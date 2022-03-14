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Когда сажать баклажаны на рассаду 2022: посадка семян по лунному календарю
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Как правильно сажать баклажаны: основные ошибки, советы огородников
Когда сажать баклажаны на рассаду 2022: посадка семян по лунному календарю
Как правильно сажать баклажаны: основные ошибки, советы огородников
Баклажан - полезный и богатый витаминами овощ. Выращенный на собственном огороде он особенно вкусен. Основные правила посадки баклажанов, когда лучше всего... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:04
2022-03-14T15:01
россия
растения
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Баклажан - полезный и богатый витаминами овощ. Выращенный на собственном огороде он особенно вкусен. Основные правила посадки баклажанов, когда лучше всего сажать рассаду согласно лунному календарю в 2022 году, как выбирать семена, советы опытных огородников, как посадить рассаду в открытый грунт – в материале РИА Новости.Посадка баклажановБаклажаны - теплолюбивая культура, которую чаще всего выращивают на юге страны. Но использование огородниками остекленных и пленочных теплиц, а также посадка семян, приспособленных к более холодному климату, позволяет выращивать овощи в средней полосе, на Урале, Сибири и на других территориях.Когда сажать баклажаныОпытные огородники считают, что при посадке рассады баклажанов нужно учитывать не только регион и погодные условия, но и благоприятные дни по лунному календарю.По регионуИз-за переменчивости погодных условий назвать точную дату посева невозможно. Но, можно определить оптимальный срок посева.В южных регионах сажать рассаду начинают, когда остаётся позади угроза заморозков – к концу апреля.На Урале лучший период посева семян на рассаду - последние дни февраля. Независимо от того, где будут расти баклажаны: в закрытом или открытом грунте, в любом случае рассаду высаживают в начале лета, в теплицах – с середины до конца мая.В Сибири оптимальный срок - первые числа марта. При этом всходы ожидаются после 15 марта, а бутоны – в конце мая. В это время лучше всего сажать культуру под плёнку.В средней полосе, в том числе в Подмосковье – в открытый грунт высаживают после 10 июня.Ленинградская область отличается непостоянством погодных условий. Температура воздуха здесь иногда резко меняется в течение дня. Поэтому сеять семена на рассаду можно позже на 10-15 дней по сравнению со средней полосой России.По лунному календарюТаблица благоприятных и неблагоприятных дней для посадки семян на рассаду .Для посадки рассады дома или в теплицеЕсли в теплице почва достаточно нагретая, то посадить рассаду баклажанов можно к концу апреля – началу мая. Если земля холодная, необходимо полить ее кипятком или поставить обогреватель в теплицу.Для посадки рассады в открытый грунтВремя посадки рассады в открытый грунт зависит от того, когда закончатся весенние заморозки. В средней полосе России этот период наступает после 10 июня.Нередки случаи, когда рассаду баклажанов высаживают и раньше, но в таком случае ее придется укрывать нетканым материалом.Выбор семян баклажановПравильный выбор семян - залог хорошей и крепкой рассады. Поэтому при покупке посевного материала необходимо руководствоваться следующими правилами:Также эксперты рекомендуют покупать семена возрастом не более четырех лет.СортНаиболее популярные сорта баклажанов:ГибридОсновные гибридные сорта баклажанов:Посев семян на рассадуКак только определены сроки посева и приобретён семенной материал, семена высевают на рассаду.Выбор емкостиКорневая система баклажанов очень плохо реагирует на пикировку, поэтому лучшим вариантом будут торфяные таблетки или торфокомпостные стаканы примерно на 0,7-0,8 литра. Также можно использовать пластиковые стаканчики. Перед посевом их желательно обработать крепким раствором марганцовки.Подготовка грунтаЕсть несколько вариантов почвенных смесей:На ведро любой из первых четырех почвенных смесей нужно добавить по одной чайной ложки древесной золы, суперфосфата и удобрения "Агрикола номер 3". Далее хорошо перемешать и насыпать в ящик, при этом оставить до бортика 2 см. Так не будет вымывания почвы при поливе.Можно приготовить почвосмесь самому. Но чтобы избавить ее от микробов, необходимо провести обеззараживание марганцовкой, используя слабый раствор, прокалить почву в духовке или пропарить с помощью водяной бани.Подготовка семянВыделяют четыре основных этапа при подготовке семян баклажанов:"За 10-14 дней до посева семена проверяют на всхожесть. Штук 10 семян заворачивают в тканевый мешочек и опускают в теплую (25°С) воду на сутки, затем вынимают и кладут на тарелку, и ставят в тёплое место (30°C), проверяя, чтобы мешочек всегда был мокрый. Через четыре-пять дней на семенах появятся проростки, что покажет их всхожесть. Если из 10 штук проросли пять, то семена пригодны для использования.Обеззараживают семена в насыщенном растворе марганцевого калия в течение 20-30 минут. Потом ополаскивают водой и снова замачивают в питательном растворе: в 1 л воды –чайную ложку "Агрикола номер 3" или древесной золы, или жидкого гумата калия, или удобрения "Вегета".В любой из этих растворов с температурой 25-28°C опускают семенной материал на сутки. Благодаря этому семена быстро дают ростки, что ускоряет созревание и повышает урожай баклажанов. Потом семена вынимают, немного смачивают чистой водой и оставляют на блюдце на одни-двое суток при температуре 25°C. Посеянные проросшие семена всходят уже через неделю", - поясняет Надежда Новикова, эксперт в области садоводства и огородничества.Посев"Засыпают ящик слоем 8-10 см, выравнивают и немного утрамбовывают почву. Потом делают грядки– 5 см друг от друга и поливают "Агрикола-Форвард" (чайная ложка на литр воды). Семена сеют на расстоянии 2 см в бороздках на глубину 1,0-1,5 см. Засыпают этой же смесью и слегка трамбуют.Ящики помещают в теплое место. Через три дня почву поливают водой (три столовые ложки на один ящик), чтобы появились всходы. На пятый-шестой день появляются ростки. Тогда ящик выставляют на подоконник, где много солнечного света, на 5-7 дней, чтобы рассада не слишком вытянулась и появились крепкие корешки. Температура в течение этого времени должна составлять 14-16°C. Затем постепенно ее повышают днем в солнечную погоду до 25°C, в пасмурную – до 20°C, ночью – 17°C", - добавляет Надежда Новикова.ПикировкаКогда у молодого растения наступает фаза двух листочков, необходимо приступить к пикировке. При этом за два-три часа до процедуры рассаду следует полить водой, чтобы при пересадке не повредить корневую систему.Пикировать растение можно в любую подходящую тару, но наиболее удобно в пластиковые стаканчики или торфяные горшки. Их наполняют такой же почвой, что и при посеве семян. Далее необходимо полить ее водой с питательной смесью и сделать углубление в середине тары. После этого сажают растение.После процедуры горшки выставляют на подоконник. Первые два дня необходимо прикрыть газетой стекло, чтобы не обжечь прямыми солнечными лучами молодую рассаду.Подкормка"Спустя шесть дней после пикировки необходимо сделать первый полив, не забывая вносить и подкормку. Оптимальный вариант – постоянно при поливе подкармливать рассаду. Можно использовать для этой цели чайную заварку. Ее заливают горячей водой на неделю, потом процеживают и поливают всходы. Подойдет и яичная скорлупа.Если рассада развивается медленно, то делают подкормку из одной чайной ложки удобрения "Эффектон" плюс такая же порция "Агрикола номер 3" и опрыскивают препаратом "Бутон".Рассада отзывчива и на внесение древесной золы. Одной чайной ложки хватит на два горшочка. Главное – не попадать на само растение. Поливают и подкармливают баклажаны в утренние часы, чтобы не создавать условия для развития болезней. Для укрепления всего растения один раз в начале роста его опрыскивают раствором "Энергена" (одна ампула на 5 л воды)", - комментирует эксперт.Уход за рассадойСледует периодически разворачивать ящики, чтобы рост растения был равномерным со всех сторон. Для того чтобы рассада правильно развивалась, в первые пять дней желательно поддерживать оптимальную температуру воздуха: днем 21°– 22°C, ночью 14°C. Потом температура может увеличиться: днём до 25°C, ночью до 20°C.Посадка в открытый грунтЗа месяц до высадки в открытый грунт делают закаливание рассады. Для этого выносят её на улицу или на балкон при отсутствии ветра и температуре не ниже 15°C. Это позволяет растениям постепенно привыкнуть к новым условиям. Зелёная окраска и компактный вид говорят об их правильном развитии.Оптимальные срокиС 1 по 5 июня рассаду высаживают в открытый грунт, не забывая первые дни прикрывать её плёнкой. К этому времени растения уже имеют 7-11 листочков. Ящики проливают водой, чтобы земля у корней не крошилась, а захватывалась одним большим комом.Выбор и подготовка почвыГрядки под баклажаны подготавливают с осени. Землю необходимо перекопать на глубину лопаты, в то же время следует вносить комплексное удобрение ( 22-24г/м²) и перегной (2-5 л/м²). Рекомендуется высаживать культуру после того, как внесено специализированное удобрение для паслёновых или просеянная древесная зола (0,5 л/м²).Хорошо, если на этом участке предшественниками были огурцы, корнеплоды, бобовые и зеленные культуры. Нельзя выбирать для посадки землю после картофеля, томата, физалиса, табака, перца и самого баклажана.Почва должна быть рыхлой и плодородной, обеспечивающей оптимальный воздухообмен. Влага не должна застаиваться. Показатель щелочного баланса — нейтральным или слабокислым. Залегание грунтовых вод желательно на метр ниже уровня почвы.Перед самой посадкой, когда уже нет снега, а грядки просохли, их рыхлят и разравнивают вилами или граблями.Посадка рассады баклажанов в открытый грунтВ день высадки рассады за два-три часа до начала процедуры необходимо сделать лунки глубиной 13-15 см. При высадке придерживаются шахматной разметки, где учитывают размер высаживаемых растений согласно сорту.Лунки хорошо проливают, чтобы получилось "болотце". Рассаду в торфяных контейнерах сразу углубляют по первые листочки или извлекают из пластмассовых стаканчиков с земляным комом и также погружают до листочков. Присыпают почвой, слегка трамбуют и ещё раз проливают. После того, как вода уходит, присыпают мульчой. Растение само по себе нежное и хрупкое, поэтому нужно сразу же поставить к каждому по колышку до 70 см, чтобы в дальнейшем подвязывать.Посадка баклажанов в открытый грунт семенамиПроросшие семена необходимо посеять в предварительно подготовленные бороздки, щедро пролитые водой. Междурядья делают на ширину 30-35 см и глубину 1,5 см.Расстояние между 2-3 семенами — 35 см. Желательно присыпать их смесью перегноя с песком, затем уплотнить субстрат и немного полить грядки.Посадки необходимо прикрыть пленкой, натянутой на дуги. Спустя месяц после появления двух настоящих листочков ее можно убрать.Как правильно ухаживать за культуройДля получения высокого урожая необходимо придерживаться определенного теплового и поливочного режима.ОсвещениеБаклажан - теплолюбивое растение, которое предпочитает открытые и солнечные места произрастания. Поэтому хороший урожай получают, когда пленку на грядках не убирают совсем, а лишь периодически приподнимают с разных сторон. Если плёнки нет, то необходимо защитить посадки от ветра с помощью кулис из высокорослых культур, таких как свекла, бобовые, лук-порей.Температурный режимНесмотря на то, что эта культура теплолюбива, при высоких температурах начинается одревеснение стеблей, опадают бутоны и листья. Чтобы этого избежать, укрывной материал следует держать открытым, а теплицы периодически проветривать или не закрывать форточки в течении всего дня. В дождливую погоду следует избегать сквозняков и сохранять тепло.ПоливВыращивание баклажанов в открытом грунте должно сопровождаться умеренным увлажнением субстрата. После высадки на постоянное место растение не поливают шесть дней.Вода должна быть отстоявшаяся, теплая - до 30°C, эксперты советуют при поливе стараться не попадать на растение и придерживаются интервала в пять-семь дней. При сильной жаре его сокращают до двух-трех дней. Окучивать баклажаны необходимо три-четыре раза за сезон.Подкормки“Растения нужно подкармливать при каждом поливе. Баклажаны очень прожорливы в этом смысле, поэтому без внесения удобрений получить хороший урожай не получится. Первый раз их подкармливают спустя 11-12 дней после посадки на постоянное место.Навоз и куриный помет разводят в воде и предварительно настаивают, чтобы не сжечь корневую систему растений и не занести болезни и вредителей”, - добавляет эксперт.ПрополкаГрядки с баклажанами рыхлят постоянно. Делать это нужно сразу после полива, чтобы не образовывалась корка, которая препятствует поступлению кислорода к корневой системе. Рыхление делают на глубину 6 см, чтобы не получить механические повреждения. В это же время и пропалывают культуру от сорняков.Но если сразу применять мульчу, то вода не сразу испаряется, а на прополку и рыхление экономится время.Формирование кустовЕсли высаживать сорта и гибриды низкорослых культур, то у таких растений не нужно формировать кусты.Остальные необходимо совершенствовать в процессе роста и развития. Когда высота баклажана достигает 27-29 см, то нужно прищипывать верхушку для хорошего ветвления. Также необходимо обрывать пасынки у стебля. Если много бутонов, то один из четырех убирают и формируют в два-три стебля, оставляя по одной-две завязи.ПодвязкаПодвязывают только высокорослые сорта и гибриды баклажанов. Делают это и в теплицах и в открытом грунте. Для этого используются шпалеры из шпагата, фиксируемые в начале и конце вертикальной опорой. Таким образом растение получает оптимальное количество тепла и света. Нужно следить за каждым разветвлением, чтобы куст не сломался под тяжелыми плодами.Ошибки в посадкеЭксперты выделяют несколько ошибок при посадке рассады баклажанов:Борьба с болезнями и вредителямиБаклажаны часто подвергается атаке болезней и вредителей. Чтобы предотвратить это или снизить до минимума, применяется раствор фунгицида для протравливания семян. Его же используют при обработке почвы перед посадкой. Благодаря глубокой перекопке участка можно избавиться от личинок и яиц вредителей.За весь сезон выращивания баклажан их два раза в неделю осматривают на предмет болезней и вредителей, предотвращая начальное поражение и ликвидируя последствия. В противном случае используются химические препараты.Сбор и хранение урожаяСобирают урожай баклажанов выборочно, проверяя растения каждые три дня, потому что созревание происходит неравномерно. При этом оставляют хвостик плодоножки.Дольше всего хранятся позднеспелые сорта, а раннеспелые лучше сразу употребить в пищу.Урожай может хорошо храниться в прохладном месте в доме или в холодильнике, но не больше трех недель. Поэтому рекомендуется консервировать баклажаны на зиму или подсушить в духовке и отправить в морозилку.Советы опытных огородниковПомимо основных правил посева семян и выращивания рассады, эксперт Надежда Новикова дает несколько рекомендаций, которые помогут избежать трудностей в выращивании баклажанов:
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россия, растения
14:04 14.03.2022 (обновлено: 15:01 14.03.2022)
 

Как правильно сажать баклажаны: основные ошибки, советы огородников

© Depositphotos / nieriss Высадка рассады баклажанов
Высадка рассады баклажанов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / nieriss
Высадка рассады баклажанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Баклажан - полезный и богатый витаминами овощ. Выращенный на собственном огороде он особенно вкусен. Основные правила посадки баклажанов, когда лучше всего сажать рассаду согласно лунному календарю в 2022 году, как выбирать семена, советы опытных огородников, как посадить рассаду в открытый грунт – в материале РИА Новости.

Посадка баклажанов

Баклажаны - теплолюбивая культура, которую чаще всего выращивают на юге страны. Но использование огородниками остекленных и пленочных теплиц, а также посадка семян, приспособленных к более холодному климату, позволяет выращивать овощи в средней полосе, на Урале, Сибири и на других территориях.
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Когда сажать баклажаны

Опытные огородники считают, что при посадке рассады баклажанов нужно учитывать не только регион и погодные условия, но и благоприятные дни по лунному календарю.

По региону

Из-за переменчивости погодных условий назвать точную дату посева невозможно. Но, можно определить оптимальный срок посева.
В южных регионах сажать рассаду начинают, когда остаётся позади угроза заморозков – к концу апреля.
На Урале лучший период посева семян на рассаду - последние дни февраля. Независимо от того, где будут расти баклажаны: в закрытом или открытом грунте, в любом случае рассаду высаживают в начале лета, в теплицах – с середины до конца мая.
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В Сибири оптимальный срок - первые числа марта. При этом всходы ожидаются после 15 марта, а бутоны – в конце мая. В это время лучше всего сажать культуру под плёнку.
В средней полосе, в том числе в Подмосковье – в открытый грунт высаживают после 10 июня.
Ленинградская область отличается непостоянством погодных условий. Температура воздуха здесь иногда резко меняется в течение дня. Поэтому сеять семена на рассаду можно позже на 10-15 дней по сравнению со средней полосой России.

По лунному календарю

Таблица благоприятных и неблагоприятных дней для посадки семян на рассаду .

Месяц

Благоприятные дни

Неблагоприятные дни

Январь

6-12

2, 3, 4, 5, 18-20

Февраль

4-9, 12-14

1, 2, 3, 15, 16, 28

Март

5, 6-8, 11-13

2-4, 18, 14-15, 27-28

Апрель

4, 8, 9, 13, 14

1, 2, 3, 10, 12, 16

Для посадки рассады дома или в теплице

Если в теплице почва достаточно нагретая, то посадить рассаду баклажанов можно к концу апреля – началу мая. Если земля холодная, необходимо полить ее кипятком или поставить обогреватель в теплицу.

Для посадки рассады в открытый грунт

Время посадки рассады в открытый грунт зависит от того, когда закончатся весенние заморозки. В средней полосе России этот период наступает после 10 июня.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевочки высаживают рассаду в теплице
Девочки высаживают рассаду в теплице - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Девочки высаживают рассаду в теплице
Нередки случаи, когда рассаду баклажанов высаживают и раньше, но в таком случае ее придется укрывать нетканым материалом.

Выбор семян баклажанов

Правильный выбор семян - залог хорошей и крепкой рассады. Поэтому при покупке посевного материала необходимо руководствоваться следующими правилами:
  1. 1
    Покупать семена у проверенных продавцов. Если делать это через интернет-магазин, нужно предварительно почитать отзывы о фирме и самом товаре.
  2. 2
    На упаковке должна быть написана вся необходимая информация: сорт, срок годности, юридический адрес компании и т.д.
Также эксперты рекомендуют покупать семена возрастом не более четырех лет.
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Сорт

Наиболее популярные сорта баклажанов:

Сорт

Выращивание

Период вегетации, дни

Высота растения, м

Аметист

Защищённый грунт

94-114

Среднерослый

Бумбо

Защищённый грунт

119-134

0,79-1,45

Вера

Открытый грунт

99-117

0,72-1, 04

Дельфин

Защищённый грунт

119-129

1,49-2,00

Дон Кихот

Защищённый грунт

99-119

1,49- 1,79

Квартет

Открытый грунт

106-121

0, 37-0,68

Робин Гуд

Открытый грунт

99-119

0,69-1,02

Сиреневый

Открытый или защищенный грунт

101

Полуштамбовое

Среднерослое

Солярис

Защищённый грунт

113-119

0,80-1, 09

Гибрид

Основные гибридные сорта баклажанов:

Сорт

Выращивание

Период вегетации, дни

Высота растения, м

Жизель F1

Защищённый грунт

107=116

1,7-2,0

Лолита F1

Защищённый грунт

105

2,6-3,2

Пеликан F1

Защищённый грунт

115-118

1,2-1,9

Пинг-Понг F1

Защищённый грунт

115-118

0,8-0,7

Щелкунчик F1

Защищённый грунт

94-109

1,4-1,7

Экави F1

Защищённый грунт

94-109

1,6-2,0

Беринда F1

Защищённый грунт

90-109

Среднерослое

Посев семян на рассаду

Как только определены сроки посева и приобретён семенной материал, семена высевают на рассаду.
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Выбор емкости

Корневая система баклажанов очень плохо реагирует на пикировку, поэтому лучшим вариантом будут торфяные таблетки или торфокомпостные стаканы примерно на 0,7-0,8 литра. Также можно использовать пластиковые стаканчики. Перед посевом их желательно обработать крепким раствором марганцовки.

Подготовка грунта

© Pixabay / sarangibВыращивание баклажанов в открытом грунте
Выращивание баклажанов в открытом грунте - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Pixabay / sarangib
Выращивание баклажанов в открытом грунте
Есть несколько вариантов почвенных смесей:
  1. 1
    Одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя.
  2. 2
    Две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок.
  3. 3
    Две части торфа и две части перегноя.
  4. 4
    Три части перегноя и две части дерновой земли.
  5. 5
    Две части питательной смеси из торфа "Экзо" и одна часть дерновой земли.
  6. 6
    Готовый грунт для томатов и перца.
На ведро любой из первых четырех почвенных смесей нужно добавить по одной чайной ложки древесной золы, суперфосфата и удобрения "Агрикола номер 3". Далее хорошо перемешать и насыпать в ящик, при этом оставить до бортика 2 см. Так не будет вымывания почвы при поливе.
Можно приготовить почвосмесь самому. Но чтобы избавить ее от микробов, необходимо провести обеззараживание марганцовкой, используя слабый раствор, прокалить почву в духовке или пропарить с помощью водяной бани.
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Подготовка семян

Выделяют четыре основных этапа при подготовке семян баклажанов:
  • сортировка;
  • обеззараживание;
  • закаливание;
  • проращивание.
"За 10-14 дней до посева семена проверяют на всхожесть. Штук 10 семян заворачивают в тканевый мешочек и опускают в теплую (25°С) воду на сутки, затем вынимают и кладут на тарелку, и ставят в тёплое место (30°C), проверяя, чтобы мешочек всегда был мокрый. Через четыре-пять дней на семенах появятся проростки, что покажет их всхожесть. Если из 10 штук проросли пять, то семена пригодны для использования.
Обеззараживают семена в насыщенном растворе марганцевого калия в течение 20-30 минут. Потом ополаскивают водой и снова замачивают в питательном растворе: в 1 л воды чайную ложку "Агрикола номер 3" или древесной золы, или жидкого гумата калия, или удобрения "Вегета".
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В любой из этих растворов с температурой 25-28°C опускают семенной материал на сутки. Благодаря этому семена быстро дают ростки, что ускоряет созревание и повышает урожай баклажанов. Потом семена вынимают, немного смачивают чистой водой и оставляют на блюдце на одни-двое суток при температуре 25°C. Посеянные проросшие семена всходят уже через неделю", - поясняет Надежда Новикова, эксперт в области садоводства и огородничества.

Посев

"Засыпают ящик слоем 8-10 см, выравнивают и немного утрамбовывают почву. Потом делают грядки 5 см друг от друга и поливают "Агрикола-Форвард" (чайная ложка на литр воды). Семена сеют на расстоянии 2 см в бороздках на глубину 1,0-1,5 см. Засыпают этой же смесью и слегка трамбуют.
© Pixabay / XtendoУрожай баклажанов и перца
Урожай баклажанов и перца - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Pixabay / Xtendo
Урожай баклажанов и перца
Ящики помещают в теплое место. Через три дня почву поливают водой (три столовые ложки на один ящик), чтобы появились всходы. На пятый-шестой день появляются ростки. Тогда ящик выставляют на подоконник, где много солнечного света, на 5-7 дней, чтобы рассада не слишком вытянулась и появились крепкие корешки. Температура в течение этого времени должна составлять 14-16°C. Затем постепенно ее повышают днем в солнечную погоду до 25°C, в пасмурную до 20°C, ночью 17°C", - добавляет Надежда Новикова.

Пикировка

Когда у молодого растения наступает фаза двух листочков, необходимо приступить к пикировке. При этом за два-три часа до процедуры рассаду следует полить водой, чтобы при пересадке не повредить корневую систему.
Пикировать растение можно в любую подходящую тару, но наиболее удобно в пластиковые стаканчики или торфяные горшки. Их наполняют такой же почвой, что и при посеве семян. Далее необходимо полить ее водой с питательной смесью и сделать углубление в середине тары. После этого сажают растение.
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После процедуры горшки выставляют на подоконник. Первые два дня необходимо прикрыть газетой стекло, чтобы не обжечь прямыми солнечными лучами молодую рассаду.

Подкормка

"Спустя шесть дней после пикировки необходимо сделать первый полив, не забывая вносить и подкормку. Оптимальный вариант – постоянно при поливе подкармливать рассаду. Можно использовать для этой цели чайную заварку. Ее заливают горячей водой на неделю, потом процеживают и поливают всходы. Подойдет и яичная скорлупа.
Если рассада развивается медленно, то делают подкормку из одной чайной ложки удобрения "Эффектон" плюс такая же порция "Агрикола номер 3" и опрыскивают препаратом "Бутон".
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Рассада отзывчива и на внесение древесной золы. Одной чайной ложки хватит на два горшочка. Главное – не попадать на само растение. Поливают и подкармливают баклажаны в утренние часы, чтобы не создавать условия для развития болезней. Для укрепления всего растения один раз в начале роста его опрыскивают раствором "Энергена" (одна ампула на 5 л воды)", - комментирует эксперт.

Уход за рассадой

Следует периодически разворачивать ящики, чтобы рост растения был равномерным со всех сторон. Для того чтобы рассада правильно развивалась, в первые пять дней желательно поддерживать оптимальную температуру воздуха: днем 21° 22°C, ночью 14°C. Потом температура может увеличиться: днём до 25°C, ночью до 20°C.
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Посадка в открытый грунт

За месяц до высадки в открытый грунт делают закаливание рассады. Для этого выносят её на улицу или на балкон при отсутствии ветра и температуре не ниже 15°C. Это позволяет растениям постепенно привыкнуть к новым условиям. Зелёная окраска и компактный вид говорят об их правильном развитии.
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Оптимальные сроки

С 1 по 5 июня рассаду высаживают в открытый грунт, не забывая первые дни прикрывать её плёнкой. К этому времени растения уже имеют 7-11 листочков. Ящики проливают водой, чтобы земля у корней не крошилась, а захватывалась одним большим комом.

Выбор и подготовка почвы

Грядки под баклажаны подготавливают с осени. Землю необходимо перекопать на глубину лопаты, в то же время следует вносить комплексное удобрение ( 22-24г/м²) и перегной (2-5 л/м²). Рекомендуется высаживать культуру после того, как внесено специализированное удобрение для паслёновых или просеянная древесная зола (0,5 л/м²).
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Хорошо, если на этом участке предшественниками были огурцы, корнеплоды, бобовые и зеленные культуры. Нельзя выбирать для посадки землю после картофеля, томата, физалиса, табака, перца и самого баклажана.
Почва должна быть рыхлой и плодородной, обеспечивающей оптимальный воздухообмен. Влага не должна застаиваться. Показатель щелочного баланса — нейтральным или слабокислым. Залегание грунтовых вод желательно на метр ниже уровня почвы.
Перед самой посадкой, когда уже нет снега, а грядки просохли, их рыхлят и разравнивают вилами или граблями.

Посадка рассады баклажанов в открытый грунт

В день высадки рассады за два-три часа до начала процедуры необходимо сделать лунки глубиной 13-15 см. При высадке придерживаются шахматной разметки, где учитывают размер высаживаемых растений согласно сорту.
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Лунки хорошо проливают, чтобы получилось "болотце". Рассаду в торфяных контейнерах сразу углубляют по первые листочки или извлекают из пластмассовых стаканчиков с земляным комом и также погружают до листочков. Присыпают почвой, слегка трамбуют и ещё раз проливают. После того, как вода уходит, присыпают мульчой. Растение само по себе нежное и хрупкое, поэтому нужно сразу же поставить к каждому по колышку до 70 см, чтобы в дальнейшем подвязывать.

Посадка баклажанов в открытый грунт семенами

Проросшие семена необходимо посеять в предварительно подготовленные бороздки, щедро пролитые водой. Междурядья делают на ширину 30-35 см и глубину 1,5 см.
Расстояние между 2-3 семенами — 35 см. Желательно присыпать их смесью перегноя с песком, затем уплотнить субстрат и немного полить грядки.
Посадки необходимо прикрыть пленкой, натянутой на дуги. Спустя месяц после появления двух настоящих листочков ее можно убрать.
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Как правильно ухаживать за культурой

Для получения высокого урожая необходимо придерживаться определенного теплового и поливочного режима.

Освещение

Баклажан - теплолюбивое растение, которое предпочитает открытые и солнечные места произрастания. Поэтому хороший урожай получают, когда пленку на грядках не убирают совсем, а лишь периодически приподнимают с разных сторон. Если плёнки нет, то необходимо защитить посадки от ветра с помощью кулис из высокорослых культур, таких как свекла, бобовые, лук-порей.
© Pixabay / William1955 Цветки баклажана
Цветки баклажана - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Pixabay / William1955
Цветки баклажана

Температурный режим

Несмотря на то, что эта культура теплолюбива, при высоких температурах начинается одревеснение стеблей, опадают бутоны и листья. Чтобы этого избежать, укрывной материал следует держать открытым, а теплицы периодически проветривать или не закрывать форточки в течении всего дня. В дождливую погоду следует избегать сквозняков и сохранять тепло.
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Полив

Выращивание баклажанов в открытом грунте должно сопровождаться умеренным увлажнением субстрата. После высадки на постоянное место растение не поливают шесть дней.
Вода должна быть отстоявшаяся, теплая - до 30°C, эксперты советуют при поливе стараться не попадать на растение и придерживаются интервала в пять-семь дней. При сильной жаре его сокращают до двух-трех дней. Окучивать баклажаны необходимо три-четыре раза за сезон.
© Depositphotos / nieriss Высадка рассады баклажанов
Высадка рассады баклажанов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / nieriss
Высадка рассады баклажанов

Подкормки

“Растения нужно подкармливать при каждом поливе. Баклажаны очень прожорливы в этом смысле, поэтому без внесения удобрений получить хороший урожай не получится. Первый раз их подкармливают спустя 11-12 дней после посадки на постоянное место.
Навоз и куриный помет разводят в воде и предварительно настаивают, чтобы не сжечь корневую систему растений и не занести болезни и вредителей”, - добавляет эксперт.

Прополка

Грядки с баклажанами рыхлят постоянно. Делать это нужно сразу после полива, чтобы не образовывалась корка, которая препятствует поступлению кислорода к корневой системе. Рыхление делают на глубину 6 см, чтобы не получить механические повреждения. В это же время и пропалывают культуру от сорняков.
Но если сразу применять мульчу, то вода не сразу испаряется, а на прополку и рыхление экономится время.
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Формирование кустов

Если высаживать сорта и гибриды низкорослых культур, то у таких растений не нужно формировать кусты.
Остальные необходимо совершенствовать в процессе роста и развития. Когда высота баклажана достигает 27-29 см, то нужно прищипывать верхушку для хорошего ветвления. Также необходимо обрывать пасынки у стебля. Если много бутонов, то один из четырех убирают и формируют в два-три стебля, оставляя по одной-две завязи.

Подвязка

Подвязывают только высокорослые сорта и гибриды баклажанов. Делают это и в теплицах и в открытом грунте. Для этого используются шпалеры из шпагата, фиксируемые в начале и конце вертикальной опорой. Таким образом растение получает оптимальное количество тепла и света. Нужно следить за каждым разветвлением, чтобы куст не сломался под тяжелыми плодами.
© Pixabay / rocknevisБаклажаны в теплице
Баклажаны в теплице - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Pixabay / rocknevis
Баклажаны в теплице

Ошибки в посадке

Эксперты выделяют несколько ошибок при посадке рассады баклажанов:
  1. 1
    При поздней посадке семян на рассаду урожай не будет высоким.
  2. 2
    При выращивании рассады не в торфяных горшочках ее приходится пересаживать, а баклажаны этого не переносят.
  3. 3
    24-часовая подсветка вредит росту и развитию культуры. Лучше организовать короткий световой день. Тогда урожай можно будет собрать раньше на две недели.
  4. 4
    Нельзя сажать баклажаны и помидоры по соседству, даже рассаду.
  5. 5
    Нельзя забывать про азотные удобрения.
  6. 6
    Несоблюдение норм полива ведет к снижению урожая или к гибели растений.
  7. 7
    Слишком глубокое рыхление повреждает корни.
  8. 8
    Непринятие мер при сильном ветвлении.
  9. 9
    Сбор урожая без использования секатора или ножниц.
  10. 10
    Не удаляют пораженные и сухие листья, а также лишние побеги над завязями, что приводит к поражению гнилями.

Борьба с болезнями и вредителями

Баклажаны часто подвергается атаке болезней и вредителей. Чтобы предотвратить это или снизить до минимума, применяется раствор фунгицида для протравливания семян. Его же используют при обработке почвы перед посадкой. Благодаря глубокой перекопке участка можно избавиться от личинок и яиц вредителей.
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За весь сезон выращивания баклажан их два раза в неделю осматривают на предмет болезней и вредителей, предотвращая начальное поражение и ликвидируя последствия. В противном случае используются химические препараты.

Сбор и хранение урожая

Собирают урожай баклажанов выборочно, проверяя растения каждые три дня, потому что созревание происходит неравномерно. При этом оставляют хвостик плодоножки.
Дольше всего хранятся позднеспелые сорта, а раннеспелые лучше сразу употребить в пищу.
© Pixabay / jackmac34Баклажаны
Баклажаны - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Pixabay / jackmac34
Баклажаны
Урожай может хорошо храниться в прохладном месте в доме или в холодильнике, но не больше трех недель. Поэтому рекомендуется консервировать баклажаны на зиму или подсушить в духовке и отправить в морозилку.

Советы опытных огородников

Помимо основных правил посева семян и выращивания рассады, эксперт Надежда Новикова дает несколько рекомендаций, которые помогут избежать трудностей в выращивании баклажанов:
  1. 1
    По соседству с грядками баклажанов и в междурядье сажают растения с пряным или другим резким запахом.
  2. 2
    Оборудованные теплые грядки позволяют высаживать культуру раньше срока почти на 20 дней.
  3. 3
    Для мульчирования не применяют хвою или опилки от хвойных и лучше отказаться от торфа, чтобы избежать закисления почвы.
  4. 4
    Низкие сорта высаживают южнее высоких.
 
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