"Страж Галактики" раскритиковал чемпиона UFC. А затем извинился
Крис Прэтт извинился за критику чемпиона UFC Адесаньи
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья вступил в словесную перепалку с известным актером Крисом Прэттом.
Ранее звезда Голливуда раскритиковал новозеландского бойца за крайне незрелищный поединок против Джареда Каннонье на UFC 276 (в минувшие выходные схватка возглавила номерной ивент в Лас-Вегасе и закончилась победой обладателя пояса единогласным решением судей). В ответ на это Адесанья выложил в соцсетях фрагмент из фильма "Особо опасен", где актер Джеймс Макэвой бьет персонажа Прэтта по лицу клавиатурой.
"Доброе утро. Я здесь мужик, а ты какой-то фанат", – прокомментировал Адесанья.
Позже актер извинился перед спортсменом и поставил точку в конфликте:
«
"Прости меня, брат. Меня раздражает, когда люди критикуют мою работу, потому что сами они никогда ничем не рисковали. Однако сейчас моя критика делает меня лицемером. Виноват. Оставайся чемпионом".