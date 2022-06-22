https://ria.ru/20220622/okruzhenie-1797365143.html

ЛНР полностью окружила группировку украинских войск в Горском и Золотом

ЛНР полностью окружила группировку украинских войск в Горском и Золотом - РИА Новости, 22.06.2022

ЛНР полностью окружила группировку украинских войск в Горском и Золотом

Российские войска и силы ЛНР окружили группировку украинских войск в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:53

2022-06-22T16:53

2022-06-22T17:19

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска и силы ЛНР окружили группировку украинских войск в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Только что пришла официальная информация с фронта, подтверждающая, что группировка ВФУ, находящаяся в Горском и Золотом (ЛНР), в полном окружении", — написал Марочко в своем Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Донецкой Народной Республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html

https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр