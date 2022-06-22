16:53 22.06.2022 (обновлено: 17:19 22.06.2022)
ЛНР полностью окружила группировку украинских войск в Горском и Золотом
Народная милиция ЛНР сообщила о полном окружении группировки ВСУ в Горском и Золотом
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска и силы ЛНР окружили группировку украинских войск в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Только что пришла официальная информация с фронта, подтверждающая, что группировка ВФУ, находящаяся в Горском и Золотом (ЛНР), в полном окружении", — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В Донецкой Народной Республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.